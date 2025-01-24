Мать троих из дюжины. Кто такая Шивон Зилис и что связывает ее с Илоном Маском
Миллиардер Илон Маск показался на публике с Шивон Зилис. Она мать троих его детей, но всегда подчеркивала, что с предпринимателем у нее сугубо деловые отношения. Так ли это, сколько всего детей у хозяина Tesla и собирается ли он в четвертый раз под венец — в материале 360.ru.
Илон Маск и Шивон Зилис
Маск пришел на инаугурацию 47-го президента США Дональда Трампа с топ-менеджером компании Neuralink Шивон Зилис. Это первое появление пары на публике, хотя они знакомы почти 10 лет, есть трое совместных детей.
Ранее пара отрицала романтическую связь: Зилис утверждала, что хотела детей с хорошими генами, а Маск просто выступил донором для ЭКО. В остальном их отношения якобы не выходили за рамки деловых.
Публика заподозрила, что это своего рода официальное объявление об отношениях и всех ждет известие о скорой свадьбе. Однако ни 53-летний Маск, ни 38-летняя Зилис никак не стали комментировать совместный выход в свет.
Что известно о Шивон Зилис
Шивон Элис Зилис родилась в феврале 1986 года в 16-м по величине городе Канады — Маркхэме. Ее мать — индийка пенджабского происхождения, а отец канадец.
Они с детства поощряли занятие дочери музыкой и спортом: Шивон отлично играла в хоккей и достаточно успешно выступала вратарем своей команды.
Позже это помогло ей попасть в студенческую хоккейную команду Йельского университета, где девушка изучала экономику и философию. Окончив вуз в 2008 году, она устроилась на работу в IBM — занималась финансовыми технологиями в развивающихся странах, в частности в Перу и Индонезии.
Интересно
Проработав несколько лет в одной из крупнейших в мире IT-компаний, Зилис решилась на собственный проект. Она стала одной из основателей и партнеров компании Bloomberg Beta, которая занималась инвестициями в сферу обработки данных и машинного обучения.
Уже в 2015 году Зилис пополнила список «30 моложе 30» — 30 лучших инвесторов моложе 30 лет по версии журнала Forbes. Позднее попала в аналогичный перечень «35 моложе 35» заблокированной на территории России компании LinkedIn.
В 2016-м Зилис вошла в состав директоров компании OpenAI — той самой, которая выкатила знаменитый Chat GPT, — и занимала эту должность до 2023 года.
При этом с 2017-го амбициозная девушка трудилась в Tesla, заведовала проектами, связанными с искусственным интеллектом, в частности развитием программ автопилота. Параллельно работала в компании Neuralink, которая также принадлежит Илону Маску, и руководила разработкой имплантируемых нейрочипов.
Дети Шивон Зилис от Илона Маска
Говорят, Маск и Зилис познакомились, когда девушка только начала работать в OpenAI. Начались дружба и общение на фоне общих интересов, и вдруг бац! — в августе 2021 года у миллиардера и его подруги родились близнецы Азур и Страйдер. Причем в то время миллиардер был не свободен.
Зилис и Маск в один голос утверждали, что между не было никаких отношений, кроме деловых, писало агентство Reuters. Якобы женщина искала подходящего донора спермы для экстракорпорального оплодотворения, а ее друг-гений любезно предложил свои услуги. И все, ничего больше.
Дети получили фамилию предпринимателя и по совместительству самого богатого человека в мире, а он, в свою очередь, при регистрации новорожденных сына и дочери указал координаты их матери как свой адрес.
Летом прошлого года стало известно, что Зилис снова родила ребенка от Маска — его имя и пол до сих пор неизвестны.
Женщины и дети Маска
Первой женой Маска стала его однокашница по канадскому университету, писательница Джастин Уилсон. Они поженились в 2000-м, два года спустя у пары родился первый ребенок — сын Невада. Однако через 10 недель он скончался во сне от синдрома внезапной детской смерти.
В 2004 году Маск и Уилсон снова стали родителями: с помощью ЭКО у них родились близнецы Гриффин и Ксавьер. Последний, когда подрос, стал принимать блокаторы полового созревания. К своему 18-летию он сменил пол и стал называться Вивиан Дженна Уилсон. Новоявленная девочка отказалась от всякого родства с миллиардером.
Тройня мальчишек, которых назвали Дамиан, Саксон и Кай, появилась на свет в 2006 году. Но брак это не спасло: через два года их родители разошлись.
Причиной развода стали уж слишком близкие отношения Маска с британской актрисой Талулой Райли. Они официально оформили отношения в 2010-м, спустя два года развелась, через год опять поженились, чтобы в марте 2016 года снова подать заявление на развод.
Следующей пассией миллиардера стала скандально известная американская актриса Эмбер Херд. Уже через пару месяцев они расстались — якобы из-за чересчур плотных рабочих графиков. Кстати, экс-муж актрисы Джонни Депп уверен, что она изменяла ему с Маском.
В 2018-м изобретатель завязал роман с канадской певицей и музыкантом Клэр Буше, известной под псевдонимом Граймс. Весной 2020 года у них родился сын, которого любящие родители назвали X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв).
Кстати, в Калифорнии это имя незаконно, так как в нем есть символ, который не входит в латинский алфавит.
В декабре 2021 года, уже после официального расставания, у Маска и Граймс при помощи суррогатной матери родилась дочь Exa Dark Sideræl (Экза Дарк Сайдерил). А осенью 2023-го таким же порядком появился еще один сын — Techno «Tau» Mechanicus (Техно «Тау» Механикус).
Сейчас Маск — почетный отец аж 12 детей и утверждает, что все на планете должны следовать его примеру, иначе человечество вымрет. Правда, постоянно жить под одной крышей с сыновьями и дочками миллиардер что-то не торопится.