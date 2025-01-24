Мать троих из дюжины. Кто такая Шивон Зилис и что связывает ее с Илоном Маском

Миллиардер Илон Маск показался на публике с Шивон Зилис. Она мать троих его детей, но всегда подчеркивала, что с предпринимателем у нее сугубо деловые отношения. Так ли это, сколько всего детей у хозяина Tesla и собирается ли он в четвертый раз под венец — в материале 360.ru.

Илон Маск и Шивон Зилис Маск пришел на инаугурацию 47-го президента США Дональда Трампа с топ-менеджером компании Neuralink Шивон Зилис. Это первое появление пары на публике, хотя они знакомы почти 10 лет, есть трое совместных детей. Ранее пара отрицала романтическую связь: Зилис утверждала, что хотела детей с хорошими генами, а Маск просто выступил донором для ЭКО. В остальном их отношения якобы не выходили за рамки деловых. Публика заподозрила, что это своего рода официальное объявление об отношениях и всех ждет известие о скорой свадьбе. Однако ни 53-летний Маск, ни 38-летняя Зилис никак не стали комментировать совместный выход в свет.

Фото: Илон Маск, Вашингтон, 20 января 2025 года.Kevin Lamarque / Global Look Press

Что известно о Шивон Зилис Шивон Элис Зилис родилась в феврале 1986 года в 16-м по величине городе Канады — Маркхэме. Ее мать — индийка пенджабского происхождения, а отец канадец. Они с детства поощряли занятие дочери музыкой и спортом: Шивон отлично играла в хоккей и достаточно успешно выступала вратарем своей команды. Позже это помогло ей попасть в студенческую хоккейную команду Йельского университета, где девушка изучала экономику и философию. Окончив вуз в 2008 году, она устроилась на работу в IBM — занималась финансовыми технологиями в развивающихся странах, в частности в Перу и Индонезии.

Интересно С юности Зилис мечтала изучать искусственный интеллект. К этому ее подтолкнула книга «Век духовных машин: когда компьютеры превосходят человеческий интеллект» американского изобретателя и футуролога Рэя Курцвейла. Кстати, по словам критиков, почти все предсказания автора из его предыдущей книги «Эпоха интеллектуальных машин» сбылись и «со сверхъестественной точностью» предвосхитили большинство ключевых компьютерных разработок 90-х годов XX века. С юности Зилис мечтала изучать искусственный интеллект. К этому ее подтолкнула книга «Век духовных машин: когда компьютеры превосходят человеческий интеллект» американского изобретателя и футуролога Рэя Курцвейла. Кстати, по словам критиков, почти все предсказания автора из его предыдущей книги «Эпоха интеллектуальных машин» сбылись и «со сверхъестественной точностью» предвосхитили большинство ключевых компьютерных разработок 90-х годов XX века.

Проработав несколько лет в одной из крупнейших в мире IT-компаний, Зилис решилась на собственный проект. Она стала одной из основателей и партнеров компании Bloomberg Beta, которая занималась инвестициями в сферу обработки данных и машинного обучения. Уже в 2015 году Зилис пополнила список «30 моложе 30» — 30 лучших инвесторов моложе 30 лет по версии журнала Forbes. Позднее попала в аналогичный перечень «35 моложе 35» заблокированной на территории России компании LinkedIn.

Фото: Шивон Зилис. X.com / Соцсети

В 2016-м Зилис вошла в состав директоров компании OpenAI — той самой, которая выкатила знаменитый Chat GPT, — и занимала эту должность до 2023 года. При этом с 2017-го амбициозная девушка трудилась в Tesla, заведовала проектами, связанными с искусственным интеллектом, в частности развитием программ автопилота. Параллельно работала в компании Neuralink, которая также принадлежит Илону Маску, и руководила разработкой имплантируемых нейрочипов.

Фото: Шивон Зилис, Калифорния, 1 мая 2017 года. Javier Rojas / Global Look Press

Дети Шивон Зилис от Илона Маска Говорят, Маск и Зилис познакомились, когда девушка только начала работать в OpenAI. Начались дружба и общение на фоне общих интересов, и вдруг бац! — в августе 2021 года у миллиардера и его подруги родились близнецы Азур и Страйдер. Причем в то время миллиардер был не свободен. Зилис и Маск в один голос утверждали, что между не было никаких отношений, кроме деловых, писало агентство Reuters. Якобы женщина искала подходящего донора спермы для экстракорпорального оплодотворения, а ее друг-гений любезно предложил свои услуги. И все, ничего больше.

Фото: Шивон Зилис и Илон Маск со своими детьми-близнецами. X.com / Соцсети

Дети получили фамилию предпринимателя и по совместительству самого богатого человека в мире, а он, в свою очередь, при регистрации новорожденных сына и дочери указал координаты их матери как свой адрес. Летом прошлого года стало известно, что Зилис снова родила ребенка от Маска — его имя и пол до сих пор неизвестны.

Фото: Илон Маск и его мать, бывшая модель Мэй Маск в Беверли-Хиллз, 26 февраля 2017 года. Javier Rojas / Global Look Press

Женщины и дети Маска Первой женой Маска стала его однокашница по канадскому университету, писательница Джастин Уилсон. Они поженились в 2000-м, два года спустя у пары родился первый ребенок — сын Невада. Однако через 10 недель он скончался во сне от синдрома внезапной детской смерти. В 2004 году Маск и Уилсон снова стали родителями: с помощью ЭКО у них родились близнецы Гриффин и Ксавьер. Последний, когда подрос, стал принимать блокаторы полового созревания. К своему 18-летию он сменил пол и стал называться Вивиан Дженна Уилсон. Новоявленная девочка отказалась от всякого родства с миллиардером.

Фото: Илон Маск с сыном. / Соцсети

Тройня мальчишек, которых назвали Дамиан, Саксон и Кай, появилась на свет в 2006 году. Но брак это не спасло: через два года их родители разошлись. Причиной развода стали уж слишком близкие отношения Маска с британской актрисой Талулой Райли. Они официально оформили отношения в 2010-м, спустя два года развелась, через год опять поженились, чтобы в марте 2016 года снова подать заявление на развод. Следующей пассией миллиардера стала скандально известная американская актриса Эмбер Херд. Уже через пару месяцев они расстались — якобы из-за чересчур плотных рабочих графиков. Кстати, экс-муж актрисы Джонни Депп уверен, что она изменяла ему с Маском.

Фото: Эмбер Херд и Джонни Депп на Международном кинофестивале в Торонто в 2015 году. Isabelle Vautier / Global Look Press

В 2018-м изобретатель завязал роман с канадской певицей и музыкантом Клэр Буше, известной под псевдонимом Граймс. Весной 2020 года у них родился сын, которого любящие родители назвали X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв). Кстати, в Калифорнии это имя незаконно, так как в нем есть символ, который не входит в латинский алфавит.

Фото: Илон Маск и Граймс в музее Метрополитен, Нью-Йорк, 7 мая 2018 года. Kristin Callahan / Global Look Press

В декабре 2021 года, уже после официального расставания, у Маска и Граймс при помощи суррогатной матери родилась дочь Exa Dark Sideræl (Экза Дарк Сайдерил). А осенью 2023-го таким же порядком появился еще один сын — Techno «Tau» Mechanicus (Техно «Тау» Механикус). Сейчас Маск — почетный отец аж 12 детей и утверждает, что все на планете должны следовать его примеру, иначе человечество вымрет. Правда, постоянно жить под одной крышей с сыновьями и дочками миллиардер что-то не торопится.