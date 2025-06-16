Сегодня 14:38 Решила быть ближе к «холопам и рабам»? Оскорблявшая россиян Пугачева собирается домой 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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В кулуарах российского шоу-бизнеса вновь заговорили о возможном возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Артистка якобы может принять участие в фестивале «Новая волна», который пройдет в Казани в конце августа. Действительно ли примадонна засобиралась обратно и есть ли в этом случае у нее шанс вновь завоевать расположение россиян, разбирался 360.ru.

Что известно о возвращении Пугачевой в Россию Слухи о том, что в 2025 году исполнительница хита «Миллион алых роз» может вернуться в Россию, появились в конце мая. Первым такую перспективу озвучил журналист, блогер и общественник Вадим Манукян в беседе с «Абзацем».

«Говорят, что Аллу Пугачеву пригласили на „Новую волну“. Министерство юстиции не признало ее иноагентом, на нее не возбуждено никаких уголовных дел в нашей стране. С точки зрения права у нее нет ограничений в России», — сказал он.

Фото: www.globallookpress.com

По словам блогера, если певицу действительно позвали на мероприятие, это можно считать весьма нехорошим сигналом. Манукян напомнил, что в 2018 году на «Новую волну» приглашали опальную Верку Сердючку. Если ситуация повторится, эффект, оказанный на общество, будет катастрофическим.

Возможность визита примадонны в родную страну не исключил и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. «Пишут, что Игорь Крутой привезет кормилицу Аллу Пугачеву на „Новую волну“ в Казань. И может быть, с мужем* в зале будет — он иноагент, но без уголовки», — написал он в своем Telegram-канале. Почему Пугачеву не признали иноагентом У самой артистки статуса иноагента на сегодняшний день действительно нет, несмотря на многочисленные требования активистов включить ее в соответствующий список. В Минюсте оснований для этого не увидели. «Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания <…> нет», — заявил ТАСС заместитель министра юстиции Олег Свириденко. По словам Бородина, такой участи Пугачевой удается избежать благодаря высокопоставленным покровителям. Он уверен, что знаменитость давно должна была войти в перечень иноагентов. «Я так понимаю, у нее есть друзья в высоких кабинетах, которые ее отстаивают и не дают такую возможность», — отметил глава ФПБК в беседе с News.ru.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Аналогичное мнение высказала и певица Вика Цыганова. Ее глубоко возмутило решение Минюста. «Чем больше у человека знакомых и влиятельных друзей, тем шире рамки правового поля. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. <…> Смешного тут мало. Целое министерство прогнулось», — написала она в своем Telegram-канале. Депутат Госдумы Виталий Милонов подчеркнул, что он вместе с соратниками делает все возможное, чтобы Пугачевой присвоили статус иноагента. Держать нейтралитет у артистки уже не получается, сообщил он News.ru. «Последние заявления выдают в ней человека, который выполняет функции иноагента. Если подумать логически, за границей Пугачева живет явно не на свою пенсию. Есть другие источники финансирования», — указал Милонов. Как сейчас живет Пугачева и хочет ли она вернуться в Россию Покинув Россию вместе с мужем и маленькими детьми осенью 2022 года, звезда сначала перебралась в Израиль. Первое время она отрицала эмиграцию и утверждала, что просто полетела в отпуск и на лечение. Когда отпираться было уже бессмысленно, Алла Борисовна выпустила несколько заявлений, в которых дала понять, что солидарна с супругом, резко критикующим СВО, а заодно назвала россиян холопами и рабами.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

В Израиле артистка тоже не задержалась. После начала конфликта на Ближнем Востоке звездное семейство в полном составе перебралось на Кипр, где у Пугачевой имеется собственная вилла в одном из самых дорогих местных жилых комплексов. В пентхаусе, занимающем три уровня, есть даже личный бассейн. Однако, несмотря на люкс-условия, по слухам, знаменитость грезит возвращением в Москву. Инсайдеры утверждают, что Лимассол стал для певицы красивой тюрьмой, а не домом. О тоске по родине говорят даже новые песни Пугачевой, отметил музыкальный критик Гуру Кен в беседе с Ura.ru. «Надо быть слепым, чтобы не увидеть посыла. Алла Борисовна хочет вернуться, хочет быть со своим народом, чтобы ее воспринимали своей», — сказал он. Возвращение Пугачевой — диверсия духовного плана? Есть ли у Пугачевой шанс действительно стать снова своей в России — большой вопрос. По словам режиссера Никиты Михалкова, поступки певицы и ее скандальные высказывания никогда не забудутся народом. Об этом кинематографист сказал ТАСС.

То же место, которое она занимала, она не займет никогда. Никита Михалков

Подобное мнение выразил и актер Иван Охлобыстин. Он отметил, что прошло достаточно времени, чтобы у россиян сформировалось определенное отношение к примадонне, сообщило РИА «Новости». «Я не хочу влезать в ее жизнь, приедет или не приедет — ничего уже не меняет», — отметил артист.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press / www.globallookpress.com

Вика Цыганова сравнила попытки вернуть в Россию знаменитостей, осудивших спецоперацию, с предательством. Певица призвала не поддаваться этому порыву. «Шпионы — это не только те, кто подрывает мосты и сжигает самолеты. Существует и другой, куда более опасный тип диверсий — диверсии духовного плана. Пугачеву, Козловского и многих других хотят вернуть, чтобы разлагать страну изнутри», — заявила она в Telegram-канале. По мнению писателя Захара Прилепина, возможный приезд исполнительницы хита «Позови меня с собой» в Россию не заслуживает того, чтобы уделять ему много внимания. Однако рано или поздно звезда действительно вернется в страну, сказал экс-депутат Госдумы РИА «Новости». «Если та же Алла Пугачева приедет, то никто и не заметит, что она приехала. Даже иноагенты могут приехать, им не запрещено приезжать. <…> В целом любой из них может вернуться хоть завтра. И все они вернутся», — заключил писатель. *Максим Галкин — комик и супруг Аллы Пугачевой, признан иноагентом в России.