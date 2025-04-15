Сегодня 03:44 Предательница Пугачева. Как Примадонна устраняла конкуренток, почему оскорбила россиян и что говорила об СВО 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Алла Пугачева

В желтой прессе Аллу Пугачеву с несколько раздражающим подобострастием величают примадонной. При этом икона советской эстрады сбежала из России почти сразу с началом СВО, а ее мужа власти признали иностранным агентом. За что Пугачева продала Родину, почему оскорбляла россиян, как говорила о спецоперации и за что ее боялись конкурентки — в материале 360.ru.

Семья фронтовиков Аллы Пугачевой Алла Борисовна Пугачева появилась на свет 15 апреля 1949 года в Москве. Ее родители — Зинаида Одегова и Борис Пугачев, оба фронтовики. Позднее отец девочки работал на обувной фабрике, мать занималась кадрами. Алла была в семье вторым ребенком: ее старший брат Геннадий умер в младенчестве, а в 1950-м родился младший брат Евгений. Алка-Кричалка и Фельдфебель Жила семья в Зонточном переулке на Крестьянской заставе. Музыка вошла в жизнь Аллы рано: в пять лет она уже училась игре на фортепиано и выступала на сцене. И до того, как стать известной в СССР артисткой, Алла Борисовна подвизалась на преподавательском поприще. Школьники прозвали ее «Алкой-Кричалкой» за громкий голос и строгие манеры. В детстве же ее дразнили «Фельдфебелем» за строптивый нрав и конфликты с учителями. Как прославилась Пугачева Первые шаги в музыке Пугачева сделала еще в юности. В 17 лет она поступила в училище, выбрав дирижерско-хоровое отделение, но параллельно увлекалась эстрадой. Гастролировать будущая звезда также начала рано, еще студенткой. В 1965 году она в составе группы Мосэстрады прокатилась по всему РСФСР, а уже вернувшись в столицу записала свою первую песню — «Робот» попал в ротацию утренней радиопрограммы. Композиция стала первым шагом Пугачевой к известности. Первый настоящий хит Пугачевой В 1967-м Пугачева дебютировала на ТВ в программе «Будильник», исполнив детскую песенку. Но настоящий взлет случился в 1975 году: на международном фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии Алла с песней «Арлекино» завоевала Гран-при. Эта победа сделала ее звездой всесоюзного масштаба. Песня, написанная Эмилем Димитровым, в ее исполнении обрела новую жизнь, а образ шута с трагической душой покорил публику.

Фото: РИА «Новости»

После «Арлекино» карьера пошла в гору. В 1976-м певица выступила на «Песне года» с хитом «Очень хорошо», а в 1978-м ее роль в фильме «Женщина, которая поет» и песня «Все могут короли» закрепили статус народной любимицы. Всю музыку для фильма Алла Борисовна написала сама, правда в титрах затребовала себе псевдоним. Миллион алых роз для Примадонны В 1980-х Пугачева достигла пика славы. Ее концерты превращались в театральные шоу: она не просто пела, а словно проживала на сцене каждую песню. Голос — мощный, с надрывом — и умение соединять лирику с драмой сделали артистку уникальной. К тому моменту с певицей постоянно работали Раймонд Паулс и Илья Резник — на их совести шлягеры «Делу время», «Старинные часы» и «Возвращение». В 1983 Пугачева спела «Алые розы», которые мгновенно закрепили за ней статус самой популярной певицы СССР. Пугачева влияла на моду и стиль: ее яркие наряды, прически и манера держаться копировались миллионами. Она не боялась менять образы — от романтичной героини до бунтарки, ее вклад в эстраду признали даже за рубежом: в 1985-м она получила премию «Золотой диск» во Франции за альбом «Watch Out!». Разврат с микрофоном Советские чиновники считали Аллу Пугачеву одной из самых ненадежных фигур на эстраде — уж слишком эксцентричными были ее поступки. Один из таких случаев фанаты вспоминают до сих пор: в 1989 году певица, не дойдя до дома, решила справить нужду прямо у чужой машины — и все это под прицелом камер папарацци. Снимки моментально разошлись по стране, но Пугачева лишь отшутилась. В середине 1970-х глава советского Гостелерадио Лапин решил, что Пугачева образу артиста-социалиста не соответствует. На сцене певица выглядела, по его мнению, сомнительно, да и вела себя не корректно. По слухам, Лапин приказал «крупным планом артистку не показывать. Потому что она с микрофоном ведет себя так, что это напоминает разврат». Как Пугачева устраняла конкуренток В прессе не раз появлялась информация об артистах, которым, как утверждалось, Алла Пугачева ставила «палки в колеса». Валентина Легкоступова могла бы взлететь на вершину эстрады, но ее карьерный путь оборвали — и все это, по мнению критика Сергея Соседова, устроила Пугачева. Поговаривали, что исполнительница «Арлекино» лично приложила руку к тому, чтобы певица Анастасия, чей хит «Высокий каблук» гремел на всю страну, исчезла со сцены. Причина? Ее внешность слишком уж напоминала саму Пугачеву, а конкуренции та, видимо, не терпела. Татьяна Анциферова, чей голос прославился благодаря Олимпиаде-80 и саундтреку к «31 июня», тоже не осталась в стороне от скандалов. Она уверяла, что ее триумф так зацепил Пугачеву, что та распорядилась убрать выступления Татьяны из эфира.

Фото: РИА «Новости»

Список тех, кому Пугачева якобы перекрыла путь к славе, длинный: Лику Стар убрали за роман с Владимиром Пресняковым, у Ольги Зарубиной артистка забрала китовый «Айсберг», говорили и о проблемах с Примадонной у Клементины. Впрочем, за Аллу Борисовну не раз заступался Филипп Киркоров, называвший подобные истории обычными сплетнями. История с маньяком В 1980 году жизнь Аллы Пугачевой превратилась в настоящий триллер. За ней начал охоту маньяк Анатолий Нагиев. Этот одержимый фанат доходил до крайностей — пробирался к ней за кулисы, однажды пробился и в лифт артистки. Нагиев успел жестоко убить пятерых женщин. Жертв он специально выбирал похожими на певицу. Ловили маньяка дважды, в первый раз Нагиев сбежал после приговора. В 1981 мужчину нашли в глухой деревне, от милиции тот отстреливался из обреза. В конечном итоге маньяка расстреляли. Любовные похождения Аллы Борисовны Личная жизнь Пугачевой всегда напоминала сериал. Первый брак с литовским артистом Миколасом Орбакасом в 1969 году подарил ей дочь Кристину Орбакайте, ныне известную певицу и актрису. Союз распался, а затем Алла Борисовна вышла за режиссера Александра Стефановича. Третьим мужем певицы стал продюсер Евгений Болдин: они поженились в 1985-м и вместе создали театр песни, но развелись в 1993-м — певица закрутила роман с рок-музыкантом Владимиром Кузьминым. В разные годы пресса приписывала артистке романы с Розенбаумом, Игорем Тальковым, Раймондом Паулсом и Сергеем Челобановым. Предпочитала парней помладше В 1994-м она шокировала всех, связав жизнь с Филиппом Киркоровым — тот был на 18 лет младше. Их свадьба в Иерусалиме и брак длиной в 11 лет стали сенсацией, но в 2005-м пара рассталась. Похоже, что примерно в то время певица стала заглядываться только на молодых. Ее новым избранником стал иностранный агент Максим Галкин*, роман с которым артистка завела в 2001 году. Галкин младше Пугачевой на 27 лет, что до сих пор вызывает определенные слухи в Сети. У пары двое детей — близнецов Гарри и Лизу вынашивала для звезд суррогатная мать.

Фото: РИА «Новости»

Как Алла Пугачева продала Россию В марте 2022 года, вскоре после начала СВО на Украине, Пугачева с Галкиным* и детьми покинула Россию, вся семья улетела в Израиль. Юморист выступил с открытой критикой российских властей. В 2022 году его признали иностранным агентом, что спровоцировало первое публичное заявление артистки, опосредованно касающееся спецоперации. В социальных сетях Пугачева подчеркнула, что солидарна с мужем. Она попросила Минюст записать ее «в ряды иноагентов своей любимой страны».

Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР. Петр Толстой заместитель председателя Госдумы России

Впрочем, иностранным агентом артистку так и не признали. Зато в 2023 году ее заподозрили в сотрудничестве с западными спецслужбами — активисты требовали также проверить семью певицы на предмет финансирования ВСУ. Оскорбила россиян После поста об иностранных агентах в российских социальных сетях поднялась волна недовольства политической позицией Пугачевой. Певица ответила на хейт очень грубо. «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — заявила артистка. Позднее она также публично отреагировала на критику Стаса Михайлова. Певец допускал, что Алла Борисовна рано или поздно вернется в Россию и будет извиняться. «Не собираются нормальные люди возвращаться [в Россию после эмиграции], не собираются», — ответила артистка. Вспомнила о патриотизме В апреле 2025 года Пугачева выпустила две новые песни о героях Великой Отечественной войны. В Госдуме допустили, что артистка, вероятно, пытается вернуться в российскую музыкальную индустрию. «Все это вполне может быть лишь способом вернуть российские заработки, которых звезда, опрометчиво болтавшая направо и налево, как отвратительна Русь, в последнее время лишена», — предположил парламентарий Алексей Журавлев. Отпразднует 76 лет в Грязи? День рождения Пугачевой — 15 апреля. По слухам, 76-й юбилей она планирует встречать в кругу семьи и друзей. На праздник пригласили Лайму Вайкуле и Данилу Козловского. Пресса сообщала, что артистка планировала остановиться в своем замке в деревне Грязь. Но после скандальной встречи с журналистами в Лимассоле она могла передумать. * Максим Галкин признан иноагентом в России.