Сбежавшая из России Пугачева записала новую песню о войне

Недавно в Сети появилась новая песня сбежавшей за границу Аллы Пугачевой. Артистка поет о героях Великой Отечественной войны, сообщило издание «Абзац» .

По информации издания, композиция Пугачевой быстро исчезла из Сети, что вызвало недоумение у публики. Директор певицы Елена Чупракова прояснила ситуацию.

«Песня „Поцелуй войны“ выходит 11 апреля на всех площадках. Никаких подробностей о ее содержании мы пока не раскрываем», — сообщила Чупракова.

Автор музыки — Андрей Мисин, слова написал поэт Андрей Ордынец. Однако не все поверили информации о выходе песни — основатель студии «Салам» Игорь Лалетин заявил, что композицию создавал искусственный интеллект.

Изменение имиджа Пугачевой связали с попыткой вернуть российские заработки, которых певица лишилась, уехав из страны. Однако в искренности Примадонны сомневаются многие россияне.