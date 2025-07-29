29 июля 2025 01:01 Рак и рок Игоря Крутого. Как он стал примерным семьянином с внебрачным сыном 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Даже такой далекий от скандалов человек, как Игорь Крутой, хранит скелеты в шкафу. Несколько браков, внебрачные дети и тяжелая болезнь — неполный список его тайн. Почему первая жена ушла от композитора-нахлебника и правда ли, что он крутил роман с певицей Ириной Аллегровой, выяснил 360.ru.

Биография Игоря Крутого Маэстро родился в еврейской семье в Гайвороне — райцентре Кировоградской области Украины. Начало его карьеры связано с этой страной. Крутой даже получил там звание народного артиста, но потом лишился из-за политической обстановки. После детской музыкальной школы он окончил Кировоградское музыкальное училище по специальности «теория музыки», затем провалил экзамен в Киевскую консерваторию и поступил в Николаевский музыкально-педагогический институт на дирижерско-хоровое отделение. Живя в Николаеве, работал пианистом в ресторане «Каравелла». Первая жена ушла из-за бедности Большая любовь у Крутого случилась еще в музыкальном училище с однокурсницей Татьяной Рыбницкой (Логиновой). Пара хотела сыграть свадьбу, но до загса не дошла. Впоследствии женщина переехала в Канаду.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

На гастролях в Ленинграде в 1979 году Крутой познакомился с Еленой Бутомой, внучкой советского государственного деятеля Бориса Бутомы, и после трех свиданий позвал ее замуж. Ради нее композитор переехал в культурную столицу, но брак продлился совсем недолго. Переломным для Крутого стал 1981 год. Жена ушла из-за материальных трудностей, ведь супруг никак не мог найти работу, сколько бы ни пробовался на радио и телевидение, приходилось жить в небольшой квартирке с проходными комнатами. После ухода она родила сына Николая и не давала ему видеться с отцом. Как песня «Мадонна» стала билетом в шоубиз Карьера Крутого все-таки пошла в гору. Он устроился пианистом в Московский столичный концертный оркестр «Панорама» и получил квартиру. Затем перешел в ВИА «Голубые гитары», после — в ансамбль певицы Валентины Толкуновой. Звездным билетом композитора стала песня «Мадонна» для Александра Серова, с которым он познакомился во времена работы в ресторане. В 1987 году певец выпустил одноименную пластинку на музыку Крутого общим тиражом 2,5 миллиона экземпляров. Впоследствии песни композитора исполняли такие знаменитости, как Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, Александр Буйнов.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look / www.globallookpress.com

Крутой всерьез увлекся продюсированием. В 1989 году возглавил Молодежный центр АРС, затем компанию «АРС-рекордз», продвигавшую фестиваль «Песня года» и конкурс «Новая волна». Работал над церемониями открытия и закрытия Всемирной летней универсиады в Казани в 2013 году и открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Роман Крутого с Аллегровой Композитору приписывали роман с Аллегровой. В их отношения, по воспоминаниям Крутого, верил даже президент Белоруссии Александр Лукашенко — политик и музыкант встретились на фуршете после очередного концерта. «Он говорит мне: ''Как тебе семья новая? '' И показывает на Аллегрову. Я ему отвечаю, что никакой семьи нет», — рассказал он. Крутой действительно тесно работал с Аллегровой, но отношения, по его словам, носили исключительно деловой характер. В 1998 году он подарил певице хит «Неоконченный роман» и поехал в совместный тур. Со временем сотрудничество сошло на нет, композитор переключился на другие проекты. Вторая жена Игоря Крутого Со второй женой Крутой познакомился в 1994 году, через год позвал под венец. Ольга тоже была в разводе и воспитывала дочь Викторию, которой композитор дал свою фамилию и принял, как родную.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Супруги жили на две страны — она вела бизнес в США, а он писал музыку в России. В 2003 году у них родилась дочь Александра. Наибольшую часть жизни девочка провела в Америке, не появляясь на российской публике. Это даже породило догадки о психическом заболевании наследницы, но они не подтвердились. Кем стали дети Крутого Со старшим сыном Крутой воссоединился, несмотря на протесты первой жены. Николай занялся строительным бизнесом, дважды женился и подарил отцу двух внучек. Падчерица пробовала себя в шоу-бизнесе. Виктория участвовала в конкурсе «Утренняя звезда», окончила Нью-йоркскую драматическую школу Stella Adler, университет по специальности «бизнес-коммуникации» и курсы телеведущих в Останкино, прошла стажировку в журнале Glamour и участвовала в шоу «Танцы со звездами». В 2014 году в Монте-Карло она вышла замуж за ресторатора Давида Берковича и через год родила дочь.

Фото: Виктория Крутая. Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Младшая дочь Крутого, Александра, поступила в Университет Майами. На какое отделение, отец предпочел не распространяться. Внебрачный сын Игоря Крутого В 2018 году у Крутого объявился взрослый внебрачный сын. В 1991 году композитор закрутил непродолжительный роман с замужней продавщицей Ириной Мирошниковой родом из Нижегородской области. По одной из версий, пару свела Толкунова, которая отоваривалась одеждой в магазине «Октябрьский». Муж Мирошниковой ушел из семьи через шесть лет после рождения сына. Перед смертью она призналась бывшему супругу, что Яков — сын того самого Крутого. Еще через два года парень позвонил родному отцу. Композитор сделал ДНК-тест, признал отпрыска и познакомил с семьей. По его словам, Яков очень похож на бабушку и дедушку по папиной линии. Сын с радостью взял фамилию Крутой и подарил отцу внука. Почему Крутой сильно похудел В соцсетях композитора — семейная идиллия. Он показывает встречи с внуками и племянниками, делится опытом позднего отцовства. Красивую картинку омрачает внешний вид Крутого — за несколько лет он резко сбросил вес и осунулся, похудев на два-три размера.

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

Реальность оказалась не такой пугающей. Крутой развеял слухи о раке, заявив, что сел на строгую диету из-за сахарного диабета и кист поджелудочной железы. Их диагностировали около 20 лет назад, композитор даже перенес сложную 12-часовую операцию.