Рак и рок Игоря Крутого. Как он стал примерным семьянином с внебрачным сыном
Даже такой далекий от скандалов человек, как Игорь Крутой, хранит скелеты в шкафу. Несколько браков, внебрачные дети и тяжелая болезнь — неполный список его тайн. Почему первая жена ушла от композитора-нахлебника и правда ли, что он крутил роман с певицей Ириной Аллегровой, выяснил 360.ru.
Биография Игоря Крутого
Маэстро родился в еврейской семье в Гайвороне — райцентре Кировоградской области Украины. Начало его карьеры связано с этой страной. Крутой даже получил там звание народного артиста, но потом лишился из-за политической обстановки.
После детской музыкальной школы он окончил Кировоградское музыкальное училище по специальности «теория музыки», затем провалил экзамен в Киевскую консерваторию и поступил в Николаевский музыкально-педагогический институт на дирижерско-хоровое отделение. Живя в Николаеве, работал пианистом в ресторане «Каравелла».
Первая жена ушла из-за бедности
Большая любовь у Крутого случилась еще в музыкальном училище с однокурсницей Татьяной Рыбницкой (Логиновой). Пара хотела сыграть свадьбу, но до загса не дошла. Впоследствии женщина переехала в Канаду.
На гастролях в Ленинграде в 1979 году Крутой познакомился с Еленой Бутомой, внучкой советского государственного деятеля Бориса Бутомы, и после трех свиданий позвал ее замуж. Ради нее композитор переехал в культурную столицу, но брак продлился совсем недолго.
Переломным для Крутого стал 1981 год. Жена ушла из-за материальных трудностей, ведь супруг никак не мог найти работу, сколько бы ни пробовался на радио и телевидение, приходилось жить в небольшой квартирке с проходными комнатами. После ухода она родила сына Николая и не давала ему видеться с отцом.
Как песня «Мадонна» стала билетом в шоубиз
Карьера Крутого все-таки пошла в гору. Он устроился пианистом в Московский столичный концертный оркестр «Панорама» и получил квартиру. Затем перешел в ВИА «Голубые гитары», после — в ансамбль певицы Валентины Толкуновой.
Звездным билетом композитора стала песня «Мадонна» для Александра Серова, с которым он познакомился во времена работы в ресторане. В 1987 году певец выпустил одноименную пластинку на музыку Крутого общим тиражом 2,5 миллиона экземпляров. Впоследствии песни композитора исполняли такие знаменитости, как Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, Александр Буйнов.
Крутой всерьез увлекся продюсированием. В 1989 году возглавил Молодежный центр АРС, затем компанию «АРС-рекордз», продвигавшую фестиваль «Песня года» и конкурс «Новая волна». Работал над церемониями открытия и закрытия Всемирной летней универсиады в Казани в 2013 году и открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
Роман Крутого с Аллегровой
Композитору приписывали роман с Аллегровой. В их отношения, по воспоминаниям Крутого, верил даже президент Белоруссии Александр Лукашенко — политик и музыкант встретились на фуршете после очередного концерта.
«Он говорит мне: ''Как тебе семья новая? '' И показывает на Аллегрову. Я ему отвечаю, что никакой семьи нет», — рассказал он.
Крутой действительно тесно работал с Аллегровой, но отношения, по его словам, носили исключительно деловой характер. В 1998 году он подарил певице хит «Неоконченный роман» и поехал в совместный тур. Со временем сотрудничество сошло на нет, композитор переключился на другие проекты.
Вторая жена Игоря Крутого
Со второй женой Крутой познакомился в 1994 году, через год позвал под венец. Ольга тоже была в разводе и воспитывала дочь Викторию, которой композитор дал свою фамилию и принял, как родную.
Супруги жили на две страны — она вела бизнес в США, а он писал музыку в России. В 2003 году у них родилась дочь Александра. Наибольшую часть жизни девочка провела в Америке, не появляясь на российской публике. Это даже породило догадки о психическом заболевании наследницы, но они не подтвердились.
Кем стали дети Крутого
Со старшим сыном Крутой воссоединился, несмотря на протесты первой жены. Николай занялся строительным бизнесом, дважды женился и подарил отцу двух внучек.
Падчерица пробовала себя в шоу-бизнесе. Виктория участвовала в конкурсе «Утренняя звезда», окончила Нью-йоркскую драматическую школу Stella Adler, университет по специальности «бизнес-коммуникации» и курсы телеведущих в Останкино, прошла стажировку в журнале Glamour и участвовала в шоу «Танцы со звездами». В 2014 году в Монте-Карло она вышла замуж за ресторатора Давида Берковича и через год родила дочь.
Младшая дочь Крутого, Александра, поступила в Университет Майами. На какое отделение, отец предпочел не распространяться.
Внебрачный сын Игоря Крутого
В 2018 году у Крутого объявился взрослый внебрачный сын. В 1991 году композитор закрутил непродолжительный роман с замужней продавщицей Ириной Мирошниковой родом из Нижегородской области. По одной из версий, пару свела Толкунова, которая отоваривалась одеждой в магазине «Октябрьский».
Муж Мирошниковой ушел из семьи через шесть лет после рождения сына. Перед смертью она призналась бывшему супругу, что Яков — сын того самого Крутого. Еще через два года парень позвонил родному отцу.
Композитор сделал ДНК-тест, признал отпрыска и познакомил с семьей. По его словам, Яков очень похож на бабушку и дедушку по папиной линии. Сын с радостью взял фамилию Крутой и подарил отцу внука.
Почему Крутой сильно похудел
В соцсетях композитора — семейная идиллия. Он показывает встречи с внуками и племянниками, делится опытом позднего отцовства. Красивую картинку омрачает внешний вид Крутого — за несколько лет он резко сбросил вес и осунулся, похудев на два-три размера.
Реальность оказалась не такой пугающей. Крутой развеял слухи о раке, заявив, что сел на строгую диету из-за сахарного диабета и кист поджелудочной железы. Их диагностировали около 20 лет назад, композитор даже перенес сложную 12-часовую операцию.