Московскую квартиру Ротару потребовали конфисковать

Певица София Ротару выставила на продажу свою трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Недвижимость артистка получила в подарок от бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова более 20 лет назад. Но такое обращение с имуществом уехавшей из России певицы не понравилось активистам общественного движения «Ветераны России». Об этом сообщило издание «Абзац» .

Общественники направили письма в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с требованием конфисковать квартиру Ротару через суд и проверить ее на финансирование ВСУ.

«Недвижимость, будучи изначально предоставленной в дар на основании особых заслуг, должна служить интересам российского общества, а не использоваться в коммерческих целях лицом, оторвавшимся от нашей страны», — объяснили свою инициативу «Ветераны России».

Принадлежащая Ротару квартира расположена на Зоологической улице Москвы. Кроме трех больших комнат, там есть лоджия, два раздельных санузла и объединенная со столовой кухня. Стоимость столичной недвижимости певица оценила в 65 миллионов рублей.

Певица София Ротару прекратила приезжать в Россию после начала специальной военной операции. Но и за границей артистку видели все реже.

В последний раз певицу заметили на кладбище в Киеве в конце октября, где она посетила могилу мужа Анатолия Евдокименко.

Он ушел из жизни еще в 2002 году. За все это время певица ни разу не пропустила день смерти супруга без посещения его места упокоения.