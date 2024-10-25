Пропавшую из поля зрения Софию Ротару заметили на кладбище

София Ротару нарушила затворничество и пришла на могилу мужа в Киеве

Фото: РИА «Новости»

Певица София Ротару перестала появляться на публике после начала спецоперации. Однако каждый год в день смерти супруга артистка приезжает на кладбище, чтобы почтить его память, сообщило издание Life.ru.

В этом году Ротару также нарушила свое затворничество и приехала на могилу к мужу Анатолию Евдокименко. Он умер в 2002 году. Несмотря на минувшие годы, певица до сих пор тяжело переносит утрату любимого человека.

Ранее бывший гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин рассказал, что София Ротару в свое время была патриотом СССР. Однако после смерти супруга она резко изменила свое отношение.

Участники движения «Ветераны России» обратились в генпрокурору с запросом забрать особняк Ротару и установить, на каком основании она купила эту недвижимость. Также прозвучала просьба проверить певицу на финансирование украинских боевиков.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте