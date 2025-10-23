Сегодня 04:42 «Пошли они все». Как Чичваркин стал чужим даже для оппозиции 0 0 0 Фото: Maxim Fedorov/Russian Look / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Сооснователю сети «Евросеть» Евгению Чичваркину* стало скучно прожигать заработанное, поэтому он ударился в политику. Это довело его до статуса иноагента и нового уголовного дела. Устав от всего, бизнесмен обиделся на бывших единомышленников. Где он теперь и чем провинился — в материале 360.ru.

Кто такой Евгений Чичваркин*: история салонов «Евросеть» Родился 10 сентября 1974 года в Ленинграде, хотя формально числился уроженцем Москвы. Потомок мокшан — этнической группы мордвы. В начале 90-х годов одновременно с учебой в Государственной академии управления, как и многие в то время, торговал на вещевых рынках. В апреле 1997 года вместе с другом Тимуром Артемьевым основал сеть салонов сотовой связи «Евросеть». Первый магазин находился на Ленинском проспекте в Москве, постепенно торговые точки открылись по России, Украине, Белоруссии и Молдавии. К 2006 году компания имела 1975 магазинов и заняла 37% отечественного рынка сотовых телефонов.

Фото: РИА «Новости»

Успех пришел благодаря острым рекламным слоганам вроде «Евросеть, Евросеть — цены просто…» и скандальным акциям, например «Разденься за телефон».

В 2005 году у сети начались проблемы с правоохранителями. Шереметьевская таможня остановила 10 фур с 80 тысячами контрабандных мобильных, затем полиция опечатала склады с еще около 300 тысячами телефонов. Гаджеты для «Евросети», «Беталинка», «Ультрастара» и других компаний ради снижения пошлин ввозились в страну под видом других товаров. Следком возбудил уголовное дело о контрабанде. Через год ФСБ задержала на выезде из таможни партию из 167,5 тысячи мобильных телефонов Motorola C115. Открылось еще одно дело о контрабанде, вдобавок экспертиза Центра информационных технологий и систем признала излучение от телефонов небезопасным. Motorola и «Евросеть» все отрицали.

Фото: Paco Freire/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Впоследствии второе дело закрыли за отсутствием состава преступления. Первое же осталось в производстве Генпрокуратуры, в офисах и квартирах топ‑менеджеров «Евросети» и других ретейлеров прошли обыски. Арбитражный суд Свердловской области подтвердил налоговые претензии на сумму 118 миллионов рублей за 2005 год. В 2012 году дело закрыли, потому что после изменений в законодательстве контрабанда стала административным преступлением. Почему Чичваркин* уехал из России Компания, однако, осталась в поле зрения правоохранителей. Чичваркина* обвинили в похищении бывшего экспедитора «Евросети» Андрея Власкина, которого служба безопасности поймала на краже телефонов. В начале сентября 2008 года в офисах «Евросети» прошли обыски, а к концу месяца Чичваркин* и Артемьев объявили о продаже своего детища инвестиционной компании ANN, затем — «Вымпел-Коммуникациям». После череды перепродаж и поглощений произошло слияние «Евросети» со «Связным», в 2020 году закрылась последняя точка под этим брендом.

Фото: Juliya Khanina/Russian Look / www.globallookpress.com

Друзья сбежали в Великобританию. В 2011 году, когда суд решал вопрос об экстрадиции Чичваркина*, уголовное дело закрыли и отменили заочный арест. Однако бизнесмен отказался возвращаться на родину. Он обвинил силовиков в вымогательстве денег за продажу компании и убийстве матери с целью запугивания. «Я бы с удовольствием вернулся, потому что это моя родина. Но я боюсь нового преследования, у меня есть все основания полагать, что оно будет. Одна и та же группа оборотней в погонах преследует меня и мою бывшую компанию в течение последних шести лет», — сказал он. Отношение Чичваркина* к СВО Незадолго до ухода из руководства «Евросети» Чичваркин* возглавил московское отделение партии «Правое дело», но после бегства перестал участвовать в ее жизни. Находясь в Лондоне, принимал участие в митинге в защиту 31-й статьи Конституции России. Планировал заняться раскруткой «Открытой России»** Михаила Ходорковского*.

Фото: Razhden Gamezardashvili/Russian Look / www.globallookpress.com

В феврале 2022 года Чичваркин* вступил в «Антивоенный комитет России»**. В июне того же года вместе с журналистом Алексеем Пивоваровым* и активистом Олегом Кашиным * попал в реестр иноагентов. Проведение спецоперации Чичваркин* осудил, участвовал в антивоенных форумах в Вильнюсе и на собственные средства организовал доставку медикаментов военным госпиталям Вооруженных сил Украины. Он неоднократно призывал к смене власти в России, однако иллюзий в отношении Украины тоже не питал — публично заявлял о воцарившейся там всепоглощающей коррупции.

Ты всегда и везде можешь прыгнуть вперед очереди. <…> Нынешнему или следующему руководству это придется решать, потому что иначе — а люди выходили на два Майдана и голосовали за Зеленского, чтобы быть частью западного общества, — с этим уровнем коррупции это невозможно. Евгений Чичваркин* Бизнесмен

Антироссийские санкции Чичваркин* осудил не потому, что они незаконны, а потому, что под них попали давно жившие за границей бизнесмены вроде него самого. По его мнению, такое изгнание людей с российскими паспортами из стран Запада только сплотило их вокруг Кремля. «Все восстановилось феноменально. Ушла IKEA — компании, которые производят мебель, на высоте. Ушли западные производители машин — китайские микроволновки на колесиках прекрасно продаются», — сказал он. Где сейчас Чичваркин* В Великобритании сооснователи «Евросети» открыли винный бизнес Hedonism Drinks Ltd и мишленовский ресторан Hide. Чичваркин* отдельно от Артемьева создал также элитный магазин Hedonism Wines. В мае 2016 года он развелся с женой — матерью старших сына и дочери. К тому моменту Чичваркин* уже шесть лет жил с управляющей его заведениями Татьяной Фокиной, которая в свое время работала на Ходорковского*. С ней у бизнесмена тоже родились двое детей. С новой семьей предприниматель поселился в престижном районе Лондона. Его квартира находится на пересечении Little Boltons и Redcliffe Square в округе Кенсингтон и Челси в трех километрах от королевского дворца.

Фото: Velar Grant/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

С оппозицией Чичваркин* разругался. Его возмутило, что сотни тысяч релокантов устали от украинской повестки. «Русские не хотят больше зачастую. Потому что они все равно под санкциями, все равно счета закрывают. В какой бы ты ни был позиции, тебя не видят. <…> Мне тоже нужно было обидеться. Но я уже подписался, есть воля и представление. А естественная человеческая реакция — пошли они все, сколько можно?» — сказал он. В России бизнесмен вновь стал фигурантом уголовного дела и объявлен в розыск, на этот раз — за неисполнение законодательства об иноагентах. Отсутствие специальной плашки может обернуться для него двумя годами тюрьмы. * Физические лица, исполняющие в России функции иноагентов. ** Организация, признанная нежелательной на территории России.