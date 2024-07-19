Журналиста Олега Кашина объявили в розыск

Министерство внутренних дел России объявило журналиста Олега Кашина* в розыск по уголовной статье. Такие данные появились в базе на сайте ведомства.

«Кашин* Олег Владимирович. 17.06.1980 года рождения. Разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

По какой именно статье ведется розыск, не уточняется.

В июне 2022 года Минюст внес в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, журналиста Олега Кашина* и еще пять человек.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву** на два месяца. Ее обвинили в публичных призывах к терроризму и его публичном оправдании. До этого Лазареву, сбежавшую за границу от следствия, объявили в розыск.

*Олег Кашин признан иноагентом в России

** Татьяна Лазарева внесена в реестр иноагентов в РФ.