ФСБ возбудила дело против Ходорковского

ФСБ возбудила уголовное дело против Михаила Ходорковского* и его соратников из «Антивоенного комитета России»**, который признан нежелательным в РФ. Ходорковского* обвиняют в насильственном захвате власти, организации террористического сообщества и публичных призывах к терроризму, сообщило РИА «Новости» .

По данным ФСБ, Ходорковский* и его сторонники из АКР** финансируют украинские националистические группы, признанные террористическими в России, и вербуют в них боевиков для захвата власти в стране.

«В настоящее время проводятся следственные действия в отношении Ходорковского* и его пособников. Лица, причастные к их деятельности, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством», — сообщила российская спецслужба.

В феврале 2022-го несколько человек создали движение «Антивоенный комитет России»**. Их цель — свергнуть власть и изменить конституционный строй в стране. Генпрокуратура России объявила эту организацию нежелательной на территории РФ 22 января 2024 года.

Ранее Мещанский суд изъял земельный участок Ходорковского* за долги. Речь идет о территории в деревне Жуковка на Рублевке. Кроме того, на аукцион выставили элитную итальянскую мебель из бывшего кабинета Ходорковского*.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

**Организация, признанная нежелательной на территории России