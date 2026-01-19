Сегодня 12:33 Похоже на агонию от злости. Долина досидела в ОАЭ до последнего: как звезду выселяли приставы 0 0 0 Фото: Seleznev Pavel/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

Певица Лариса Долина уехала из России в ОАЭ, но так и не поняла, что ее карьере конец. Билеты на концерты артистки распродаются все хуже после скандала с квартирой, которую Долина так и не покинула. Репутации певицы грозит крах — в ее бывшее жилье, ныне принадлежащее Полине Лурье, нагрянули судебные приставы.

Конец карьере Законная владелица спорной квартиры в Хамовниках до сих пор не въехала в собственное жилье — Долина спокойно отправилась с семьей на отдых в Эмираты, не явившись на акт приема-передачи. Судебный спор окончательно решился еще в декабре 2025 года, но артистка попыталась затянуть исполнение предписаний инстанции, оказывая психологическое давление на покупательницу и создавая атмосферу неопределенности. Адвокат Алексей Торозов в комментарии «Царьграду» заявил, что Долина словно пытается максимально навредить напоследок. «Опять-таки, она уехала из России, чтобы с ее участием, видимо, не могли провести исполнительные действия. <…> Все эти действия — смена регистрации, выезд из России, направление представителя без доверенности — все это выглядит так, как будто Долина вставляет палки в колеса, типа максимально навредить напоследок», — сказал юрист.

Пользователи Сети возмутились происходящим. По их мнению, Долина показала «лицо элиты, обезображенное отсутствием морали и принципов». «Это похоже на агонию от злости, попытку доказать, что она все еще может контролировать ситуацию, на что-то влиять, хотя бы напакостить, сколько возможно: подсовывали акт, который потом можно было бы оспорить, продолжить трепать нервы покупательнице. Но это уже не имеет смысла», — пишут в соцсетях. Акт приема-передачи квартиры должен был состояться 9 января, но Долина не явилась и прислала вместо себя представителя без полномочий, а сама осталась в ОАЭ до 20 января. «Она так и не поняла, что карьере конец», — убеждены комментаторы.

Крах репутации Судя по всему, действия Долиной стали последним гвоздем в крышку гроба ее репутации. Общественное восприятие происходящего вышло на критическую точку, считает заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев. «Дальнейшее чинение препятствий добросовестному приобретателю может существенно повысить репутационные риски для Долиной», — подчеркнул он в комментарии РИА «Новости». Однако история подошла к концу — в бывшую квартиру Долиной нагрянули судебные приставы. Адвокат собственницы также прибыла на место, чтобы принять ключи от жилища.

Вторая волна отмены Долиной Даже после всех судебных разбирательств шумиха с отменой Долиной не утихла. Сорвался даже ее юбилейный концерт в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Продажу билетов приостановили и на выступление в московском «Люстра Баре». В Туле должен был состояться концерт Долиной 4 января, но его решили не проводить из-за «нежелательного ажиотажа» вокруг артистки. При этом и продажи билетов оказались невеликими — в Туле забронировали 349 мест из 724-х, в Москве — 15% от общей вместительности зала. Под угрозой срыва оказались концерты Долиной в Брянской и Калужской областях. Причем организаторы мероприятий сами считают, что певица гробит свою карьеру.