«Галя, у нас опять отмена!» Бойкот Долиной после суда вышел на новый уровень — что дальше?
После скандала со спорной квартирой отмена Ларисы Долиной вышла на новый уровень. Сначала она тянула с переездом, затем отправилась в ОАЭ. Тем временем судебные приставы на низком старте — что дальше? Может, она и в Россию решит не возвращаться? Ведь продажи билетов на концерты певицы останавливаются одна за другой.
Вторая волна отмены
Скандал с Долиной мог бы сойти на нет после суда — но не тут-то было. Судя по всему, сейчас началась вторая волна отмены артистки. Например, продажа билетов на концерт исполнительницы в московском «Люстра Баре» приостановлена.
Сольное выступление все еще анонсировано на официальном сайте Долиной, но при попытке купить билет система выдает сообщение: «Продажи временно приостановлены».
Директор певицы Сергей Пудовкин назвал причиной изменения в гастрольном графике. Но выступления, анонсированные ранее, тоже стали отменяться или переноситься.
Например, 25 февраля должен был состояться юбилейный концерт Долиной в петербургском зале «Октябрьский». Но вместо него теперь запланирована программа «Вечер неофолка» с участием Пелагеи и Петра Дранги.
Выступление Долиной перенесли аж на 15 ноября 2026 года. В сообщении на сайте концертной площадки говорится, что все приобретенные билеты останутся действительными, но конкретную причину изменения сроков там не уточнили.
«Нежелательный ажиотаж»
В Туле отменили концерт Долиной, запланированный на 4 января. Организаторы указали в качестве причины «нежелательный ажиотаж» вокруг имени артистки.
К моменту отмены выступления зрители забронировали 349 билетов из 724-х. На московское выступление продали лишь 15% билетов от общей вместимости зала в 1716 мест.
Сейчас все концерты Долиной представлены на ее официальных площадках. Ближайшее выступление должно состояться в конце января в одном из столичных баров-ресторанов и 1 февраля в зале на 610 мест в Домодедове. Предварительно, на февральский концерт продали не более 20% билетов.
В марте у Долиной запланирован гастрольный тур по городам Центрального федерального округа, начало наметили на 8 марта в Обнинске. Продажи билетов пока находятся на начальной стадии.
По данным телеграм-канала Mash, под угрозой срыва находятся и выступления Долиной в Брянской и Калужской областях.
«Организаторы считают, что певица гробит свою карьеру. <…> При этом на официальном сайте певицы в мартовском графике нет ни Обнинска, ни Брянска — в расписании только Москва», — отметили авторы поста.
Побег в ОАЭ
Начало года певица встретила в Эмиратах, а точнее, в роскошном отеле в Абу-Даби. Одновременно с этим на родине развернулась настоящая драма со спорной недвижимостью в Хамовниках.
Еще 9 января покупательница недвижимости Полина Лурье и Долина должны были подписать акт приема-передачи, но последняя на встречу не явилась. Теперь придется ждать до 20 января, но судебные приставы уже на низком старте.