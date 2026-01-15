После скандала со спорной квартирой отмена Ларисы Долиной вышла на новый уровень. Сначала она тянула с переездом, затем отправилась в ОАЭ. Тем временем судебные приставы на низком старте — что дальше? Может, она и в Россию решит не возвращаться? Ведь продажи билетов на концерты певицы останавливаются одна за другой.

Вторая волна отмены

Скандал с Долиной мог бы сойти на нет после суда — но не тут-то было. Судя по всему, сейчас началась вторая волна отмены артистки. Например, продажа билетов на концерт исполнительницы в московском «Люстра Баре» приостановлена.

Сольное выступление все еще анонсировано на официальном сайте Долиной, но при попытке купить билет система выдает сообщение: «Продажи временно приостановлены».

Директор певицы Сергей Пудовкин назвал причиной изменения в гастрольном графике. Но выступления, анонсированные ранее, тоже стали отменяться или переноситься.

Например, 25 февраля должен был состояться юбилейный концерт Долиной в петербургском зале «Октябрьский». Но вместо него теперь запланирована программа «Вечер неофолка» с участием Пелагеи и Петра Дранги.

Выступление Долиной перенесли аж на 15 ноября 2026 года. В сообщении на сайте концертной площадки говорится, что все приобретенные билеты останутся действительными, но конкретную причину изменения сроков там не уточнили.