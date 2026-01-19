Долину начали принудительно выселять из квартиры Лурье: в Хамовники прибыли приставы

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов приехали в Ксеньинский переулок в Москве, чтобы принудительно выселить певицу Ларису Долину и передать ключи от квартиры ее новой владелице Полине Лурье. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

Приставов сопровождают понятые и сотрудники полиции. При этом, по словам адвоката Светланы Свириденко, представляющей интересы Лурье, сама Долина сейчас находится за границей — на отдыхе в ОАЭ вместе с дочерью и внучкой — и вернется в Москву только завтра.

Ранее та же Свириденко сообщила, что Долина грубо нарушила процедуру передачи квартиры — не отразила в акте новый адрес регистрации, не явилась лично и не прислала доверенного представителя. Как следствие, передача не состоялась.