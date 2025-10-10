10 октября 2025 00:07 Поддерживала, а потом предала в эфире? Почему Гузеева накинулась на Кудрявцеву с обвинениями 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Скандалы

Мошенничество

Недвижимость

Актеры

Лера Кудрявцева

Телевидение

Бали

Ток-шоу

Между актрисой Ларисой Гузеевой и ее подругой Лерой Кудрявцевой пробежала черная кошка после выпуска ток-шоу «Звезды сошлись», посвященного аферам с виллами на Бали. Ведущая «Давай поженимся!» разозлилась, что ее сделали одним из главных героев и наехала на блондинку. Кудрявцева не смолчала, но попыталась сгладить углы.

Женской дружбы не бывает? В очередном выпуске программы Кудрявцева заявила, что Гузеева стала жертвой обмана афериста Сергея Домогацкого, которого она когда-то рекламировала. Ведущая остро на это отреагировала, хотя ее подруга и подчеркнула, что она — наивный и порядочный человек. Домогацкий продавал виллы на Бали, но впоследствии выяснилось, что его проекты — фейковые. Покупатели остались без недвижимости, а Гузеева оказалась в центре скандала, так как рекламировала риэлтерские проекты.

Фото: РИА «Новости»

Обманутые люди требовали привлечь и ее к ответственности, заявляя, что купили виллы по совету актрисы, уверявшей, что и она стала владелицей элитного жилья на острове. После выпуска шоу Гузеева публично отчитала Кудрявцеву, обвинив в непорядочности.

Мне очень приятно, что ты сделала меня героем передачи, но беспокоюсь за тебя, ты стала забывчива! Ведь накануне в Болгарии ты лично меня поддерживала, говорила что все это — издержки популярности. Лариса Гузеева Актриса

Она также едко подметила, что Кудрявцева забыла ее предупредить о записи эфира.

Гузеева напомнила ведущей, что она и сама была связана с Домогацким. Актриса, чтобы не быть голословной, опубликовала в личном блоге совместную фотографию Кудрявцевой с разыскиваемым застройщиком, а также видео с ее участием.

Фото: РИА «Новости»

На кадрах Кудрявцева заходила в виллу и звала любимого, а потом смотрела на кровать в лепестках роз. Это был рекламный ролик Домогацкого.

Дорогая, <…> запамятовала рассказать зрителю, что и сама Сереже Домогацкому — не чужой человек. Ужасная рассеянность! Здоровья тебе, моя хорошая. Надеюсь, все наладится, и когда будет разговор о порядочности — ты не забудешь пригласить меня в эфир. Лариса Гузеева Актриса

Пользователи отреагировали на посты Гузеевой. Один из комментаторов отметил, что разочаровался в Кудрявцевой, а за актрису «обидно по-человечески». Еще один восхитился, отметив, «какая красивая подача сарказма». В окружении Гузеевой рассказали MK.RU, что она переживает из-за случившегося, ведь они были подругами с Кудрявцевой. «Получается, что это похоже на какое-то предательство. Кому будет приятно, что человек, которому ты доверял, тебя обсуждает на всю страну за твоей спиной, да еще ради скандального шоу!» — заявили журналистам.

Что ответила Кудрявцева? Ведущая шоу «Секрет на миллион» не сразу, но ответила актрисе в присущей ей едкой манере. Кудрявцева опубликовала в соцсети кадр с молодой Гузеевой из «Жестокого романса».

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Она написала под постом, что сейчас сложное время и многие не справляются, «сбоят, ломаются, глючат». По словам Кудрявцевой, она же держится, причем и за себя, и за свою подругу.

Ларис, ты там отходи, а я подежурю. И, как прежде, так и сегодня скажу: ты классная, удивительная и мощная. А я… что я… вкалываю, огребаю, по мере сил помогаю. Лера Кудрявцева Телеведущая

Стоит отметить, что телеведущая не сказала ни одного плохого слова про Гузееву, ни во время эфира, ни после, отвечая на ее публичные упреки. Наоборот защищала на всю страну, заявляя, что Домогацкий просто использовал актрису в своей схеме.