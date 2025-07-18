Шаляпин заступился за Гузееву, обвиненную в афере с виллами на Бали

Певец и шоумен Прохор Шаляпин заступился за актрису Ларису Гузееву, на которую почти 30 человек написали заявление в полицию, заподозрив в мошенничестве. Исполнитель заявил в шоу Евгении Медведевой «БеС Комментариев» , что артистку несправедливо подставили.

В прошлом месяце Гузеева оказалась в центре скандала, когда ее подписчики стали жертвами афериста, чьи услуги она рекламировала. Пользователи Сети поверили ее рекомендациям и обратились к блогеру и риелтору Сергею Домогацкому, продающему элитные виллы на Бали.

Около 30 человек вложились в строительство и перевели на криптокошельки в общей сложности на восемь миллионов долларов (более 625,5 миллиона рублей). При этом большую часть средств риелтор получил наличными в Москве, действуя через подставных лиц. После этого блогер скрылся, а пострадавшие записали Гузееву в аферистки.

Шаляпин заступился за артистку, заявив, что обманутые дольщики не там ищут виновного. Он уверен, что Гузееву просто подставили. А что касается рекламы, то откуда ей знать тонкости законов Бали, отличающихся от российских.

«Я очень сопереживаю тем людям, которые вложили деньги, но надо договора читать, подписывать, знать. <…> Ей там, извините, вина налили, слов наговорили, она, может, даже влюблена слегка. <…> Мне как-то неприятно, ведь весь публичный мир молчит, а я считаю, надо поддержать человека. Вряд ли она причастна к какому-то мошенничеству», — заявил Шаляпин.

Ранее Шаляпин заявил, что шоу-бизнесе люди ведут себя недружелюбно и неискренне.