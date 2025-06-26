Застройщик Сергей Домогацкий организовал пирамиду с продажей вилл на Бали. Телеведущая Лариса Гузеева тоже замешана в схеме, считает пострадавший Вячеслав. Об этом он рассказал в комментарии 360.ru.

Продажа вилл оказалась пирамидой

Вячеслав шесть-семь лет наблюдал за Домогацким в социальных сетях и в итоге решился на покупку апартаментов в Индонезии.

«Связываюсь с ними, говорят, оплату сразу. У меня сразу всех денег нет. Договариваемся о том, что половину суммы плачу, и половина — на шесть месяцев рассрочка. Вношу 85 тысяч, пять тысяч по крипте они просят переслать. Нахожу, как купить эту крипту, пересылаю им. И потом 80 тысяч ввожу наличными рублями, долларами, евро, заключаем договор и все», — рассказал Вячеслав.

Через несколько месяцев Домогацкий перестал рекламировать проект, сославшись на некие проблемы. Вячеслав решил не платить ему оставшуюся часть денег. Позже с мужчиной связался менеджер застройщика и рассказал о старте закрытых продаж в другом проекте. Вячеслав предложил перекинуть туда его деньги, раз с предыдущим объектом ничего не вышло.