«Считаю, что она виновата». Пострадавший — о причастности Гузеевой к мошенничеству на Бали

Пострадавший от рук мошенника на Бали заявил о причастности Гузеевой к схеме

ImageStockArt/face to face
Фото: ImageStockArt/face to face/www.globallookpress.com

Застройщик Сергей Домогацкий организовал пирамиду с продажей вилл на Бали. Телеведущая Лариса Гузеева тоже замешана в схеме, считает пострадавший Вячеслав. Об этом он рассказал в комментарии 360.ru.

Продажа вилл оказалась пирамидой

Вячеслав шесть-семь лет наблюдал за Домогацким в социальных сетях и в итоге решился на покупку апартаментов в Индонезии.

«Связываюсь с ними, говорят, оплату сразу. У меня сразу всех денег нет. Договариваемся о том, что половину суммы плачу, и половина — на шесть месяцев рассрочка. Вношу 85 тысяч, пять тысяч по крипте они просят переслать. Нахожу, как купить эту крипту, пересылаю им. И потом 80 тысяч ввожу наличными рублями, долларами, евро, заключаем договор и все», — рассказал Вячеслав.

Через несколько месяцев Домогацкий перестал рекламировать проект, сославшись на некие проблемы. Вячеслав решил не платить ему оставшуюся часть денег. Позже с мужчиной связался менеджер застройщика и рассказал о старте закрытых продаж в другом проекте. Вячеслав предложил перекинуть туда его деньги, раз с предыдущим объектом ничего не вышло.

В итоге там тоже ничего не делается. Я с них прошу договор, пишу юридическому отделу, никто не связывается. Периодически через два месяца там извиняются, что «да, да, да, позже». В итоге в ноябре месяце 2024 года со мной связывается юридический отдел и говорит, что нужно еще внести [деньги], чтобы оформить все документы и заключить с ними договор. <…> Я, конечно, в шоке, мне об этом никто ничего не говорил изначально.

Вячеслав

пострадавший

Он не согласился на это и потребовал вернуть деньги. Домогацкий попросил дать ему один-два месяца. Прошло уже девять месяцев, но от злоумышленника до сих пор звучат одни обещания. При этом Сергей продолжает анонсировать новые проекты.

«Ребята, кто жил на Бали, рассказывают, что у него пирамида», — добавил потерпевший.

Сумма ущерба, причиненного Вячеславу, на текущий момент достигает порядка 90 тысяч долларов, включая расходы на юристов.

ImageStockArt/face to face
Фото: ImageStockArt/face to face/www.globallookpress.com

Страдают сотни людей

Вячеслав считает, что Гузеева причастна к мошеннической схеме.

«Я считаю, что она виновата. Частично. Не знаю, деньги он ей заплатил, либо ей виллу пообещал, я не понимаю. Но люди-то ведутся, и нигде нет никакой пометки о рекламе. Суть, что он мошенник, что он берет деньги, он ничего не строит, покупает вертолеты, показывает, насколько он успешный миллиардер. Все прекрасно. А людей кидает, просто сотни людей», — заявил собеседник 360.ru.

Юрист Семеновский считает, что Гузееву вряд ли привлекут к уголовной ответственности из-за отсутствия прямого умысла. Однако специалист не исключил проверку или профилактическую беседу.

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