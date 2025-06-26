«Считаю, что она виновата». Пострадавший — о причастности Гузеевой к мошенничеству на Бали
Пострадавший от рук мошенника на Бали заявил о причастности Гузеевой к схеме
Застройщик Сергей Домогацкий организовал пирамиду с продажей вилл на Бали. Телеведущая Лариса Гузеева тоже замешана в схеме, считает пострадавший Вячеслав. Об этом он рассказал в комментарии 360.ru.
Продажа вилл оказалась пирамидой
Вячеслав шесть-семь лет наблюдал за Домогацким в социальных сетях и в итоге решился на покупку апартаментов в Индонезии.
«Связываюсь с ними, говорят, оплату сразу. У меня сразу всех денег нет. Договариваемся о том, что половину суммы плачу, и половина — на шесть месяцев рассрочка. Вношу 85 тысяч, пять тысяч по крипте они просят переслать. Нахожу, как купить эту крипту, пересылаю им. И потом 80 тысяч ввожу наличными рублями, долларами, евро, заключаем договор и все», — рассказал Вячеслав.
Через несколько месяцев Домогацкий перестал рекламировать проект, сославшись на некие проблемы. Вячеслав решил не платить ему оставшуюся часть денег. Позже с мужчиной связался менеджер застройщика и рассказал о старте закрытых продаж в другом проекте. Вячеслав предложил перекинуть туда его деньги, раз с предыдущим объектом ничего не вышло.
В итоге там тоже ничего не делается. Я с них прошу договор, пишу юридическому отделу, никто не связывается. Периодически через два месяца там извиняются, что «да, да, да, позже». В итоге в ноябре месяце 2024 года со мной связывается юридический отдел и говорит, что нужно еще внести [деньги], чтобы оформить все документы и заключить с ними договор. <…> Я, конечно, в шоке, мне об этом никто ничего не говорил изначально.
Вячеслав
пострадавший
Он не согласился на это и потребовал вернуть деньги. Домогацкий попросил дать ему один-два месяца. Прошло уже девять месяцев, но от злоумышленника до сих пор звучат одни обещания. При этом Сергей продолжает анонсировать новые проекты.
«Ребята, кто жил на Бали, рассказывают, что у него пирамида», — добавил потерпевший.
Сумма ущерба, причиненного Вячеславу, на текущий момент достигает порядка 90 тысяч долларов, включая расходы на юристов.
Страдают сотни людей
Вячеслав считает, что Гузеева причастна к мошеннической схеме.
«Я считаю, что она виновата. Частично. Не знаю, деньги он ей заплатил, либо ей виллу пообещал, я не понимаю. Но люди-то ведутся, и нигде нет никакой пометки о рекламе. Суть, что он мошенник, что он берет деньги, он ничего не строит, покупает вертолеты, показывает, насколько он успешный миллиардер. Все прекрасно. А людей кидает, просто сотни людей», — заявил собеседник 360.ru.
Юрист Семеновский считает, что Гузееву вряд ли привлекут к уголовной ответственности из-за отсутствия прямого умысла. Однако специалист не исключил проверку или профилактическую беседу.