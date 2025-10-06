Плакать за Украину и доить Россию: мастер-класс о двух стульях от Саши Бортич

Карьера Александры Бортич в российском кино — показательная история о том, как много может дать наша страна людям, которые не готовы отвечать ей взаимностью. Несмотря на то, что звезда публично поддержала Украину, никто ее не отменял, и она продолжила спокойно «доить Россию». Вот такой парадокс. В чем же причина?

Детство и юность Бортич Будущая актриса появилась на свет в Белоруссии в 1994 году. После развода родителей, когда девочке было три года, она осталась жить у бабушки в Гродно, пока мать отправилась на заработки в Москву. Там росла до 10 лет, а потом переехала к матери и ее новому мужчине. В Москве Александра поступила в обычную и музыкальную школы — играла на саксофоне. Однако найти общий язык с одноклассниками не смогла. В подростковом возрасте увлеклась роком, сменила имидж и нашла друзей-байкеров. Ходила на рок-концерты и училась ездить на мотоцикле. В тот период ее характер закалился. Бортич научилась постоять за себя и давала отпор задирающим ее сверстникам. Стычки могли довести до драки. В одном из интервью блондинка вспомнила, как однажды одноклассники отвели ее на пустырь для «наказания». Девушка долго просила не драться, но никто слушать не стал.

Фото: РИА «Новости»

Провалила экзамен и разделась на пробах Еще в юности Александра поняла, что хочет быть актрисой. Она поступила в театральную студию, и байкерские вечера сменились на поэтические посиделки, где будущая звезда учила стихи. Бортич научилась быстро запоминать большие тексты и совершенно не боялась сцены. Ради мечты блондинка даже похудела на 20 килограммов. Она понимала, что для поступления нужно соответствовать сценическим стандартам, поэтому при росте 168 сантиметров и весе 75 килограммов села на диету. Но даже преображение не помогло Александре поступить. Расстроенная неудачей, она подала документы в педагогический вуз. Там осознала, что находится не на своем месте: мечты о сцене никуда не исчезли. Блондинка забрала документы, устроилась официанткой и начала посещать кастинги. В итоге ее позвали играть в сериале «Деффчонки». Там Бортич заинтересовала режиссера Нигину Сайфуллаеву, которая позже пригласила ее на кастинг фильма «Как меня зовут». Пробы Александра прошла с блеском. Потом звезда рассказывала, что была готова на все: не постеснялась даже раздеться на репетиции. Спустя год артистка вошла в число актеров, признанных прорывом года. Потом Бортич стала больше сниматься, особенную популярность принесли проекты «Я худею», «Холоп» и «Полицейский с Рублевки». Знаменитость получила несколько наград, стала интересна другим режиссерам.

Фото: Соцсети Александры Бортич

Личная жизнь. Шокирующий развод и рождение сына Александра никогда не любила распространяться о личной жизни, в ее аккаунтах в соцсетях было полно фотографий со съемок, но не со свиданий. Несмотря на скрытность, когда артистка рассталась с коллегой по фильму «Неуловимые» Ильей Маланиным, об этом знали все. Пара жила вместе, говорила о свадьбе и детях, но идиллия разрушилась через два года. Что именно стало причиной разрыва, до сих пор неизвестно. Еще через год звезда шокировала ошеломляющей вестью о своем разводе. Поклонники очень удивились, потому что не знали, что она вообще была замужем. Выяснилось, что после расставания с Маланиным она расписалась с Вячеславом Воронцовым (Меззу). Против брака выступала мать актрисы, но дочь ее не послушала. В дальнейшем Бортич призналась, что этот период оказался ошибкой. Потом появились слухи об отношениях Александры с Евгением Савельевым. Актриса их подтвердила и назвала союз лучшим. И хотя в 2023 году пара рассталась, им удалось сохранить дружеские отношения. Савельев продолжает участвовать в воспитании их общего сына.

Фото: Соцсети Александры Бортич

«Саша, чего тебе не хватает?» Публичная деятельность Бортич постоянно вызывала вопросы у фанатов. Актриса не раз демонстрировала откровенно оппозиционные взгляды по принципиальным для России и Союзного государства вопросам. Еще в 2020 году, будучи уроженкой Белоруссии, Бортич участвовала в московском пикете против Александра Лукашенко. В социальных сетях она допускала высказывания, что «кое-кто засиделся, и ему пора», и заявляла, что белорусы «заслужили правду». В январе 2021 года актриса записала видео в поддержку террориста и экстремиста (ныне покойного) Алексея Навального, призывая граждан поучаствовать в митинге. Она позволила себе назвать Конституцию и Уголовный кодекс страны «простыми бумажками». Тогда на эту выходку отреагировал режиссер, актер и народный артист России Никита Михалков. «Зачем ты заставляешь их бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила? В которой ты за один съемочный день зарабатываешь 200 тысяч рублей? Саша, чего тебе не хватает?» — говорил он в эфире «Бесогона». Не оценили такого поведения и подписчики Бортич в соцсетях. Они призвали ее уезжать обратно в Белоруссию, раз Россия не устраивает.

Слезливая поддержка Украины и возмущение россиян В марте 2022 года, после начала СВО, Бортич разместила в соцсетях фотографии со слезами на глазах, пояснений к ним не оставила. В России это восприняли как молчаливую поддержку Украины. Однако этот поступок никак не повлиял на карьеру Александры. Фильмы с ней продолжали снимать. Только спустя три года о тех слезливых снимках напомнила одна из подписчиц актрисы и общественницы Яны Поплавской. Звезда поддержала возмущение поклонницы в своем Telegram-канале. «Саша Бортич критиковала Лукашенко, уповала на „спасителя“ Навального, плакала из-за начала СВО. Неужели в нашей стране нет других актрис?» — написала звезда. Но при всей демонстративной поддержке Украины там Бортич тоже не жалуют. В августе 2025 года стало известно, что актриса и ее коллеги по фильму «Викинг» — Данила Козловский и Светлана Ходченкова — попали в базу украинского сайта «Миротворец»*. Основанием для этого стало их участие в съемках в Крыму.

Фото: Соцсети Александры Бортич

«Щедрая душа России» или юношеский максимализм? Несмотря на скандалы и критику, карьера Бортич продолжает развиваться. Сейчас она участвует в новых проектах, играет в столичных театрах. Это заставляет многих зрителей с горькой усмешкой говорить о «щедрой душе России». Киновед Александр Шпагин в беседе с NEWS.ru говорил, что актрисе «удивительно повезло» и ее оппозиционные высказывания сочли за «юношеский максимализм», поэтому «пожалели». За длинный язык звезда могла оказаться в черном списке, на чем ее деятельность просто закончилась бы.



* Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.