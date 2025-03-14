«По щелчку не появляется». Бортич призналась, что не сразу полюбила сына

Актриса Саша Бортич призналась, что далеко не сразу испытала сильные чувства к сыну, который родился в 2020 году. Ее слова привело издание « Собака.ru ».

Бортич не отнесла себя к тем, кто говорит, что материнство изменило жизнь на до и после.

«Я не изменилась, став мамой, а осталась собой. Просто узнала что-то совершенно другого уровня. Не испытывала вселенской любви во время беременности. Когда материнство пришло в жизнь, я была рада, но не испытывала к ребенку сразу же бесконечную любовь», — отметила она.

Бортич добавила, что любовь к сыну росла в ней постепенно.

«Абсолютная любовь к ребенку, как мне кажется, не то, что появляется сразу после родов по щелчку. Но это лишь мое мнение и точно не аксиома», — заключила кинозвезда.

Ранее Бортич заговорила о продаже шести своих яйцеклеток поклоннику. Она сыронизировала, что от мужчин еще не получала лучшего предложения.