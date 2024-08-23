Актриса Саша Бортич заговорила о продаже яйцеклеток поклоннику

Один из поклонников актрисы Саши Бортич попросил у звезды продать ему шесть своих яйцеклеток. Об этом она рассказала в Instagram*.

Артистка получила письмо от фаната, содержание которого показала подписчикам.

«Добрый день. Мне 57 лет. Русский. Есть сын и дочь. Уже выросли. Хотел бы еще ребенка. Если у Александры Николаевны есть замороженные яйцеклетки, я хотел бы приобрести их», — написал мужчина.

Он отметил, что для удачной процедуры экстракорпорального оплодотворения необходимо купить сразу шесть яйцеклеток.

Сама Бортич очень удивилась. Она сыронизировала, что лучшего предложения от мужчин еще не получала.

Однако не все вдохновляются творчеством Бортич. Например, ее коллега по цеху Никита Кологривый однажды нелестно выразился о профессиональном образовании блондинки. Звезда не стала молчать и ответила артисту на критику, заявив, что некоторым артистам «рот открывать лучше только по тексту».

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