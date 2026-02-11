Сегодня 10:46 Пьянство или разбитое сердце? Лепс после разрыва с Кибой отказался меняться и всех послал 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Певца Григория Лепса настигла черная полоса в медиапространстве после разрыва с Авророй Кибой. В скандальной связи 63-летнего артиста и 20-летней девушки многие сразу усмотрели лишь пиар-роман для раскрутки модели. Теперь комментарии в соцсетях кишат оскорблениями и недовольством. Однако есть и те, кто верит, что артист страдает после разрыва. Где же правда?

Послал всех девушек Все началось со скандальных заявлений Лепса. Он «крайне экспрессивно» высказался о 8 Марта. «Пошли они *****, ваши девушки», — ответил артист журналисту, спросившему, будет ли он поздравлять женщин с праздником. Также исполнитель пожаловался, что девушек ничего не интересует, кроме денег. Это вызвало еще больший шквал негатива от фанатов. Сначала певца ненавидели за пиар Кибы, а теперь обвинили в оскорблении прекрасной половины человечества.

Фото: Соцсети

«На молодняк его понесло» «Божечки мои. Во что он превратился?! Алкоголь не красит человека», — написала одна из подписчиц. Другая пользовательница отметила, что Лепс стал плохо выглядеть, и посоветовала ему взять паузу от карьеры и заняться здоровьем. «Кто его только выпускает на сцену в таком виде? Допился до чертиков, бухает, не зная меры. Недолго и в ящик загреметь», — написала еще одна подписчица. Другие женщины предложили перестать посещать концерты звезды — «пусть мальчиков радует», раз позволяет себе так высказываться, заявила пользовательница Сети. «Шел бы сам, а? На молодняк его понесло, а девушки виноваты», — сказал другой комментатор. Некоторые предположили, что поведение певца связано с обидой на Кибу. Якобы она бросила его, вот он и бесится. «Я думаю, он конкретно знал, кого посылал. Вся остальная прекрасная половина может успокоиться», — предположил один из комментаторов.

Фото: РИА «Новости»

Тяжелый разрыв с молодой пассией Многие при этом полагают, что резкость Лепса вызвана именно скандальными отношениями с Кибой. Это мнение также «подкормили» сама Аврора и ее близкие. В минувшие выходные бывшая пассия звезды отпраздновала двадцатилетие, где обнималась с Артемом Черницыным — 19-летним сыном певицы Ирины Дубцовой. Также поклонники обратили внимание на выступление матери Кибы, Татьяны Беляковой, которая исполнила кавер на песню Лепса. А в эфире у ведущей Ксении Собчак, под смех дочери, сказала, что спрашивала певца изначально: «Гриш, чего вы сюда ходите? Ну старый вы для нас». При этом сам Лепс признал свою вину в расставании. «Хорошая [Аврора Киба], я набедокурил. Поздно, поздно перевоспитываться. Возраст уже, песочек сыплется. Да и остепеняться не собираюсь», — заявил он. Киба объявила о разрыве с артистом в телеграм-канале в конце января. Выступить с этим объявлением она решила, чтобы опередить сплетни. По ее словам, расставание произошло «на волне благодарности и уважения».