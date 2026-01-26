Лепс отмолчался после разрыва с Авророй Кибой

Самая обсуждаемая пара в шоу-бизнесе распалась. Блогер Аврора Киба заявила о расставании с певцом Григорием Лепсом. О разрыве звезда написала в соцсетях. Несостоявшийся жених при этом отмалчивается. Пока бывшая пассия делится печалью с поклонниками, экс-избранник даже и не думает обсуждать случившееся в Сети. Теперь подписчики гадают, что могло расколоть союз.

«Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара. Много всего доброго было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения», — написала Киба.

Она отметила, что всегда будет считать Лепса своим близким человеком, но сейчас настало время, когда им обоим нужно пойти по разным дорогам.

Впервые пара появилась на публике полтора года назад на церемонии МУЗ-ТВ 2024. Тогда Лепсу исполнился 61 год, а его спутнице Авроре — 18 лет. С этого момента их союз стал одним из самых громких в российском шоу-бизнесе. При этом избранники постоянно говорили об идеальных отношениях и грядущей свадьбе, но брак так и не заключили.

Что именно привело к расставанию, пока неясно. Поклонники подозревают, что Аврора увлеклась неким 40-летним мужчиной. С ним ее заметили в одном из московских клубов на концерте Сергея Шнурова. Сама модель отрицает слухи.

«Это не неизвестный мужчина! Это близкий друг моей семьи, который, можно сказать, из роддома меня забирал! Давайте не распространять ложную информацию», — написала она в соцсетях.

StarHit отметил, что инициатором расставания стала Киба. Пара прекратила отношения в декабре во время отдыха в Таиланде. Потом девушку несколько раз замечали в клубах, где она танцевала с разными мужчинами.