Тренд «Я не русский, но…» завирусился в соцсетях

Тренд «Я не русский, но…» (I’m not Russian but) завирусился среди забурежных тиктокеров. В роликах иностранцы перепевают российские песни. Видео набирают миллионы просмотров.

Воспроизвести хиты получается лишь с акцентом, но выглядит это забавно, отмечают пользователи. Для жителей других стран очень сложно произносить звуки русского алфавита, тексты тоже доставляют определенные трудности. Смысл в большинстве случаев, конечно, теряется.

Для каверов блогеры используют современные композиции. Однако россияне в комментариях советуют присмотреться и к советским.

В России задумку хвалят, ведь она идет наперекор мировой «отмене русской культуры».

Ранее эксперт Жилов призвал молодежь отказаться от использования социальных сетей. По его мнению, они порождают иллюзорные представления о жизни и формируют необоснованные амбиции.