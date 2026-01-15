Сегодня 16:37 Кто такой Игорь Синяк и откуда у него столько денег: путь от «ВПШ» до ограбления в Париже 0 0 0 Фото: Соцсети Игоря Синяка Знаменитости

Париж

Интернет

Скандалы

Ксения Собчак

Ограбления

Блогеры

Интервью

Квартиры

Игорь Синяк занимает, пожалуй, особое место в мире российских бьюти-блогеров. Основатель скандального паблика «ВПШ» годами балансирует на грани между скандальной славой и хейтом, создавая контент, который невозможно игнорировать. Однако в январе 2026 года его жизнь вышла за рамки цифрового поля, столкнувшись с суровой реальностью: Игорь подвергся вооруженному ограблению в центре Парижа. Как теперь живет знаменитость — в материале 360.ru.

Как ограбили Игоря Синяка и что украли О жутком происшествии сообщил сам Синяк в телеграм-канале. Ночью 5 января в парижскую квартиру блогера ворвались двое темнокожих вооруженных мужчин. За считаные секунды они выломали дверь и проникли в жилое помещение.

Один из них держал нож у моего горла, пока второй выносил все из квартиры. Игорь Синяк

По словам знаменитости, это явно была заказная атака: грабители точно знали, где искать дорогие сумки и украшения. Общий ущерб составил порядка 200 тысяч евро. Потери оказались не только материальными. Блогер признался, что его эмоциональное состояние до сих пор оставляет желать лучшего. Замки в квартире поменяли, но ощущение защищенности вернуть так и не удалось. Не помогла даже нанятая охрана.

Фото: Соцсети Игоря Синяка

«Я вывез к друзьям все оставшиеся сумки, украшения и какие-то дорогие вещи. Фактически вывез из дома абсолютно все. Но все равно с охраной в своей квартире я не чувствую себя в безопасности», — признался пострадавший мужчина. Ограбление заставило его всерьез задуматься о переезде. В соцсетях Игорь теперь рассуждает о возможной жизни в Дубае или Таиланде. Эти локации теперь выглядят для него более надежными, чем Европа. На фоне этого поклонники Синяка надеются, что он захочет вернуться в Россию, где начинался его путь. Кто такой Игорь Синяк: путь к скандальной славе Будущий блогер родился и вырос в Краматорске, а в юности вместе с родителями перебрался в Россию. Уже в школьные годы Игорь отличался от сверстников, за что неоднократно подвергался травле. Однажды его даже избили до реанимации за высветленные волосы. Но именно эта неординарность в итоге привела Синяка к миллионам подписчиков и успеху. Свою карьеру в Сети он начал с провокационного шоу «Вся Правда Шоу» (ВПШ), в котором высмеивал известных блогеров. Позже Игорь добавил бьюти-контент, который, с одной стороны, позволил ему привлечь новую аудиторию, с другой — спровоцировал ряд скандалов. Например, в 2023 году Синяка оштрафовали за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Фото: Соцсети Игоря Синяка

Административное дело против эпатажной звезды завели после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Личная жизнь Игоря Синяка Десять лет назад, в 2016-м, у Игоря был длительный роман с Наиной Мельниковой, которая помогала ему снимать первые видео. На глазах у возлюбленной Синяк набирал первые сотни фолловеров. Но в 2017-м пара распалась. Девушка назвала причиной разрыва несовпадение характеров. Однако в Сети поговаривали, что связь вовсе могла быть лишь видимостью. И чем чаще Игорь появлялся в женственных образах и с макияжем, тем больше становилось этих разговоров.

Фото: Соцсети Игоря Синяка

Ограбление как тренд: Собчак готовит интервью с Синяком? Даже история с ограблениям пошла на пользу растущей популярности Синяка. На нее обратила внимание телеведущая Ксения Собчак, снявшая ироничный ролик на эту тему. На видео звезда якобы крадет у Синяка сумку под французскую песню. «Тренд закрыла. Игорь Синяк, переезжай в Москву. Тут воруют только по-крупному», — написала журналистка в соцсети. Фанаты уверены, что ролик был снят не просто так и в скором будущем свет увидит интервью скандально известной ведущей с не менее скандальным блогером. И это логично: у Синяка есть все, что любит Собчак в героях своих выпусков, — виральный сюжет, деньги, зарубежные локации и смелость в высказываниях. Остается следить за развитием событий и ждать анонса. * ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.