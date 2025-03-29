Сегодня 01:14 Перформанс вышел из-под контроля? Сбежавшую из России экс-жену Епифанцева обвинили в шантаже Акционист Кузьмич обвинил актрису Веденскую в шантаже и непрофессионализме 0 0 0 Фото: Dmitry Golubovich / www.globallookpress.com Знаменитости

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Сбежавшая во Францию актриса и режиссер Анастасия Веденская устроила новый скандал. Едва покончив делить детей с бывшим мужем Владимиром Епифанцевым она взялась за бывшего партнера по творчеству, белорусского акциониста Алексея Кузьмича. Художник обвинил подругу в манипуляциях и шантаже. 360.ru разобрался в подробностяях их взаимоотношений.

Кто такой Алексей Кузьмич Развод с коллегой проходил бурно, с взаимными обвинениями. Положение осложнилось необходимостью делить двух сыновей, увлечением Веденской эзотерикой и алкоголем. Когда страсти утихли, актриса сбежала во Францию, где занялась съемками фильмов о запрещенных в России трансперсонах* и поливанием родины грязью. Именно в новом доме, как она назвала Нормандию в соцсетях, Веденская познакомилась с Кузьмичом — беглым акционистом. Сначала его депортировали из Франции за перформанс с раскапыванием могилы Ван Гога, затем — за похабное граффити у Вандомской колонны.

Фото: РИА «Новости»

Последнюю акцию Веденская и Кузьмич устроили сообща. Пока он пририросывал мужские тестикулы к объекту культурного достояния Франции и дожидался полицию, она снимала фильм о выходке «художника». Россиянку отпустили. Ее товарища сначала продержали в тюрьме, потом снова выслали. У этой истории появилось продолжение. Как Веденская шантажировала Кузьмича Бывшие партнеры по вандализму разругались в пух и прах. Кузьмич в Facebook** обвинил Веденскую в шантаже и манипуляциях. Оказывается, он не хотел новых проблем с законом. Именно подруга-режиссер уговорила его устроить акцию, обязательно яркую и противозаконную. Все ради фильма.

«Режиссер», который снимал «кино», взбесился, что ему не о чем снимать. Очень просил, чтобы я сделал «что-нибудь великое для фильма», ну или «новую акцию», после которой, желательно конечно, чтобы возникли тюрьма и депортация. На крайний случай, коробка под мостом тоже сгодится. Алексей Кузьмич Художник-акционист

После первой акции, на могиле Ван Гога, депортированный Кузьмич с трудом вернулся во Францию, таможенники в аэропорту едва не усадили его в самолет на обратный рейс до Польши. После новой акции его задержали, потом посадили под домашний арест и снова сослали подальше. Наконец, приключения закончились, подумал он. «А потом — рестораны, музеи и сады. Любовь, моря и горы. Беззаботность. Суд меня не судит, с префектуры я стригу бабки, с документами тоже все неплохо. Драма растворилась, герой обленился», — заявил он.

Фото: Кадр из шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия» / YouTube

Акционист обвинил режиссера в полной некомпетентности, вмешательстве в процесс, отсутствии вкуса, «пошлой мещанской примитивности», незнании контекста, базовой истории и логики искусства, патологической самоуверенности в собственной гениальности. При этом имени он предпочел не называть. Из-за неумения режиссера владеть видеокамерой половину материала пришлось отбраковать.

«Люди, которым я доверял (потому как по-другому работать с людьми не имею и не хочу) оказались теми, кто сейчас пытается паразитировать на моем имени через манипуляции и ложь», — сказал он.

Бывшая партнерша распространила о Кузьмиче сплетни, рассорила с друзьями и шантажировала, чтобы он одумался и продолжил съемки. Из-за этого он публично запретил использовать аудио-, видео- и фото-материалы о себе, своих друзей и из личного архива. За нарушение запрета акционист пригрозил юридическими последствиями. Отдельно художник уколол Веденскую за неудавшуюся карьеру, заявив, что она известна лишь как бывшая жена некогда известного и талантливого российского актера Владимира Епифанцева.

Фото: РИА «Новости»

Пытаясь выйти из тени супруга, она стала малоизвестной сериальной актрисой. А теперь живет во Франции, но до сих пор ездит на заработки в Россию, хотя публично осуждает действия своей страны. Отъезд Веденской из России Дела у Веденской действительно идут не очень. Она чудом избежала депортации после съемок у Вандомской колонны и, дабы не привлекать лишнего внимания, залегла на дно — закрыла соцсети и перестала давать комментарии. Вдобавок на чужбине у нее начались проблемы со здоровьем. Пришлось даже искать врачей в руанских пабликах, потому что из-за отсутствия документов получить помощь, как все французы, она не не может.

«В прошлом году мне еще удалось съездить в Москву на прием к врачам, но в этом году власти хотят объявить меня иностранным агентом из-за снятых мной фильмов, которые не соответствуют политике страны. Поэтому мне было бы опасно возвращаться туда, и у меня нет другого выбора, кроме как обратиться к врачам здесь», — заявила она.

Фото: Центральное телевидение/кадр из интервью / YouTube

В феврале общественное движение «Ветераны России» пожаловалось на актрису в Минюст, Генпрокуратуру и Следком. Активисты потребовали проверить ее на финансирование Вооруженных сил Украины и признать иноагентом. Их возмутило, что она сняла фильм о преследованиях трансперсон * и начала работать над проектом об Алексее Навальном, но продолжила мелькать на российских экранах и увезла во Францию гонорар от сериала «Перевод с турецкого». * Экстремистская организация, запрещенная в России. ** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.