Сегодня 02:54 Сбежала во Францию, но на заработки катается в Россию. Как живет оскандалившаяся экс-жена Епифанцева 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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После начала спецоперации бывшая жена Владимира Епифанцева Анастасия Веденская сбежала из России, прихватив с собой его сыновей. Актриса открыто поддержала Украину, сняла пару фильмов об экстремистах, но зарабатывать продолжает в России. Чем занимается скандальная артистка в стране вина и круассанов, а также что стоит за ее громким разводом и с кем она предпочитает развлекаться сегодня — в материале 360.ru.

Ранняя пташка Веденская Анастасия Веденская с ранних лет была окружена атмосферой кинематографа — ее мама, работавшая художником-гримером на студии «Мосфильм», часто брала дочь на съемочную площадку, где маленькая Настя наблюдала за творческим процессом известных деятелей кино. Несмотря на неоднократные предложения участвовать в небольших ролях, строгая мама опасалась, что актерская жизнь может оказаться полна нестабильности и трудностей, поэтому пыталась уберечь свою дочь от судьбы артиста. Но желание попасть в мир большого экрана оказалось сильнее родительских предостережений: по окончании школы Веденская поступила в знаменитое Щукинское училище, где ее талант раскрылся. Здесь же состоялась и встреча, которая в значительной степени повлияла на жизнь актрисы. Встреча Анастасии Веденской с Владимиром Епифанцевым На одном из экзаменационных спектаклей, где Анастасия предстала в роли, требующей полной отдачи и перевоплощения, Епифанцев, очевидно, почувствовал, что перед ним — будущая звезда. Он подошел к ней сразу после представления. Так началась бурная история, в которой любовь и творческое единение переплелись с мгновенной страстью. Вскоре пара официально зарегистрировала свои отношения, а через короткое время в их семье появились дети. Впрочем, брак они не спасли.

Фото: Juliya Khanina/Russian Look / Global Look Press

Измена Владимира Епифанцева разрушила брак Несколько лет назад пресса взорвалась заголовками: «Епифанцев бросил жену ради подруги семьи!» Роман актера с Анной Цукановой-Котт, коллегой по «Сатирикону», Веденская обнаружила случайно — в переписке на его телефоне. Развод стал войной: Владимир обвинял супругу в «уходе в эзотерику», Анастасия парировала — «предательство не прощают». Суд оставил детей с матерью, но позже она сама инициировала встречи отца с сыновьями: «Они не виноваты в наших ошибках». После расставания Веденская кардинально изменила жизнь: углубилась в буддизм, начала снимать короткометражки, а затем покинула Россию. Скандальная драка Анастасии Веденской Личная жизнь актрисы неоднократно становилась объектом пристального внимания прессы и общественности. Один из самых резонансных скандалов произошел в Петербурге, когда на премьере фильма «Дочь тьмы» Веденскую избили в баре — женщина бросила ей бокал прямо в лицо. В завязавшейся драке поучаствовал и новый партнер Анастасии, актер Максим Онищенко, и бывший муж Владимир Епифанцев. Происшествие сняла на видео установленная в кафе камера, после чего скандальную драку еще долго обсуждали в прессе.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press / Global Look Press

Какую страну Веденская считает домом В сентябре 2024 года Анастасия Веденская опубликовала в социальных сетях довольно показательный пост. Актриса пожаловалась, что хочет домой — и добавила «удивительно, как быстро другая страна стала домом». Она пояснила, что имеет ввиду Францию, где живет уже несколько лет.

Фото: Социальные сети Анастасии Веденской

Через пару месяцев актриса разместила и еще один пост, где также высказалась о России в негативном ключе. При этом публикация Веденской посвящена животным — что не помешало ей затронуть и политику.

Россия — страна брошенных животных. Людям нет дела до них, потому что их самих давно бросили в адский котел. Анастасия Веденская Актриса

Что думает Веденская о российских актерах Нелицеприятно Анастасия Веденская позволяла себе высказываться и о российских артистах. На съемках проекта «Перевод с Турецкого», премьера которого состоялась на канале «Россия», актриса отмечала высокий профессионализм своих турецких коллег. Россияне же, по ее мнению, играют на сцене без эмоций и просто произносят нужный текст.

Фото: Социальные сети Анастасии Веденской

Скандальные фильмы Анастасии Веденской Недавно в группе оппозиционно настроенных кинематографистов Веденская рассказала, что не так давно сняла фильм о трансперсонах*. Предположительно, актриса показывает его в европейских странах, продолжая высказываться о России негативно. Кроме того, судя по той же записи в социальных сетях, актриса готовит и еще один фильм. Она планирует посвятить работу Алексею Навальному.

Сомнительные друзья Анастасии Веденской В Париже Веденская завела близкое знакомство со скандально известным белорусским акционистом Алексеем Кузьмичом. Художник известен своими эпатажными поступками. Летом 2024 года он под сигнал электронного будильника начал раскапывать могилу Ван Гога и кричал при этом «Вставай, художник!». За такой перформанс Кузьмича задержали и выдворили из Франции — впрочем, тот каким-то образом сумел вернуться. Акт вандализма Анастасии Веденской Судя по дальнейшим действиям актрисы, новое знакомство повлияло на нее достаточно сильно. Похоже, она и сама организовала настоящий акт вандализма в центре Парижа — акцию реализовал Кузьмич. Акционер пририсовал к Вандомской колонне мужские тестикулы, осквернив культурное достояние Франции. После этого художник улегся на брусчатку и стал спокойно дожидаться полиции. Власти пятой республики отреагировали жестко, его на некоторое время отправили в тюрьму, а затем и вновь депортировали. Веденская же в своих социальных сетях прямо назвала себя режиссером, снимавшим фильм об акции.

Про такие акции и говорить нечего. Это всегда опасно. Режиссер моментально становится сообщником. Я удивилась, что отпустили. Анастасия Веденская

Где зарабатывает Анастасия Веденская Негативное отношение к России не мешает актрисе здесь зарабатывать деньги. Бывшая жена Владимира Епифанцева с удовольствием рассказывает, что продолжает сниматься в российских городах.

Фото: Социальные сети Анастасии Веденской

В частности, актриса приняла участие в съемках сериала «Белая панама», работа над которым шла в Новороссийске. * Экстремистская организация, запрещенная в России.