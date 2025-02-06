«Не в моих правилах». Епифанцев отказался комментировать новости об экс-жене Веденской

Епифанцев заявил, что выкладывает свои мысли о людях и жизни на YouTube-канал и в Telegram.

«Почти каждый день я выхожу в чат и отвечаю на подобные вопросы только там. Вопрос о любой ситуации, с любым человеком в этой жизни легко подходит под мой ответ в чате. Но прежде чем я там отвечу, вам придется описать, в чем конкретно ваша проблема и что конкретно вы хотите от жизни. Таковы правила», — подчеркнул актер.

Епифанцев отказался от интервью.

«Обсуждать людей и что-то комментировать — не в моих правилах. Такова моя позиция. <…> Возможно, в будущем я буду давать интервью, но в последнее время я перестал это делать. Иногда хожу на подкасты к друзьям исключительно, чтобы помочь им немножко раскрутить канал», — добавил артист.

Накануне активисты обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить экс-супругу Епифанцева на пропаганду ЛГБТ * в связи с ее новым фильмом. Актриса, сбежавшая из России после начала СВО, попробовала себя в качестве режиссера и сняла в Париже фильм про ЛГБТ*-мигрантов под названием «Привет, экстремисты».

*ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.