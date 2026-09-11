11 сентября 2026 10:04 Пел для военных и мафии и поучал террористов. Каким был Иосиф Кобзон Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Одной из самых влиятельных фигур в российском шоу-бизнесе долгие годы оставался Иосиф Кобзон. Он не только помогал молодым исполнителям, но и решал проблемы, не касавшиеся музыки. О том, чем отличился народный артист СССР при жизни и как его почитают после смерти, — в материале 360.ru.

Биография Иосифа Кобзона Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Часовом Яре, ныне вошедшем в Донецкую Народную Республику. Когда началась Великая Отечественная война, отец ушел на фронт, а мать эвакуировалась в Узбекистан. После контузии Кобзон-старший демобилизовался и женился на другой, а его бывшая жена с маленьким сыном вернулись на Украину: сначала жили в Славянске, затем в Краматорске, а после появления отчима переехали в Днепропетровск. Иосиф успешно занимался боксом, став чемпионом Днепропетровска и Украинской ССР. Но спорт пришлось оставить из-за травмы. В 1956 году Кобзон окончил Днепропетровский горный техникум и ушел в армию, где увлекся пением и получил приглашение в Ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. После демобилизации поступил на вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press / www.globallookpress.com

В студенческие годы Кобзон начал выступать с вокальными партиями в цирке на Цветном бульваре, затем стал солистом Всесоюзного радио и вышел на сцену с однокурсником Виктором Кохно. Широкую известность артисту принесла песня Аркадия Островского и Льва Ошанина «А у нас во дворе», впервые прозвучавшая в 1962 году в радиопередаче «Доброе утро». С переходом в гастрольно-концертное объединение «Москонцерт» артист стал постоянным участником «Голубых огоньков». Баритон Кобзона прекрасно подошел для классических романсов, народных и лирических песен. Он перепел многие хиты 1930-х годов, исполнил комсомольские песни на музыку Александры Пахмутовой, патриотические композиции Микаэла Таривердиева, баллады Оскара Фельцмана. Среди самых популярных композиций — «Мгновения» из телефильма «Семнадцать мгновений весны», «Дорогие мои москвичи» авторства Исаака Дунаевского и «Грустить не надо» Матвея Блантера.

Фото: Svetlana Mal’tseva/Russian Look / www.globallookpress.com

Кобзон пел в Чернобыле и в Афганистане

Особенно любили творчество Кобзона военные, и он охотно выступал перед ними. В 1980-х годах певец спел в Афганистане, в 2016 году — на авиабазе Хмеймим в Сирии.

В июне 1986 года, всего через два месяца после аварии на АЭС, он приехал в Чернобыль. Кобзон, еще не осознававший грозившей опасности, отыграл все четыре концерта без средств защиты всего в нескольких километрах от реактора. К концу выступления у него першило в горле. И певец получил автограф — рак, с которым боролся до конца жизни. Перед распадом СССР Кобзон три года был народным депутатом, после — советником по культуре мэра Москвы Юрия Лужкова. В 1997 году избрался в Госдуму как независимый депутат и занял пост зампреда комитета по культуре. Затем переизбирался еще пять раз.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Теракт на спектакле «Норд-Ост»: Кобзон участвовал в переговорах

В октябре 2002 года, когда боевики ворвались в московский Театральный центр на Дубровке и захватили заложников, Кобзон участвовал в переговорах с террористами.

«Ни [член оперштаба Владимир] Проничев, ни Лужков не хотели меня пускать. Но я сказал: „Не волнуйтесь, со мной ничего не произойдет. Если они пригласили, то ничего не сделают, с гостем — никогда. Так они воспитаны“. И поэтому, когда я туда пришел, у нас состоялась беседа, я стал их воспитывать»», — вспоминал он. Много зная о традициях чеченцев, Кобзон с первой же минуты принялся поучать террористов. Войдя в здание, увидел вооруженных людей в масках и упрекнул в том, что они не встали поприветствовать человека в возрасте. Артист сделал это намеренно, так как знал, что на Кавказе уважают силу и смелость.

Ему удалось добиться освобождения трех девочек, женщины и англичанина. Кобзона удивило, что выторгованная им женщина не хотела уходить, пока боевики не отпустят ее беременную соседку. Впоследствии ее спас доктор Леонид Рошаль, а певец снова вошел к террористам — уже с Ириной Хакамадой.

Как Кобзон связан с русской мафией

Широкое признание и большой круг общения вышли Кобзону боком при попытке получить визу в США. С 1995 года ФБР обвиняло его в связях с русской мафией. По слухам, он близко общался с криминальными авторитетами Алимжаном Тохтахуновым и Вячеславом Иваньковым, известными как Тайванчик и Япончик. Кобзон не отрицал, что выступал на бандитских корпоративах, но утверждал, что держал дистанцию.

С криминальными авторитетами дел не имел. Если оказывался у кого-то из воров на дне рождения, всегда повторял: «Господа хорошие, прошу не путать: мы с вами состоим в разных профсоюзах. Вы — народные преступники, а я — народный артист».

Он дружил с предпринимателем Отари Квантришвили, которого в 1994 году застрелили при выходе из Краснопресненских бань. Кобзон тогда взял оплату похорон на себя. Из-за подозрений в подготовке покушения певец нанял вооруженную охрану. Для этого имелись все основания: под окнами его дома в Баковке нашли оборудованную лежку для засады.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

«Гимн Донбасса» в исполнении Кобзона

С Донбассом Кобзона связывало не только место рождения. Артист после Майдана 2014 года отказался от званий и наград Украины и поддержал самоопределение Донецкой Народной Республики «Иосиф Давыдович по-настоящему дружил со многими боевыми командирами и привозил в Донецк гуманитарную помощь. В самом начале вооруженного конфликта именно он организовывал поставки лекарств, а во время своих визитов в госпитали пел для раненых прямо в палатах», — рассказывал депутат Госдумы Казбек Тайсаев.

Фото: George Zakharchuk/Russian Look / www.globallookpress.com

Кобзон неоднократно приезжал на малую родину с концертами, даже в разгар артиллерийских обстрелов. В один и таких визитов он привез землякам «Гимн Донбасса». Так в народе прозвали песню «Гимн землячества донбассовцев Москвы» на музыку Владимира Шаинского и слова Евгения Нефедова.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Личная жизнь: три жены Кобзона

Кобзон трижды был женат. Первых двух избранниц — певицу Веронику Круглову и актрису Людмилу Гурченко — невзлюбила его мать. Впрочем, сыграла роль и любвеобильность артиста: второй жене он изменил с ее подругой, которая осталась присматривать за дочерью. «У меня потом начался роман с Леной Рябинкиной из Большого театра. Потом с Наташей Варлей. Поэтому все забылось. Закрутилось, завертелось. А потом я встретил Нелю и задержался на 45 лет», — делился он подробностями из личной жизни.

Нинель Дризину Кобзон встретил в 1971 году. Ради семьи она бросила работу, чем завоевала расположение придирчивой свекрови. В этом браке родились сын Андрей и дочь Наталья.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

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