В Госдуме призвали помешать Украине повторить чернобыльскую трагедию

Миронов: нужно сделать все, чтобы из-за Киева не повторилась трагедия Чернобыля

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал мировое сообщество сделать все возможное, чтобы не повторить чернобыльскую катастрофу по вине киевского режима. Его слова привело РИА «Новости» .

«Призываю мировое сообщество сделать все, чтобы трагедия Чернобыля не повторилась по вине обезумевших украинских политиков. Чтобы атом оставался мирным, в их руках он не должен находиться», — сказал Миронов.

Депутат напомнил, что в субботу со дня аварии на Чернобыльской АЭС исполняется 39 лет. В результате катастрофы скончалась около четырех тысяч человек.

«Мы извлекли уроки из той трагедии за прошедшие годы, российская атомная промышленность сегодня является лидером в области безопасного использования ядерной энергии», — добавил он.

Ранее украинский вброс об атаке на ЧАЭС назвали попыткой помешать мирным переговорам.