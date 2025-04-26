В Госдуме призвали помешать Украине повторить чернобыльскую трагедию
Миронов: нужно сделать все, чтобы из-за Киева не повторилась трагедия Чернобыля
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал мировое сообщество сделать все возможное, чтобы не повторить чернобыльскую катастрофу по вине киевского режима. Его слова привело РИА «Новости».
«Призываю мировое сообщество сделать все, чтобы трагедия Чернобыля не повторилась по вине обезумевших украинских политиков. Чтобы атом оставался мирным, в их руках он не должен находиться», — сказал Миронов.
Депутат напомнил, что в субботу со дня аварии на Чернобыльской АЭС исполняется 39 лет. В результате катастрофы скончалась около четырех тысяч человек.
«Мы извлекли уроки из той трагедии за прошедшие годы, российская атомная промышленность сегодня является лидером в области безопасного использования ядерной энергии», — добавил он.
Ранее украинский вброс об атаке на ЧАЭС назвали попыткой помешать мирным переговорам.