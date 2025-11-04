Сегодня 04:03 Отказал Гайдаю и умер в 39 лет. Что случилось с Олегом Далем 0 0 0 Фото: Russian Look / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Олег Даль мог бы сыграть в культовом советском фильме «Экипаж», но отказался. Не пошел актер и к Леониду Гайдаю в «Инкогнито из Петербурга», хотя режиссер видел в нем лучшую кандидатуру на роль. Он умер в 39 лет, успев лишь отчасти раскрыть выдающийся талант. Любопытные факты о жизни артиста — в материале 360.ru.

Биография Олега Даля: работа в «Современнике» Олег Даль родился 25 мая 1941 года в Люблине, окончил Щепкинское театральное училище и устроился в «Современник». Жена художественного руководителя театра Олега Ефремова, актриса Алла Покровская, заприметила его на дипломных спектаклях — пластичный и темпераментный Даль прекрасно гармонировал с эстетикой театра. Звездной для актера стала роль Васьки Пепла в спектакле «На дне». Сыграл также Мужчину во «Вкусе черешни», сэра Эндрю Эгьюйчика в «Двенадцатой ночи» и Камаева в «Провинциальных анекдотах». Даль трижды уходил из «Современника»: в Ленком, Театр на Малой Бронной и Малый театр. Но именно с этим театром принято связывать его имя. Почему Гайдай не взял Даля в «Иронию судьбы» В кино Даль начал играть еще в студенчестве. Его первой работой стала роль Алика Крамера в фильме Александра Зархи «Мой младший брат». Он очень тщательно подходил к репертуару и буквально разбрасывался предложениями от именитых режиссеров. Например, не пошел в «Инкогнито из Петербурга» Леонида Гайдая.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

«Окончательно отказался от мечты сыграть Хлестакова. Фильм Гайдая. Соображения принципиального характера. Не по пути!!!» — заявил Даль в личном дневнике. Эльдар Рязанов звал его на роль Жени Лукашина в «Иронию судьбы, или С легким паром!», но после проб передумал. «Играть человека в несоображении, оставаясь при этом и натуральным, и симпатичным, и смешным — задача архисложная», — заявлял режиссер. Шутом в фильме Григория Козинцева «Король Лир» должна была стать Алиса Фрейндлих, но его сыграл Даль. Актриса отказалась от съемок из-за беременности.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Звездой Даль стал после выхода фильма Наума Бирмана «Хроника пикирующего бомбардировщика», где сыграл летчика Евгения Соболевского. Почему Даль не снялся в «Экипаже» Съемки первого советского фильма-катастрофы с самого начала шли не по плану. Во-первых, Министерство гражданской авиации выступало категорически против «Экипажа», порочащего отрасль. Во-вторых, впервые в истории советского кинематографа к проекту подключился спонсор: Госкино выделило всего 1,2 миллиона рублей, поэтому потребовалась помощь «Аэрофлота». В-третьих, режиссеру Александру Митте не везло с актерским составом. Алексей Петренко, на которого он так рассчитывал, отказался от роли командира экипажа Тимченко, пришлось позвать Георгия Жженова. В роли бортинженера Игоря Скворцова начал сниматься Даль, но пришлось вновь сделать замену — актер разочаровался, а потом и вовсе слег в больницу с нервным срывом. «Роль не идет, режиссер мной недоволен, текст не держу, ночами не сплю — психую», — написал он в дневнике.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Вместо Даля взяли тогда еще малоизвестного Леонида Филатова. Пробы на второго пилота Ненарокова прошел Николай Караченцов, однако из-за большой занятости актера и здесь пришлось искать альтернативу — пригласили Анатолия Васильева. Личная жизнь Олега Даля С первой супругой, актрисой Ниной Дорошиной на шесть лет старше себя, Даль познакомился на дипломном спектакле. После работы в Одесской киностудии они объявили о помолвке. На свадьбу пришла вся труппа «Современника». В разгар праздника жених исчез, его не видели почти четыре дня. Актер Михаил Козаков списал все на алкоголь, а Дорошина заявила, что не надо было выходить замуж назло — за нее боролся Ефремов, даже провел с Далем винно-водочную дуэль. Второй женой стала Татьяна Лаврова. Актрисе удалось построить очень теплые отношения с матерью и сестрой Даля, но не с мужем — он сильно ревновал знаменитую жену.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Развод по взаимному согласию состоялся всего через полгода после свадьбы. Не имея имущественных претензий, Даль съехал с выделенной семье квартиры в Сокольниках обратно к матери. На съемках фильма «Король Лир» Даль встретил третью жену. Внучка литературоведа Бориса Эйхенбаума и дочь театрального художника Алексея Апраксина Елизавета работала монтажером на «Ленфильме». Актер признавался девушке в любви, но предупреждал, что с ним ей не будет счастья. Семейная жизнь шла действительно непросто. Мало того, что Даль сильно выпивал, так еще и сидел без работы. Апраксина же оставила профессию ради мужа, поэтому приходилось распродавать вещи и полагаться на помощь матери, Ольги Эйхенбаум. Алкоголизм Олега Даля: скандал на съемках «Земли Санникова» Проблемы начальству доставляла не только тонкая душевная организация Даля, но и его вредные привычки. Периодические запои становились причиной выволочек в «Современнике» и едва не лишили его роли солдата Жени Колышкина в фильме Владимира Мотыля «Женя, Женечка и „катюша“»: актер явился на площадку подшофе.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

«Олег не умел пить, сразу же терял лицо и становился другим человеком, порой не очень хорошим. Доходило до того, что Владимир Яковлевич Мотыль говорил: „Так, у Олега глаз мутный — прекращаем снимать“. Дело в том, что у Даля в трезвом состоянии глаза были, как у женщины — голубые, прозрачные, но стоило пару рюмок выпить, сразу же мутнели», — вспоминал актер Георгий Штиль. Завершить работу помогло неприятное, с одной стороны, обстоятельство. Пьяный Даль разругался с сотрудницей гостиницы, та вызвала милицию, и ему дали 15 суток. На съемки актера возили под охраной, не давая пить. Коллеги по фильму «Земля Санникова» натерпелись еще сильнее. Дело в том, что Далю хватало всего одной стопки, чтобы перевоплотиться из интеллигентного актера в заносчивого честолюбца.

Он приехал в дымину пьяный и страшно обиженный, что его пригласили не сразу, а вместо Высоцкого. Когда Даль не пил, он был прекрасный человек, тонкий, чувствующий, а когда пил, становился невменяемым. На съемках я пытался на него воздействовать: уговаривал, скандалил, водой из ведра поливал, чтобы он как-то в себя пришел. Андрей Мкртчян Режиссер

Возможно, дело было в протесте: актер признался, что возненавидел работу над ролью певца Крестовского. В своих воспоминаниях Даль обвинил съемочную группу в непрофессионализме и превращении серьезного сценария в развлекательную историю с плясками и пальбой. Дружба Даля с Высоцким Судьбы Даля и Владимира Высоцкого очень похожи, оттого многие современники записывали их в друзья. Высоцковед Марк Цыбульский утверждал, что у них были очень странные отношения: годами не видясь и не имея точек соприкосновения, кроме одной совместной работы на съемках фильма Иосифа Хейфица «Плохой хороший человек», актеры хорошо понимали друг друга.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Участвовавшая в организации творческих встреч Даля от Бюро пропаганды советского киноискусства Тамара Бибикова рассказывала, что на съемках актеры много выпивали. К ним даже прикомандировали жен только для того, чтобы контролировать эти посиделки. При этом Даль, в отличие от других актеров, совсем не навязывался Высоцкому и не кичился близким знакомством с ним. «Даль, во-первых, со сцены никогда о Высоцком не распространялся. А в наших разговорах отзывался о нем очень уважительно. Да, на вопросы зрителей о нем отвечал, но никакого „друга“, никакого панибратства со сцены не звучало», — рассказала она. Причина смерти Олега Даля Не только жизни, но и смерти актеров были тесно связаны. Существует легенда, что стоя над гробом Высоцкого, Даль заявил, будто уйдет следующим, а после смерти бард являлся ему во сне. Даль умер 3 марта 1981 года в Киеве, куда приехал на пробы в фильме «Яблоко на ладони». В день смерти он встретил в гостинице однокурсника Дмитрия Миргородского и поделился с ним предчувствием.

«Митька, а я к тебе умирать приехал», — сказал он.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Ходило несколько версий о том, что произошло. По одной, актер скончался от последствий запущенного бронхита или пневмонии. Близкие замечали, что Даль плохо выглядел в последнее время, похудел до 50 килограммов и много спал. По другой, у него остановилось сердце из-за зашитой под кожу «торпеды» для лечения алкоголизма. Даль якобы сорвался и выпил слишком много. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Через шесть лет вышел его последний фильм — «Отпуск в сентябре». Даль сыграл в нем алкоголика-невротика.