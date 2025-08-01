От популярного актера до трижды предателя. Как живет сбежавший из России Анатолий Белый

Актерская карьера Анатолия Белого* успешно развивалась в России. Он был настоящей звездой, сыграл в огромном количестве фильмов и сериалов, но все изменилось, когда он проявил себя как русофоб и сбежал в Израиль. Как сейчас живет Белый, чем занимается и что говорит о возвращении в Россию — в материале 360.ru.

От любимого актера до беглеца-предателя Анатолий Белый*, чья настоящая фамилия Вайсман*, оказался довольно расчетливым человеком. Он не сразу сбежал из страны, обрубив все концы. Не желая потерять столичную недвижимость из-за своих высказываний, он сначала переписал долю в квартире в Большом Харитоньевском переулке на супругу, доработал все контракты и получил гонорары. И только весной 2022 года актер с женой и детьми переехал в Израиль. В России у Белого* все было отлично с карьерой. Его знают не только как актера, но еще как продюсера и сценариста. Кроме того, у него имеются навыки фехтования, он — мастер спорта по акробатике.

Фото: Boris Kremer/Russian Look / www.globallookpress.com

В фильмографии актера такие известные картины, как «Мама», «Горе от ума», «Стальная бабочка», «Наследники», «Фонограмма страсти», «Северный ветер» и другие. Всего более 164 работ. В 2025 году его задействовали в двух проектах, один из которых российский. В фильме «Стюардесса» иноагент получил главную роль, сообщил портал «Кино-Театр.ру». Российские зрители принимали и любили фильмы с его участием, но это не помешало актеру предать и Родину, и соотечественников. За границей Белый* дал несколько интервью, в которых объяснил свой отъезд неприятием российской политики, раскритиковал спецоперацию и оскорбил россиян, заявив, что у них «ген свободы сломан». Три предательства Белого* Режиссер Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон» развеял репутацию Белого* по ветру, жестко обозначив его как предателя.

Он совершил два предательства. Первое — предал свою Родину, которая дала ему все: образование, славу, деньги, возможность безбедно существовать. Никита Михалков Режиссер

Михалков отметил, что Белый* был вправе уехать, если не мог принять происходящее, но прежде, чем обвинять Россию следовало задуматься, почему до этого на Украине бомбили и убивали русских людей восемь лет. В то время, как актер зарабатывал деньги и не замечал остального.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Второе предательство Белого* — отказ от своего рода и прошлого. Артист сменил фамилию Вайсман* на более благозвучную. Отметился Белый* еще и доносом на театр «Ленком», когда сорвал спектакль «Поминальная молитва» в Израиле. Артист назвал постановку спекуляцией на еврейской теме, хотя пьесу написал еврей, поставил еврей и поднята в ней именно еврейская тема. «Белому* наплевать на народ! Он точно понимает: когда спектакль приедет в Израиль, его собственный уровень окажется ниже плинтуса. Потому что это великая русская культура, которой не достоин человек, предавший свою Родину и свой род», — подчеркнул Михалков.

Третье предательство Белый* совершил по отношению к близкому человеку — заслуженной артистке России Марине Голуб. Они познакомились, когда она была успешной, а Вайсман* — никем. Голуб продвигала его карьеру. Их союз просуществовал 14 лет, они даже венчались.

Фото: Boris Kremer/Russian Look / www.globallookpress.com

Белый* ее бросил в 2006 году. Годом ранее актер закрутил роман с Инессой Москвичевой. Голуб умерла в 2012 году в ДТП, а в 2013-м Белый* женился на любовнице. Как зарабатывает Белый* за границей и что говорит о России? В Израиле актеру пришлось начать учить иврит, чтобы его взяли на работу. С занятостью в Европе у него тоже не задалось. Там никого не заинтересовали концерты для русофобской эмиграции. В 2023 году в парижском театре Ранелаг отменили его «уникальный спектакль» «Я здесь» из-за низких продаж билетов, потом это произошло еще и в Праге. Затем сорвались гастроли во Франции. В прошлом году его моноспектакль отменили в Тбилиси якобы «из-за проблем с логистикой».

В прошлом году Белый* признался, что у него были прекрасные условия для жизни и работы в России. Он играл в театре и кино. В Москве же ему нравились рестораны с идеальным сервисом и вкусной едой. После переезда в Израиль он пытался заработать, гастролируя с моноспектаклем.

Фото: РИА «Новости»

В 2023 году Белый* заявлял, что не планирует возвращаться в Россию. Его обидела реакция россиян, плюющих ему вдогонку и говорящих, что им стало хорошо без него.

Идя по улице, выступая в театре, я буду думать, что передо мной сидят кто? Те, кто вчера брызгал слюной и желчью. Я не хочу. Не хочу возвращаться туда, как бы это ни было горько. Анатолий Белый* Актер

В этом году он пошутил, что если вернется в Россию, то его отправят «прямиком в Лефортово». *Признан иноагентом в РФ в декабре 2023 года.