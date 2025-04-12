Окончательно замарался. Анатолий Белый соберет деньги для ВСУ

Актер Анатолий Белый в Израиле выступит на концерте со сбором денег для ВСУ

Уехавший из России актер Анатолий Белый* соберет деньги для Вооруженных сил Украины. Концерт в израильском городе Хайфа с его участием анонсировала волонтерская организация «Общее дело» в соцсети Facebook**.

Концерт пройдет вечером 27 апреля в доме культуры и отдыха «Бейт Аба Хуши». Кроме Белого* выступят группа The Pitches, певица Надежда Синенко и музыкант Анатолий Сердюк. Российский артист прочтет стихи. Организаторы предупредили, что все собранные деньги потратят на покупку средств тактической медицины для украинских военных.

Минюст внес Белого* в реестр иноагентов в 2023 году, примерно через год после переезда в Израиль. Актера разозлило, что знакомые раскритиковали его за эмиграцию, он отказался возвращаться в Россию, переписал недвижимость на жену и начал карьеру с чистого листа, выступая за рубежом с другими беглыми артистами.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

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