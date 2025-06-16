«Бессонные ночи». Актер Белый рассказал о жизни в израильском бомбоубежище

Уехавшему из России актеру Анатолию Белому* несколько раз вместе с женой пришлось укрываться в бомбоубежище в Израиле. Об этом стало известно из интервью YouTube-каналу Sheinkin 40.

Белый* рассказал, что вместе с супругой живет в израильском городе Нетания, где не наблюдалось иранских бомбардировок. Однако были случаи, когда паре приходилось прятаться из-за сигналов воздушной опасности.

«Были две-три тревоги, бессонные ночи, спускались в бомбоубежище. Но прямых угроз не было. Инесса всем объясняет, что занимается дизайном, организовала офис. Я пока концерты не даю, но это вполне возможно», — отметил он.

Ранее один из жителей Израиля рассказал о текущей обстановке на фоне атак Ирана. По его словам, местные ведут относительно нормальный образ жизни, паники нет, все следуют указанием службы тыла. Граждан информируют о происходящем, в случае угроз для безопасности жителей в новых домах предусмотрены специальные комнаты, а в старых — бомбоубежища.

*признан иноагентом в РФ в декабре 2023 года.