Сегодня 01:09 От героя боевиков до многодетного отца. Чего добился к 56 годам Михаил Пореченков Актеру Михаилу Пореченкову исполнилось 56 лет 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Брутальному актеру Михаилу Пореченкову, за которым закрепилось амплуа героя боевиков и офицеров спецслужб, 2 марта исполнилось 56 лет. Он сыграл в более чем 140 проектах, попробовал себя в качестве продюсера и режиссера, но публика могла бы и не узнать его как артиста, ведь в юности он мечтал стать военным. О том, какие роли стали для актера судьбоносными, и почему старший сын появился в его жизни уже во взрослом возрасте — в материале 360.ru.

Детство и юность Пореченкова Пореченков родился в Ленинграде 2 марта 1969 года. Мама актера работала строителем, а отец был моряком. Из-за их занятости мальчика воспитывала бабушка. С ней он жил до пяти лет в Псковской области. Школьные годы будущий актер провел в Польше с родителями, где учился в варшавской школе-интернате при советском посольстве с 1970 по 1986 год. Там же Пореченков начал заниматься боксом. После окончания школы он поступил в Таллинское военное училище, но за 10 дней до выпуска его отчислили по личной инициативе.

Я понял, что быть политруком точно не для меня! Но из училища просто так не уйти. И я схитрил: перестал выполнять задания, сбегал в самоволку, проваливал экзамены. Долго там терпели мои закидоны, но я человек упертый и итог — «отчисление за нежелание учиться». Но я совершенно не жалею. Михаил Пореченков

Потом была служба в Советской Армии, где ему помогло умение боксировать и звание кандидата в мастера спорта. Пореченков поступил во ВГИК на курс Армена Джигарханяна, но после третьего курса его отчислили. В 1991 году он стал студентом ЛГИТМиК, окончив учебу в 1996 году. Во время учебы в ЛГИТМиК он подружился с Константином Хабенским. Карьера в театре и кино Пореченков стал играть в театре еще будучи студентом. В Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета он служил в 1996–2002 годах, а через год перешел в МХТ имени Чехова.

Фото: Pravda Komsomolskaya / www.globallookpress.com

Его кинодебют состоялся в 1994 году, когда он сыграл солдата в картине Андреаса Кляйнерта «Вне времени». Всероссийскую известность Пореченкову принесла роль работника ФСБ Алексея Николаева в «Агенте национальной безопасности». В 2005 году на киноэкраны вышел фильм Федора Бондарчука «9 рота», где он сыграл старшего прапорщика Дыгало. Роли силовиков ему достались также в сериалах, например, «Бандитском Петербурге», «Улицах разбитых фонарей» и «Ликвидации». В 2008 году он сыграл главного героя в боевике «День Д», причем Пореченков стал режиссером картины вместе с Екатериной Побединской.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

В фильмографии актера 144 работы в 141 проекте. Сейчас на этапе производства находятся две ленты, в которых он сыграл главные роли: «Хоккейные папы-2» и «Беги». Актер продолжает играть на театральной сцене, в частности, в спектаклях, «Белая гвардия» и «На дне». От рекламы до «Битвы экстрасенсов» Пореченков снимался и в рекламе. В разные годы он сотрудничал с брендом «Аби» (мясная продукция), страховой компанией, корейским автобрендом, мобильным оператором, рекламировал йогурт и майонез. Сейчас Пореченков стал лицом рекламной компании «Русское лото». Пореченков был ведущим в «Битве экстрасенсов». При этом сначала защищал шоу, говорил, что верит во все происходящее, а потом со скандалом его покинул, назвав всех шарлатанами. Вел он и другие проекты, например, «Запретную зону» и «Кулинарный поединок». Личная жизнь Пореченкова Первой любовью актера стала Ирина Любимцева, с который они сошлись в Таллине в начале 90-х. У них родился сын Владимир в 1989 году.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

В 1995 году женщина умерла, а Пореченков впервые увидел наследника, когда тому уже исполнилось 19 лет. Сейчас Владимир играет в МХТ имени Чехова, снимается в кино — он сыграл одну из главных ролей в фильме «Злой город». Благодаря ему Пореченков в 2015 году стал дедушкой, у него появилась внучка. Первой женой Пореченкова стала актриса Екатерина Подвальная, родившая ему дочь Варвару. Наследница после школы поступила в школу-студию МХАТ, а в 2018 году переехала в Нидерланды, где окончила Роттердамский университет.

Фото: РИА «Новости»

Второй раз Пореченков женился в 2000 году. Его жена Ольга родила ему троих детей.

У меня супруга — декабристка: следует за мной везде. Если бы не она — не знаю, так ли успешно сложилась бы моя карьера. Она все делает, чтобы мне было легче работать. И пытается охранять меня от всех внешних воздействий и невзгод, которые могут «упасть» на меня из внешнего мира. Такой вот ангел-хранитель. Михаил Пореченков

Пореченкову приписывали тайные романы с актрисой Агатой Муцениеце и блогером Никой Вайпер, но все так и осталось на уровне слухов. Почему Пореченкова не взяли на СВО? После начала спецоперации актер стал волонтером, собирал и доставлял гумпомощь военным в зону боевых действий. Он был готов пойти и добровольцем на СВО, но его сняли с воинского учета из-за возраста.

Я свою позицию озвучил, и эта позиция очень простая: нашим помогать. Я остаюсь со своей страной, со своим народом. Михаил Пореченков

Осенью 2014 года он приехал в ДНР со своим фильмом «Поддубный», который показал мирным жителям. После этого актера отвезли в аэропорт Донецка, где находилась одна из позиций. Там Пореченкову дали пулемет «Утес», разрешив сделать несколько выстрелов.

Фото: РИА «Новости»

На Украине на это отреагировали и завели на актера уголовное дело, запретив фильмы с его участием к показу. Пореченков потом рассказал, что патроны были холостые, а кадры — постановочные. В людей он не стрелял. Михаил Пореченков и сейчас продолжает сниматься в кино, играет в спектаклях и занимается с внучкой. Актер признавался, что он — верующий человек и во многих вещах полагается на волю Бога.