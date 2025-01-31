Актер фильмов «Злой город» и «Сердце Пармы» оказался внебрачным сыном Пореченкова

Внебрачный сын Михаила Пореченкова Владимир Любимцев сыграл одну из главных ролей в фильме «Злой город» с Алексеем Гуськовым. Артист доволен результатом съемок, об этом он сообщил 5-tv.ru .

Во время работы над картиной Любимцев приобрел много новых навыков. Он научился скакать верхом на лошади, а также орудовать клинком.

«Я серьезных травм не получил, но истекал кровью: у меня кровоточили кулаки, руки. Я резался, — рассказал он.

Сейчас артисту 35 лет. С отцом Михаилом Пореченковым он познакомился, когда ему было 19. Владимир Любимцев стал внебрачным ребенком Пореченкова от женщины по имени Ирина, с который у того был роман во время учебы в Таллине.

Ранее стало известно, что Пореченков вошел в народный рейтинг лучших российских актеров и актрис. Он набрал 3% голосов. Первую строчку занял Константин Хабенский.