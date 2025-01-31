Сходство внебрачного сына Пореченкова с отцом удивило поклонников

Актер Владимир Любимцев пришел на премьеру фильма «Злой город» и удивил гостей сходством со своим отцом Михаилом Пореченковым. Он тоже занимается спортом и любит классический стиль в одежде, сообщил сайт kp.ru .

В историческом боевике Любимцев исполнил роль Лютобора. Для этого ему пришлось в течение года много тренироваться, осваивать бой на мечах и верховую езду.

Старший сын Пореченкова пришел на премьеру вместе с женой. Любимцеву 35 лет, и он стал очень похожим на отца в этом возрасте. Актер тоже поддерживает форму и носит рубашки.

Он родился в 1989 году в Таллине от Ирины Любимцевой, студенческой любви Пореченкова. Вскоре актер уехал в Санкт-Петербург и до 2009 года не общался с сыном. Его бывшая возлюбленная умерла, когда мальчику исполнилось шесть лет.

У Пореченкова пять детей от трех женщин. Дочь Мария и сын Михаил тоже выбрали творческие профессии.