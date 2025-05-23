Сегодня 04:37 От бурной молодости до отказа от секса. Откровения Ларисы Гузеевой 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com Знаменитости

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Звезде «Жестокого романса» Ларисе Гузеевой исполнилось 66 лет. Актриса стала настоящим культурным феноменом благодаря ролям в фильмах, непростой личной жизни с тремя браками, бурными романам, а также откровенным высказываниям и острым комментариям. Как Гузеева «отрывалась» в студенческие годы, в кого влюблялась и с кем нашла семейное счастье — в материале 360.ru.

«По молодости любовь — это секс» После окончания школы Гузеева покинула малую родину и уехала в Ленинград, где поступила в ЛГИТМиК. Яркая и эффектная девушка рискнула и побрилась наголо, чтобы обойти других абитуриенток и привлечь внимание приемной комиссии. Это сработало. Гузееву взял на свой курс театральный режиссер Владимир Петров. Студенческие годы оказались довольно бурными. Как вспоминала Гузеева, она проводила время в компании будущих знаменитых рокеров — Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова* и Сергея Курехина. При этом в последнего была влюблена.

Фото: Yury Pilipenko/Russian Look / www.globallookpress.com

По ее словам, она не воспринимала их как гениев и критически оценивала их внешний вид.

Когда я видела вживую этих пацанов — думала, голова большая, ноги короткие, пахнет не так, жадный, зубы какие-то у него. Я во всех все это видела. Думала, фу, какие-то прыщи у Цоя. Какие-то волосы грязные. Три волосинки дурацкие, с хвостиком ходит — какой-то дурак. Лариса Гузеева

Досталось от нее и звезде фильма «Вам и не снилось» Никите Михайловскому, который ее как-то провожал. На ее взгляд, он тогда был молодой и «какой-то губастенький», на таких она не «клевала». «Я же не могла всем дать, просто со всеми, кому я нравилась!» — поясняла актриса.

Себя Гузеева высоко оценивала, отмечая и длинные волосы, и хорошую фигуру, считая, что была в те времена «классной телкой». Тогда она встречалась с авангардным музыкантом Курехиным, но не придавала большого значения любви.

По молодости любовь — это секс. Когда у тебя все пересохло во рту, ты понимаешь, что если не отдашься этому мужчине, то ты лопнешь. Поэтому ты идешь в отношения. Это же гормоны. Лариса Гузеева

Роман с Курехиным продлился около четырех лет, а потом он бросил Гузееву ради обеспеченной профессорской дочки Анастасии Фурсей.

Фото: Sergey Bertov/Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com

Во времена бурной студенческой молодости она также познакомилась и с Игорем Бухаровым, который спустя 22 года стал ее третьим и последним мужем. Но в то время он ее не зацепил, показался скучным. Что касается Курехина, то однажды Гузеева призналась, что музыкант был единственным мужчиной в ее жизни, который ее бросил.

Романы и три брака Гузеевой

Летом 1983 года Гузеева познакомилась с актером Сергеем Шакуровым, благодаря которому потом получила роль в «Жестоком романсе» Эльдара Рязанова. Во время съемок актриса успела влюбиться в экранный образ Никиты Михалкова, сыгравшего Паратова. Про возлюбленного же забыла. Романа за кадром с Михалковым не случилось, но она по этому поводу особо не переживала.

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Вскоре она познакомилась с Ильей Древновым, вышла за него замуж, но брак их разрушился из-за пристрастия супруга к наркотикам и алкоголю. Но до развода Гузеева успела закрутить бурный роман с Дмитрием Нагиевым, который тогда еще учился в театральном вузе. Правда, отношения долго не продлились. Вторым супругом стал грузинский актер Каха Толордава, но ненадолго. В этом браке у артистки родился сын Георгий. И, наконец, Игорю Бухарову удалось покорить Гузееву. Они поженились, у пары родилась дочь Ольга. Интимные откровения Гузеевой По словам актрисы, раньше она, как и многие женщины, всегда пыталась угодить партнеру в постели, притворялась, чтобы произвести на мужчину впечатление и повысить его самооценку. С возрастом приоритеты изменились. «Давайте, мужчины, мы вам откроем глаза: мы процентов 80 притворяемся, чтобы на вас произвести впечатление — раз, чтобы вашу самооценку завысить — два», — заявила в одном из интервью Гузеева. Она призналась, что уже более 20 лет живет с ресторатором Игорем Бухаровым и ее интимная жизнь практически сошла на нет. Она стала часто отказывать мужу в близости.

«Как представишь: эпиляция, все сопутствующее, Боже мой. И думаешь: не сегодня. Давай в среду», — поделилась актриса.

Фото: Photoagency Interpress / www.globallookpress.com

Впрочем, Гузеева никогда не отрицала, что в молодости вела очень бурную жизнь. Она говорила, что сама себе нравилась, когда вспоминала прошлое. «Страха не знала, в такие клоаки залезала! И сейчас о многом жалею, что не с теми людьми была, не на тех время тратила. Грешила много, ох, как много! Поэтому мне хотелось бы даже, чтобы за последней чертой ничего не было, вообще ничего. Не хочу в аду гореть», — заявляла актриса. * Минюст России внес в реестр иностранных агентов музыканта Бориса Гребенщикова.