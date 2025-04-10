Любовь, зависимость и двое детей. Как Лариса Гузеева стала главной свахой России

Лариса Гузеева — одна из самых харизматичных и ярких актрис в российском кинематографе. Она стала наглядным примером, как на протяжении многих лет можно оставаться востребованной и знаменитой фигурой в шоу-бизнесе. Сейчас звезда переквалифицировалась в телеведущую и ведет программу «Давай поженимся!». Как именно ей удалось пройти путь от «бесприданницы» до главной свахи страны, разобрался 360.ru.

Карьера Гузеевой в кино: главные роли В 1984 году Гузеева окончила ЛГИТМиК и по распределению должна была попасть в Оренбургский областной драматический театр. Однако такой расклад будущей звезде не понравился, поэтому она решила податься в киноиндустрию. За пять лет до этого ей удалось сняться в эпизодической роли в телефильме «Место встречи изменить нельзя». После окончания вуза новоиспеченная актриса получила роль в картине Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Героиня Лариса Огудалова принесла ей всенародную славу. Позже Гузеева призналась, что никогда полностью не смотрела прославивший ее фильм. «Всегда злилась на маму, когда она прямо „всасывалась“ в телеэкран, когда показывали этот фильм. Я хлопала дверью и уходила. Не смотрю свои программы, свои фильмы. Думаю: „Ой, кошмар, ой, ужас, это не я“. Не люблю», — рассказывала актриса в одном из интервью. Через год после «Жестокого романса» звезда снялась в «Соперницах». Тогда же она сыграла в проекте «Встретимся в метро», а в следующем году начала работать на киностудии «Ленфильм», прослужив там до 1990 года. За этот период она приняла участие в съемках сериалов «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается» и «Жизнь Клима Самгина», а также снялась в фильме «Секретный фарватер» и других. На рубеже 90-х Гузеева переехала из Петербурга в Москву. В те годы в Северной столице ничего не снимали, а ей хотелось зарабатывать. В 1994-м актриса получила звание заслуженной артистки России. Всего на счету у Гузеевой более чем 50 ролей в фильмах и сериалах.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь и слухи о романе с Михалковым Гузеева всегда была привлекательной и харизматичной. В молодости актриса сильно выделялась: жгучая брюнетка с зелеными глазами и худощавой фигурой. Она всегда была в центре мужского внимания. Одним из первых известных ее спутников стал Сергей Курехин. Он выступал с группой «Аквариум» и дружил с Виктором Цоем. Именно Курехин уговорил молодую Гузееву поступать в театральный в Ленинграде. Уже там артист познакомил ее со своим кругом друзей — музыкантами, художниками и поэтами. Однако их отношения, похожие на сказку, просуществовали недолго. Через четыре года пара рассталась и Сергей женился на другой. Но долго Гузеевой горевать не пришлось. На нее сразу обратил внимание актер Сергей Шакуров. По слухам, именно благодаря ему будущая звезда получила роль в «Жестоком романсе». Также поклонники приписывают артистке роман с партнером по этому фильму Никитой Михалковым. Он помогал ей развить актерское мастерство и всегда поддерживал. Молодая актриса не смогла устоять перед природным обаянием коллеги и влюбилась. Именно эта искра помогла Гузеевой перенести свою героиню на экраны. «Я поддалась его обаянию тоже. Это не был роман. Просто… Влюбленность, которая прошла довольно безболезненно», — признавалась актриса журналистам. Был у Гузеевой и короткий роман с Дмитрием Нагиевым. Это была нетипичная пара: она — звезда «Жестокого романса», а он — простой студент, у которого еще все впереди. Их связь была страстной, бурной, но не долгой. Об этих отношениях у актрисы остались яркие воспоминания. «Скажу правду, в сексе с Нагиевым я могла долго! А он — не всегда! На память о той связи осталась соковыжималка. С его легкой руки, гада, это прозвище я носила еще очень долго», — рассказывала она на программе «Прожарка». Первый и очень тяжелый брак В 1984-м на съемках «Соперниц» Гузеева познакомилась с ассистентом оператора Ильей Древновым. Он и стал ее первым мужем. Тогда актрису не смутило, что до встречи с ней мужчина был дважды судим за кражи. Брак с Древновым оказался тяжелым. Он страдал от наркотической зависимости. В семье были постоянные скандалы. Лариса не выдержала стресса — начала часто выпивать. В итоге пристрастилась к алкоголю. Однако пить по-черному Гузеева стала после смерти мужа — тело Ильи нашли на лавочке в парке, он умер от передозировки.

Фото: РИА «Новости»

Выбралась из запоев и снова вышла замуж Выбраться из нескончаемых запоев помогло новое романтическое увлечение. Лариса познакомилась с грузинским интеллектуалом-филологом Кахой Толордавой в Тбилиси на съемках «Избранника». Отношения очень стремительно развивались. Звезда забеременела и в марте 1992 года вышла замуж за нового возлюбленного. Через месяц после свадьбы у пары родился сын Георгий. Однако и в этом браке построить счастливую семью не удалось. После родов актриса вернулась к работе и привычной жизни — шумные компании и нескончаемые вечеринки. А Толордава хотел образцовую жену и пытался перевоспитать избранницу, однако Гузеева была не из тех, кто готов уступать. В итоге супруги развелись, Каха уехал в Грузию, а Лариса осталась с ребенком в Петербурге. Брак с Игорем Бухаровым В тот период звезда поняла: пора покорять Москву. После развода она отправилась в столицу и сразу встретила богатого банкира. Между ними завязалась интрижка, но идиллию нарушил Игорь Бухаров, с которым Гузеева познакомилась в далеком 1977 году. Тогда еще молодой парень до беспамятства влюбился в юную актрису и пытался завладеть ее сердцем. Амбициозная Гузеева с иронией принимала ухаживания и советовала сначала накопить денег, а потом задумываться о любви. Так Бухаров и поступил. После армии занялся ресторанным бизнесом и добился внушительного успеха. Во второй раз он встретил Ларису уже при деньгах и статусе. Новое амплуа старого поклонника впечатлило актрису, а когда он помог в тяжелой ситуации с сыном, то окончательно покорил ее сердце. В 1999 году Гузеева забеременела от Бухарова и вышла за него замуж. Сначала она хотела сделать аборт, но семья отговорила от поспешного решения. Так и появилась на свет Ольга Бухарова. Дочь очень похожа на мать, не только внешностью, но и характером — такая же экстравагантная, своенравная и эмоциональная. Сейчас ей 25 лет.

Фото: РИА «Новости»

Стала главной свахой России В 2008 году в карьере Гузеевой случился новый поворот. Ее позвали вести программу «Давай поженимся!» на Первом канале. Тут стоит отметить, что Лариса не планировала работать на ТВ, опыт ведущей у нее был, а вот долгосрочных карьерных планов в этой сфере — нет. «Когда мне уже хорошо за сорок, у меня все прекрасно, большой дом… меня приглашают попробоваться на программу „Давай поженимся!“ Я с уговорами пошла туда 16 лет назад, совершенно не умела работать с „ухом“ и суфлером», — рассказала она в подкасте «Жизнь замечательных» на Первом канале. В итоге Гузеевой понравилось вести шоу. Через год программа получила премию ТЭФИ и стала одной из самых просматриваемых и любимых у телезрителей. «Давай поженимся!» выходит до сих пор и не падает в рейтингах. Актриса признавалась, что не продержалась бы долго, если бы оказалась в другом коллективе. Но помогли дружеские отношения с редакторами и командой. «Я поняла, что у меня стало не хватать времени на подруг и что я с большой радостью иду на работу», — отметила она. По словам Гузеевой, программа стала действительно большой частью ее жизни. И ей очень повезло, ведь она нашла «своих людей», с которыми комфортно работать.