«Освоила десятки миллионов»: почему Долину хейтят за идею с рассрочкой для Лурье Шахназаров: академия Долиной получила более 100 млн рублей за последние годы

Певица Лариса Долина умолчала о баснословной сумме, полученной из бюджета, когда говорила о том, что у нее нет денег для возврата Полине Лурье, заявил публицист Михаил Шахназаров. По его мнению, артистка пыталась сбить волну хейта в свой адрес, но, скорее всего, достичь желаемого у нее уже не получится.

Лурье отказалась от подачек Долина в специальном выпуске «Пусть говорят» пообещала на всю страну вернуть покупательнице ее квартиры Полине Лурье 112 миллионов рублей. Право на жилье суд, как известно, вернул звезде. При этом артистка отметила, что всей суммы у нее нет, поэтому возвращать она будет постепенно. Лурье отказалась от такого предложения, посчитав эту идею кабальной, и заявила, что намерена добиться передачи квартиры через Верховный суд России.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Целое состояние на учениках Шахназаров напомнил, что музыкальная академия Долиной за последние годы получила более 100 миллионов рублей бюджетных грантов. Кроме того, обучение в академии платное, поэтому «королева российского джаза» заработала целое состояние на подготовке учеников. «Лариса Александровна освоила за несколько лет несколько десятков миллионов рублей, больше сотни миллионов на „выращивание талантов“. Хотя ее уроки являются платными. А вы говорите, лохушка. Там такие гранты были! Но напомните, что губит людей? Правильно, к одиннадцати туз», — заявил телеведущий на Rutube-канале «Абзац».

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«Зашевелилась» не просто так Также у критика вызвала вопросы активная концертная и телевизионная деятельность певицы. Появились слухи, что артистку стали вырезать из новогодних эфиров и даже из новой версии «Приключений Шурика», где исполнительница спела песню Инстасамки «За деньги да». Шахназаров был неприятно удивлен, когда увидел этот отрывок. «У нас, кроме ремейков, ничего больше не снимают. При личной встрече с Инстасамкой в Госдуме, видимо, решался вопрос. Из этого фильма любой момент можно вырезать, и ничего не изменится», — сказал он. По словам телеведущего, Долина надеялась, что эмоциональное интервью на шоу задобрит общественность. Однако зрители поняли, что звезда «зашевелилась», только когда ей отказали в очередном государственном гранте на 76 миллионов рублей для «подготовки новых звезд», а продажи билетов на концерты снизились.