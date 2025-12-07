Пострадавшая от «схемы Долиной» не отказалась от спорной квартиры

Покупательница спорной квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье ждет от Верховного суда признания законности сделки купли-продажи. Об этом РИА «Новости» сообщила ее адвокат Светлана Свириденко.

«Полина ждет рассмотрения жалобы в Верховном суде. Квартира по справедливости должна стать домом для нее и ее детей», — заявила представитель Лурье.

В пятницу Долина выступила с заявлением о планах в полном объеме вернуть Лурье потраченные на покупку средства, писали «Известия». Также артистка предлагала передачу 112 миллионов рублей частями в течение трех лет в рамках мирового соглашения сторон.

Свириденко подчеркивала, что за полтора года разбирательства из-за квартиры Долина не удосужилась даже принести простые извинения пострадавшей стороне. По ее словам, со стороны певицы в рассказе о ситуации есть недомолвки.