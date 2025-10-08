Остался с детьми и козой. Почему Самойлова бросила Джигана и умотала в Париж

Еще недавно многодетная мама Оксана Самойлова делилась планами родить Джигану еще одного наследника, но внезапно улетела одна во Францию, где посещает светские вечеринки и наслаждается жизнью. Рэпер остался в Москве с четырьмя детьми, а его супруга, если верить слухам, может и вовсе не вернуться. Что стряслось с парой, насколько реальна перспектива развода и при чем здесь пропавшая из их дома коза Мими, разбирался 360.ru.

Скандал в Париже Волна слухов о возможном крахе брака Самойловой и Джигана поползла после новостей о неприятной ситуации, в которую блогер попала в Париже. Оксану не пустили на показ модного дома Balenciaga, о чем моментально сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале. «Ого, Оксану Самойлову не пустили на показ Balenciaga! Она пришла, долго выясняла что-то с пригласительным у входа, а потом просто походила рядом с показом. Но выглядела Оксана прекрасно — действительно наша Ким», — подчеркнула Собчак. По словам самой Самойловой, она приобрела пригласительный на мероприятие за восемь тысяч евро, но, судя по всему, столкнулась с обманом. Организаторы отказались ее пускать.

Фото: Соцсети Оксаны Самойловой

Случившееся тут же начали обсуждать в Сети со всевозможных сторон. Так, журналистка Мадонна Мур напрямую связала фэшн-активность Оксаны с кризисом в семье. «Говорят, у нее в этот раз серьезный разлад с мужем. И вот она гуляет в Париже, Милане, а Джига с детьми ждет в Москве. Но дождется ли, большой вопрос. Источники сообщают чуть ли не о предстоящем разводе», — написала она в Telegram-канале. При этом Мур назвала позицию Самойловой честной, отметив, что покупать приглашения — распространенная практика и лучше так, чем годами пытаться наладить отношения с брендами и получить отказ по неизвестной причине.

Фото: Соцсети Джигана

О чем плачет Самойлова Оксана предпочитает сохранять лицо и игнорирует многочисленные вопросы о проблемах в браке. Поклонникам остается лишь строить догадки о ее душевном состоянии, анализируя посты в соцсетях. Накануне звезда поделилась переживаниями после посещения музея. Картина «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» вызвала у нее бурю эмоций. «Я вчера стояла, рыдала возле этой картины и до сих пор пытаюсь понять, что именно меня так зацепило», — призналась Самойлова. Один из подписчиков заметил изображенное на холсте животное и предположил, что блогерша тоскует по козе Мими, которая раньше жила у них с Джиганом дома. Оксана заверила, что дело не в питомце. Свои чувства она объяснила другими образами, которые увидела на картине.

Мама за спиной уже взрослой дочери, которая тоже мама <…> Для меня это детская потребность в безопасности, когда тебе не нужно быть бесконечно сильной и за спиной есть опора и поддержка. Оксана Самойлова

Что касается судьбы Мими, то козу временно перевезли на ферму из-за масштабного ремонта в доме звездной пары. Заберет ли семья питомца обратно, неизвестно. Однако для некоторых фанатов эта история и меланхоличные настроения Оксаны — лишь еще один намек на то, что ей не хватает былой опоры в лице мужа. И слухи о ее нежелании возвращаться домой не так уж беспочвенны.

Фото: Соцсети Оксаны Самойловой

Проблемы в раю Самойлова и Джиган долго считались одной из самых стабильных пар в российском шоу-бизнесе. Они вместе с 2010 года, а официально узаконили свои отношения в 2012-м. Супруги растят четырех детей: у них три дочери — Ариела, Лея и Майя — и сын Давид. Впрочем, несмотря на внешнюю идиллию, проблемы и раньше возникали в звездном браке. Рэпера неоднократно подозревали в неверности. А самый громкий скандал разразился в 2020 году, когда у музыканта возникли серьезные проблемы с запрещенными веществами, на фоне которых он угодил в рехаб на несколько месяцев. Тогда Оксана простила загульного мужа, и семью удалось сохранить. Фанаты парочки верят, что и в этот раз кризис удастся преодолеть.