Оксана Самойлова опозорилась прямо на глазах у Собчак

Блогер Оксана Самойлова не смогла попасть на показ Balenciaga на Неделе моды в Париже. Об этом рассказала журналистка и телеведущая Ксения Собчак .

«Пригласительное я купила за восемь тысяч евро, но, видимо, меня обманули, и организаторы меня не пустили, вот и вся история», — призналась Самойлова.

Выглядела многодетная мать и жена рэпера Джигана, по словам Собчак, прекрасно. Телеведущая сравнила ее с Ким Кардашьян.

«Она пришла, долго выясняли что-то с пригласительным у входа, и потом просто походила рядом с показом красивая», — поделилась журналистка.

Собчак подчеркнула, что подобные истории не редкость, когда на показ пытаются попасть не по приглашению самих брендов.