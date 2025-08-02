Рэперу-кикбоксеру, живущему «на чиле, на расслабоне», и образцовому семьянину Джигану 2 августа исполнилось 40 лет. Однажды он чуть не развелся и попал в клинику на реабилитацию. Насколько безмятежна жизнь артиста, в каких скандалах он отметился и как сейчас складывается его карьера — в материале 360.ru.

Детство и юность Джигана Настоящее имя рэпера — Денис Устименко-Вайнштейн. Он появился на свет 2 августа 1985 года в Одессе. Отец будущего артиста был моряком, сына в основном воспитывала мать, которая работала в салоне красоты. Мальчика определили в спортивную секцию с ранних лет. Сначала он занимался борьбой, а впоследствии — боксом и кикбоксингом, играл в футбол. В 19 лет стал мастером спорота, затем — чемпионом Украины и серебряным призером чемпионата Европы.

Музыкой Денис начал увлекаться с семи лет. Отец часто бывал за рубежом и привозил ему в качестве подарков музыкальные диски, благодаря чему мальчик заинтересовался рэпом. Первый трек подросток записал в девятом классе и презентовал школьникам на выпускном вечере. Потом начал проводить хип-хоп вечеринки для сверстников, стал диджеем.

Фото: РИА «Новости»

«Я слушал качественную зарубежную музыку, восхищался исполнителями и мечтал, что сам когда-нибудь буду петь. В старших классах стал писать песни. А однажды выступил на школьной вечеринке. Тогда я окончательно понял, что должен стать музыкантом», — рассказывал рэпер «КП на Северном Кавказе». Будущий артист закончил факультет физкультуры Южноукраинского национального педуниверситета имени Ушинского, но по специальности не работал. Во время учебы подрабатывал охранником и тренером. История псевдонима Своим псевдонимом он обязан американскому рэперу Ice-T и его альбому «O.G. Original Gangster». Друзья прозвали Дениса O.G., сократив потом прозвище до Джи. Артист, увлекающийся в то время огнестрельным оружием, добавил к нему слово gun, обозначающее пистолет.

Фото: РИА «Новости»

Музыкальная карьера Джигана В 2005 году рэпер участвовал в записи трека «Мои пацаны» группы «Крестная семья», где познакомился с близким другом Тимати Олегом Таганцевым, известным под именем DJ Dlee, а потом и с самим артистом. Позже была запись провокационного клипа «Грязные ******» с Тимати и Богданом Титомиром.

Перспективного исполнителя заметили. В 2007 году соучредитель лейбла Black star Павел Курьянов, известный под псевдонимом Пашу, заключил контракт с Джиганом. В тот период рэпер участвовал в проекте «Муз-ТВ» «Битва за респект», выпускал совместные треки с другими исполнителями — «Одноклассница» с Тимати, «Холодное сердце» с Анной Седоковой, «Ты рядом» с Жанной Фриске, «Отпусти» с Юлией Савичевой.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Джиган ушел из лейбла в 2013 году. Позже признался, что из-за разногласий с Тимати, которому якобы не нравились чужие успехи.

Тимати обижался, даже когда я кроссовки купил, как у него. Почему заблокировали все мои клипы, выпущенные на лейбле? Пашу тогда сказал мне: «Я не могу, Джига, меня Тим задолбал». Он заблокировал мои ролики просто назло. Джиган

Первой его сольной работой стала песня «Нас больше нет». После ухода в свободное плавание Джиган продолжал записывать хиты, концерты шли с аншлагами. Благодаря видеоклипу на сингл «Надо подкачаться» на премии «Муз-ТВ. Эволюция» его признали лучшим хип-хоп-проектом 2014 года.

Фото: РИА «Новости»

С 2014 по 2019 год он выпустил четыре альбома: «Твой выбор», «Джига», «Дни и ночи» и «Край рая». Но его карьера чуть не пошла под откос, когда он начал злоупотреблять пагубными веществами.

Единственный брак и скандал с разводом В личной жизни Джигану невероятно повезло. Со своей будущей супругой Оксаной Самойловой он познакомился в одном из столичных ночных клубов в 2009 году. Роман стремительно развивался. Пара поженилась 12 декабря 2012 года. У рэпера четверо детей — три дочери и сын. У девочек фамилия матери, у мальчика — отца. На долю Самойловой в браке с Джиганом выпало немало испытаний. Помимо красивейших свиданий на Мальдивах, в Дубае и других престижных местах были и тяжелые моменты, как в 2020 году, когда пара чуть не развелась.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Артист привез жену в США, где она родила сына. Джиган позже вышел в прямой эфир в соцсетях, ругался матом при детях, сбрил брови, просил дочь принести ему пиво и в целом вел себя очень странно. Фанаты предположили, что он запил на радостях, но дело было не только в этом. Позже артист загремел в рехаб. Супруги не раз скандалили из-за неадекватного поведения рэпера, злоупотребляющего алкоголем и другими веществами, а также его измен. Но Джиган в критические моменты добровольно отправлялся в рехаб, вымаливая прощения у жены.

Во-первых, самое главное, я бросил пить. И курить бросил вообще. Это была основная проблема, из-за которой мы поругались. Вот это вот все и при детях. Они уже взрослые. На их глазах все это выглядит очень убого. Джиган

По словам Самойловой, она простила Джигана ради дочерей и сына, но все же не собирается «что-то терпеть всю жизнь ради детей». Пара все еще вместе. Джиган с Самойловой воспитывают совместных детей, транслируя через соцсети свою «идеальную жизнь», в том числе благодаря участию в различных реалити-шоу — телепроектах «Большое переселение», «Выжить в Дубае. Возвращение» и «Большой куш».