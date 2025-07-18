Опаснее релокантов-русофобов. Шахназаров вывел на чистую воду «безмолвников» из элит

Режиссер Карен Шахназаров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» прошелся по российской элите, которая, по его мнению, живет припеваючи, несмотря на особенную ситуацию в стране. Богачи тратят деньги на футболистов, в то время как армия нуждается в помощи.

Готовы продать родину

«Читаю: за 17 миллионов евро покупают очередного футболиста. За 17 миллионов евро — это сколько можно дронов для фронта купить! А нельзя сегодня это каким-то образом прекратить? Ну хотя бы временно», — возмутился он.

По мнению режиссера, такие элиты готовы продать родину. Вероятно, уже продали. Их жизнь продолжается, словно ничего не происходит. Пока они набивают карманы, бойцы сражаются против всего коллективного Запада.

Также несоответствие жизни россиян и богачей страны Шахназаров увидел в разных повестках. Например, по телевизору идет много западных фильмов.

«Пощелкайте киноканалы — одни американские, британские фильмы идут. <…> Ну мы как индейцы, которые за бутылку виски готовы [все продать]», — сказал режиссер.