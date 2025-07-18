Опаснее релокантов-русофобов. Шахназаров вывел на чистую воду «безмолвников» из элит
Режиссер Карен Шахназаров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» прошелся по российской элите, которая, по его мнению, живет припеваючи, несмотря на особенную ситуацию в стране. Богачи тратят деньги на футболистов, в то время как армия нуждается в помощи.
Готовы продать родину
«Читаю: за 17 миллионов евро покупают очередного футболиста. За 17 миллионов евро — это сколько можно дронов для фронта купить! А нельзя сегодня это каким-то образом прекратить? Ну хотя бы временно», — возмутился он.
По мнению режиссера, такие элиты готовы продать родину. Вероятно, уже продали. Их жизнь продолжается, словно ничего не происходит. Пока они набивают карманы, бойцы сражаются против всего коллективного Запада.
Также несоответствие жизни россиян и богачей страны Шахназаров увидел в разных повестках. Например, по телевизору идет много западных фильмов.
«Пощелкайте киноканалы — одни американские, британские фильмы идут. <…> Ну мы как индейцы, которые за бутылку виски готовы [все продать]», — сказал режиссер.
Опасные молчуны-ждуны
Он призвал не обращать внимание на звездных руфособов-релокантов. Отказавшись от России, они не лишили ее многого. Действительно опасны молчуны-ждуны, которые не поддерживают страну, но остались в ней жить под чьим-то покровительством.
«У нас много эмоций высказано по поводу деятелей культуры, которые уехали, которые высказываются против СВО и России. Не они-то самые опасные, а те, кто молчит. Те хотя бы высказались, а ведь основная часть молчит», — объяснил Шахназаров.
По его мнению, таких «безмолвников» очень много.
Либеральная грязь
До этого общественный резонанс по поводу уехавших из России знаменитостей вызвало высказывание бывшего премьер-министра Сергея Степашина. Он заявил, что многие сбежавшие артисты хотят вернуться. Например, актриса Чулпан Хаматова. Политик предложил релокантам извиниться, чтобы их приняли обратно.
Это высказывание возмутило россиян и патриотически настроенных деятелей культуры. Актриса Яна Поплавская обрушилась на Степашина с критикой.
«Обратите внимание на лицо — такой хозяин жизни, все порешал. Всех, кто его цитирует, надо спросить: кто такой Степашин? А это бывший премьер-министр при Борисе Ельцине. Сразу все становится понятно», — сказала звезда, назвав сбежавших из России артистов «либеральной грязью» и предателями.