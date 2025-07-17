«Либеральная грязь». Поплавская обрушилась на Степашина за попытку простить сбежавших звезд

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью заявил, что уехавшие из страны артисты, включая Чулпан Хаматову, могут вернуться, если извинятся. Эти слова вызвали резонанс в соцсетях, особенно у патриотически настроенных общественных деятелей.

«Обратите внимание на лицо — такой хозяин жизни, все порешал. Всех, кто его цитирует, надо спросить: кто такой Степашин? А это бывший премьер-министр при Борисе Ельцине. Сразу все становится понятно», — заявила она.

«Ну, убежал и убежал. Пожалуйста, это их проблемы. Сейчас многие хотят вернуться, но не знают как. Вот я очень любил актрису Чулпан Хаматову, много раз с ней встречались. Она прекрасная актриса. Чего умотала? А сейчас не знает, как вернуться. <…> Извиняется пускай , примем», — процитировало его РИА «Новости».

Звезда отметила, что Степашин обязательно будет защищать и призывать вернуться в Россию «всю эту либеральную грязь» и предателей страны. По ее мнению, он будет счастлив увидеть покинувшую Родину певицу Аллу Пугачеву, ведь они «одного ельцинского поля ягоды».

Поплавская напомнила, что Степашин не занимает теперь никакой должности в правительстве, поэтому не может принимать решений касательно релокантов. А что касается Хаматовой — она обожает деньги. Если бывший премьер заплатит ей и своего кармана, артистка прилетит куда угодно.

Не стали молчать и пользователи Сети после резонансного заявления Степашина. Люди задавались вопросом: зачем России нужны уехавшие звезды? Куда убежали — пусть там и остаются.

«Нравится Степашину эта лицедейка, пусть съездит к ней в гости. А то деньги кончаются, на фронте ребята побеждают, так сразу домой захотели», — написал один из комментаторов под фрагментом интервью.