Сегодня 11:40 «Анора»: развод по-американски, красота по-русски 0 0 0 Фото: Кадр из фильма «Анора». CAP/TFS / Global Look Press Эксклюзив

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Сделаем послесловие к фильму «Анора», который кто только не обсудил. Но, как всегда, не произнес главного. Наша работа — это исправить. Главное, оно здесь, у нас — мы поделимся.

Для начала произнесем дежурный набор банальностей. «Анору» (имя главной героини, предпочитающей, чтобы ее называли Эни) сделал режиссер Шон Бейкер — человек, который любит и умеет снимать кино о работниках секс-индустрии. В ленте снялись четыре русских актера: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебренников. То есть поколение старше и поколение младше. Как по мне, младшие отработали на порядок лучше. Фильм удостоен Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля. Ну, что тут скажешь? Мельчает все: литература, политика, музыка. Ясное дело, что кинофестивали мельчают быстрее других. Когда-то в Каннах награждали великого Михаэля Ханеке. Теперь вот Шона Бейкера.

Фото: Rocco Spaziani/Spaziani / Global Look Press

Но какая «Анора» сравнится с полотнами Ханеке «Белая лента» или «Любовь»? Это искусство! И все же «Анора» — довольно симпатичное и заслуживающее внимания кино. А на фоне остального вполне себе даже. Ну да, ну да, на безрыбье и Анора — русалка. Коротко о сюжете. Раздолбай Иван Захаров (Эйдельштейн) отправился учиться в США. Родители его (Серебренников и Екамасова) влиятельны и богаты до неприличия. На них за океаном работают, контролируя сынка, два армянских брата Торос и Гарник. Я сказал о русской актерской диаспоре, но этот фильм был бы гораздо хуже, не будь в нем актеров Карена Карагуляна и Ваче Товмасяна. Гарник со своими дурацкими фразочками подбрасывает в этот фильм динамику, и в его образе, как и в образе Тороса, есть что-то от фильмов братьев Макдона.

Фото: Global Look Press

Иван, ясное дело, вместо того чтобы учиться, валандается и тусит по стрип-клубам. Там он находит стриптизершу Анору (Майки Мэдисон) и влюбляется. За любовь — какая банальность! — он принимает сексуальный кайф. К слову, занимается этим он так себе. Анора соблазняет, прельщает, а потом женит на себе парня. Или он ее женит (за таких не выходят замуж). Где? Ну, конечно, в Вегасе!

Фото: Augusta Quirk/www.capitalpictures.com / Global Look Press

Родители узнают об этом из таблоидов — и они в шоке: ведь сынок опозорил семью! Торос и Гарник за сутки должны разобраться с проблемой, а помочь им в этом должен русский бандюк Игорь (Юра Борисов). Первую четверть фильма персонажи очень много занимаются сексом. Причем, что редкость для современного Голливуда, в стандартных позах. И, надо признать, Майки Мэдисон тут очень хороша. Давненько я не видел на экране такую сочную, плотоядную, хитровато-стервозную, но в чем-то очаровательную и наивную девушку.

Фото: Марк Эйдельштейн (слева), Майки Мэдисон (в середине) и Юра Борисов (справа) в Каннах. IMAGO/Stefanos Kyriazis / LiveMe / Global Look Press

Марк Эйдельштейн, которому я напророчил большое будущее, увидев с ним фильм «Сто лет тому вперед», еще не зная, что он снялся в «Аноре», как всегда, отрабатывает на 100% процентов. Это Антон Ельчин номер два, а может, и лучше. Честно сказать, выпадающими мне показались разве что персонажи Серебрякова и Екамасовой — уж слишком они поверхностны и карикатурны.

Фото: IMAGO/Ron Adar / Global Look Press

Однако фокус «Аноры» не в том, что здесь есть шикарный сюжет или классная актерская игра. Нет, этот фильм выигрывает за счет другого. Многие уже 100 раз написали, что награду в Каннах «Аноре» дали, так как жюри возглавляла гуру кинофеминизма Грета Гервиг (сделала ленты «Маленькие женщины» и «Барби», если что). Да, кино всегда конъюнктурно, всегда политично, но дело ведь не только в этом. К тому же разве Анора от Майки Мэдион возвеличивает женщин? Да нет, конечно. Она вовсе не жертва и не сильная женщина здесь.

Фишка «Аноры» в том, что лента умеет выжимать сок из, казалось бы, второстепенных вещей. Здесь работают и лица людей во время поиска Ивана, и снег в конце фильма, и несуразность Гарника, и патриархальность Тороса, а главное — каждая деталь сочетается с другой деталью. Здесь все на полутонах и до определенного времени очень динамично.

Фильм замедляется лишь тогда, когда прибывает в США чета Захаровых (примерно спустя полтора часа просмотра). Однако тогда сюжет перестраивается, и зритель ерзает: а получится ли все у Аноры и Игоря? Вы ведь ждали их вместе, правда, да? И перерождения главной героини ждали тоже, когда из Эни она становится Анорой и тем самым обретает себя, но лишь частично?

Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency / Global Look Press

Главное достоинство ленты Бейкера — умение говорить легко и как бы впроброс о серьезных вещах и так поймать дух времени. Да, да, это милый zeitgeist! Что там за жанр ленты? Криминальная драма или комедия? Или просто новая версия «Красотки»? Хм, тогда ее переснимал Гай Риччи или Сергей Бодров — младший? Меж тем в «Аноре» ненавязчиво проговорены важные вещи. Казалось бы, вскользь, но имеющий уши услышит. Или имеющий глаза увидит? Пусть так.

Инфантильность будущих хозяев мира. Иван Захаров — дегенерат, с первого до последнего кадра. Проблема в том, что он не умеет делать ничего, вообще ничего. Он даже сексом заниматься и кутить не умеет. Вот уж ничтожество! Но этому ничтожеству доверят судьбу огромной страны. И что он сделает? Вот вам повторяющийся кадр: Анора с взволнованным выражением лица обнимает Ивана, а он, как зомби, играет в приставку.

Фото: CAP/TFS / Global Look Press

А как вам Торос, эта армянская пародия на крестного отца, критикующий нравы молодых и борзых? Хороша и Анора, которая пытается схитрить, но в итоге обманывает саму себя. С ее этими представлениями вроде «я позвоню адвокату». Маленькая пиранья попробовала сражаться с акулами за добычу? Ну-ну. Приговор от мерзавца Ивана: «Дура!» Но нам все равно ее немного жаль. И конечно, Юра Борисов отрабатывает образ молчаливого, но решительного бандюка Игоря, любящего свою бабушку, на 100%. В этом есть своя подлинная русская сила. И в этом есть связь с Родиной. Это же бабушка!

Фото: CAP/TFS / Global Look Press

Да, можно списать успех «Аноры» на массу социально-политических факторов, и я с легкостью, как всегда, расшифрую послания. Но это все не первостепенно. Нужно посмотреть «Анору» именно как кино. Ведь в кои-то веки важно то, что режиссер смог рассказать историю людей, сделал это душевно и динамично (пусть и не без потери темпа). Здесь многое работает на недоговоренностях, на том, что зритель должен спроецировать образы и ситуации сам — и если он сделает это, справится, то увидит почти 100%-ное попадание в несправедливый мир, в котором мы вынуждены обитать.

Никакой Золушки. Никакого Принца. Никакой Красотки. И никаких Красавицы и Чудовища. Все предельно цинично. Проститутки не целуются в губы! Ведь этот фильм в первую очередь о том, что люди из разных классов, из разных срезов никогда не пересекутся, как бы кто ни крутил. Бедные будут с бедными, а богатые — с богатыми. Их пересечения возможно лишь на 10, на 30 минут — исключительно с контрацептивами.

…досматривая ленту «Анора», я все думал, куда же выведет ее режиссер Шон Бейкер в итоге. Я в нем сомневался, а он тем не менее справился. Почти целомудренная, но страстная и насыщенная сцена секса в финале, работающая за счет деталей и взглядов, очень хороша. Она предельно эмоциональна и вместе с тем символична.

Фото: CAP/TFS / Global Look Press

И я понимаю, кто они теперь друг для друга. Тут не надо повторять, что мужчина проявляется в поступках. Это и так понятно. Важно то, как он притягивает ее к себе, а она боится себя, хотя, казалось бы, делала все что угодно и для кого угодно, но теперь боится. Ничего, снег — let it snow! — все прикроет. И мы постараемся обрести друг друга.