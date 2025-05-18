Сегодня 01:55 Сила в правде? Как автор культового «Брата» Алексей Балабанов увидел Россию насквозь 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress/ / www.globallookpress.com Знаменитости

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Фильмы Алексея Балабанова про бандитов, войну и человеческие пороки шокировали. Дмитрий Медведев, считал что режиссер показывает «коллективный потрет России» в самые драматические ее годы. Работы Балабанова зачастую полны беспросветного мрака — 360.ru разобрался, как при этом автор культового «Брата» сумел увидеть «силу в правде» и кем на самом деле был человек, жизнь которого сопровождали алкоголь и скандалы.

Неизвестный Балабанов Алексей Балабанов родился в Свердловске, на тот момент центре неформальной культуры. Родина известного рок-клуба оказала влияние на все будущее творчество артиста. Юный Балабанов впитал этот дух бунтарства, он дружил с рок-музыкантами, а позже наполнил саундтреки своих фильмов русским роком. Как Балабанов попал в Афганистан В студенческие годы Балабанов успел побывать по обмену в Англии. В 1981 году Алексей Балабанова призвали в армию. Два года он прослужил в военно-транспортной авиации. Балабанов летал в страны Африки и Азии, а также некоторое время находился в Афганистане. Этот армейский опыт, по его собственным признаниям, оставил глубокий след в душе режиссера и позже лег в основу, пожалуй, самого мрачного его фильма — шокирующей драмы «Груз 200».

Фото: РИА «Новости»

«Я в первый раз понял, что такое война, когда в Эфиопии мы садились в машину и мне сказали — садись за водителем. Чтоб прикрыться. Понял, да? С одной стороны цинично, а с другой — рационально», — рассказывал Балабанов в интервью для «Культура.РФ». Культовый «Брат». Правда 90-х В середине 90-х Алексей Балабанов взорвал российский кинопрокат криминальной драмой «Брат». Сюжет о бывшем солдате, который в лихие постсоветские годы становится народным мстителем, избавляя Петербург от бандитов, оказался созвучен эпохе бесправия и разгула преступности. Главную роль Данилы Багрова сыграл 26-летний Сергей Бодров — младший — начинающий актер, которому «Брат» принес всенародную славу. Фильм имел оглушительный успех у зрителей и мгновенно превратился в «документ эпохи» для поколения 90-х.

Фото: РИА «Новости»

Данила Багров против США В 2000 году Балабанов представил продолжение — фильм «Брат 2», где Данила Багров отправляется в США защищать друга и мстить за правду. Сиквел ожидал не менее громкий успех: российская аудитория ликовала, глядя как русский герой наказывает злодеев-американцев на их территории. «Брат-2» россияне с удовольствием разобрали на цитаты. «Америка — земля возможностей», «Сила в правде» и другие фразы из фильма повторяют и сегодня.

Представляю, пещера. Кругом хаос первобытный. Звери ходят, ящеры всякие. И вдруг один человек встает и говорит: «Вот сейчас будет так — нужно защищать брата, нужно защищать женщину, нужно защищать слабого!» Сергей Бодров

Упреки в ксенофобии Однако успех «Брата» сопровождался и первыми скандалами. Старшее поколение маститых режиссеров отнеслось к фильму настороженно. Некоторые критиковали «Брата» за поднятые «национальные» вопросы. Действительно, в фильме прозвучали резкие реплики про кавказцев, афроамериканцев и евреев. Балабанова начали упрекать в ксенофобии, хотя сам он указывал, что лишь правдиво показывает речь и нравы криминальной среды. Не стали к Балабанову относиться лучше и после «Войны» 2002 года, где действия разворачиваются на фоне боев в Чечне. «Балабанов кому-то прямо при Йене сказал, что он плохой актер. И Инга терпеливо объясняла, что русские всегда так работают, что у русских такая практика, что русские всегда орут, а если начинают стрелять, то исключительно настоящими патронами. Поэтому у русских принято по-настоящему тонуть и по-настоящему спасаться», — рассказывал Бодров о съемке «Войны».

Фото: Photoagency Interpress/ / www.globallookpress.com

Личная жизнь Алексея Балабанова За кадром своих жестких фильмов Алексей Балабанов в обычной жизни был довольно закрытым и непубличным человеком. Он был дважды женат. Первой женой стала Ирина Балабанова, философ по образованию. В 1990 году у них родился сын Федор. Однако брак распался, и на съемках фильма «Замок» Балабанов встретил свою будущую вторую жену, художника по костюмам Надежду Васильеву. Она подарила мужу второго сына, Петра, в 1995 году. Несколько лет они с Надеждой ютились в коммунальной квартире на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, причем по соседству с ними в той же коммуналке обитал близкий друг режиссера, актер Виктор Сухоруков, а также случайный сосед-алкоголик. Забавный факт: именно в этой коммунальной квартире на Лиговском проспекте режиссер потом снял ряд сцен для фильма «Брат». Балабанов вечно ходил в потертых джинсах и тельняшке, мог показаться нелюдимым. Но близкие знали другую сторону режиссера, который слыл человеком с добрым сердцем.

Фото: Roman Yarovitsyn/Russian Look / www.globallookpress.com

Проклятые проекты За всенародный триумф «Брата» Балабанов словно расплачивался собственной кармой. Его проекты преследовал по-настоящему злой рок. В начале 2000-х Балабанов затеял съемки фильма «Река», драматической истории из жизни якутского поселения. Однако производство неожиданно оборвалось трагедией: во время экспедиции произошла страшная автокатастрофа, в которой погибла исполнительница главной роли, в той же аварии серьезно пострадали сам Балабанов и его семья. А затем случилось Кармадонское ущелье. Пил водку 20 дней Режиссера надломила смерть его близкого друга, Сергея Бодрова — младшего. Съемочная группа актера погибла под лавиной в Кармадонском ущелье в 2002 году. Родные и друзья вспоминали, что жизнь Алексея Балабанова фактически разделилась, после случившегося он впал в тяжелую депрессию и начал беспробудно пить. «Он 20 дней лежал на диване, ни с кем не разговаривал, не ел и пил водку», — рассказывала в интервью мама режиссера. Невероятные «Жмурки» После кармадонского шока Балабанов вернулся с неожиданными «Жмурками». Главные герои — два незадачливых бандита, работают на криминального авторитета, которого внезапно согласился сыграть Никита Михалков. После провала задания они пытаются исправить ситуацию, но их действия приводят к череде абсурдных, жестоких и смешных скетчей.

Фото: Roman Yarovitsyn/Russian Look / www.globallookpress.com

Фильм высмеивает бандитскую романтику, притом невероятно стильно — и с тем же, фирменным налетом беспросветного мрака, без которого не обошлась ни одна работа Балабанова. Груз 200. Жених приехал И почти тут же Балабанов швыряет в лицо зрителям «Груз 200». Мрачнее «Груза 200» фильмов о России никто, пожалуй, так и не снял. Действие разворачивается в 1984 году на фоне Афганистана. Балабанов же показывает зрителю провинциальный советский городок, где происходят ужасы пострашнее: похищение девушки, издевательства маньяка-милиционера, некрофилия — неудивительно, что во многих странах фильм просто запретили к прокату.

Да, это все на самом деле было. А очень многие детали я почерпнул из личного опыта. <…> Этот момент я и хотел передать на экране — момент распада страны, духовного распада конкретных людей. Алексей Балабанов

Он понимал Россию Последним завершенным творением Балабанова стал необычный фильм-притча «Я тоже хочу». В этой странной картине режиссер обратился к теме смерти и искупления. Сам он сыграл в финале фильма самого себя, режиссера, который тоже отправляется искать мистическую Колокольню, а в концовке умирает. Премьера «Я тоже хочу» состоялась осенью 2012 года, и журналисты отметили, что Балабанов, обычно неразговорчивый, на пресс-конференции вдруг много рассуждал о душе и загробной жизни. Через несколько месяцев он умер. Его сердце просто остановилось. Режиссеру было всего 54 года. «Фильмы Алексея Балабанова — коллективный портрет страны в самые драматические периоды ее истории. Мне нравились его работы. Уход талантливого режиссера — большая потеря для близких и поклонников. Соболезную», — так выразил свои соболезнования Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост премьера России.