Тайная дочь, бандит-любовник и призрак Украины. О чем молчит Лолита Милявская

Лолита Милявская не сходит со страниц скандальных новостей, даром что уже разменяла шестой десяток. Голая вечеринка, танцы со шваброй, тайна о дочери — что еще скрыла артистка, которая любит полежать в гробу и зовет к себе в гримерку «50 накачанных самцов»?

Милая украинка Родилась Лолита Милявская на Украине. Семья не оставила девочке выбора в профессии — отец прославился как актер и режиссер, мать выступала в джаз-бэнде. Детство Лолиты прошло во Львове и Киеве. Затем отец будущей звезды эмигрировал в Израиль, девочку начали воспитывать бабушки, поскольку маме пришлось продолжать гастролировать и зарабатывать. Затем к гастролям привлекли и девочку. Путь в жизнь подарила Милявской Ирина Понаровская: она взяла 16-летнюю артистку к себе в ВИА. После школы та решила поступать на режиссерский в Тамбов, откуда вернулась в Одессу только в 1984 году — уже с первым мужем. Бандитская любовь и фиктивный брак Каждый из пяти браков Милявской интересен по-своему. Первый союз с Беляевым привел ее к Цекало. Некоторое время вся компания жила вместе. «У Пугачевой они исполнили песню и проснулись популярными. Пока были неизвестные, мы жили втроем. А потом я ушел», — вспоминал Беляев. Эти отношения не помешали певице заключить брак с Виталием Милявским, просто ради московской прописки. Лишь после него певица вышла за Цекало.

У меня было очень много комплексов. Я всегда считала себя некрасивой — спасибо моему бывшему партнеру, он сделал для этого все возможное. Лолита Милявская

Фото: РИА «Новости»

Однако чувства между супругами охладели. Певица призналась, что изменила Цекало с мужчиной из криминального мира. На свидания артистка бегала с собакой, делала вид, что просто гуляет. Новый возлюбленный помогал ей по жизни и поддерживал карьеру, в то время как Цекало, по словам Лолиты, цинично твердил, что она «тысяча первая певица, никому не нужная». Счастье оказалось недолгим. Бандита застрелили. Четвертым супругом звезды был бизнесмен, пятым — фитнес-тренер, младше нее на 11 лет. Последний развод получился самым скандальным: Милявская обнаружила, что муж угодил в секту под видом курсов личностного роста. «Мой муж в цветастых женских колготках ходил по городу, это ему дали задание, чтобы не реагировать на мнение социума», — возмущалась певица. Более того, всплыла и измена.

В 50 лет думала, все закончено. Потом понимаешь, что только начинается. Секс становится отрывней, осознанней и качественней. Лолита Милявская

Фото: РИА «Новости»

Какую тайну Милявская скрыла о дочери Единственная дочь Лолиты родилась, когда брак с Цекало уже трещал по швам. Лишь недавно певица призналась, что дочь зачала от другого мужчины. По одной из версий, речь идет о том самом любовнике-бандите. Сама Милявская уверяла, что дочь «родилась при загадочных обстоятельствах», на 40-й день после смерти «человека, которого я любила». Вторым большим секретом стала болезнь Евы. Девочка родилась недоношенной. Певица, желая оградить дочь от лишнего внимания, скрывала детали. Лишь когда Еве исполнилось 22 года, Милявская открыто рассказала, что у девушки синдром Аспергера.

Карьера и скандальные песни Лолиты Милявской Кабаре-дуэт «Академия» в свое время поднял Милявскую очень высоко, наполненные фарсом номера и песни многие слушатели помнят до сих пор. Лолиту и Цекало сравнивали с легендарной парой Сонни и Шер, по телевизору миллионы зрителей смотрели программы с их участием, от молодежной «TV-пиццы» до утреннего шоу «Доброе утро, страна!». После распада дуэта в конце 90-х певица не потерялась, но блестяще начала сольную карьеру. Ее первый же альбом разошелся крупным тиражом, хит «Ориентация Север» вывел артистку в топы. В 2004 году певица эпатировала общество альбомом «Фетиш» с откровенными текстами и образами. К тому моменту Милявская уже успела сняться для Playboy и заняться театральной карьерой. Певица не боялась пробовать себя и в кино, сыграла эксцентричных дам в фильмах «Попса» и «Кровавая Мэри», участвовала в телеспектаклях. Эпатаж и талант принесли свои плоды: по оценке Forbes, в 2013 году Милявская вошла в двадцатку самых богатых музыкантов России.

Фото: РИА «Новости»

К 60 годам артистка не сбавляет оборотов. Она продолжает выпускать альбомы и даже экспериментирует с современными жанрами — недавно Милявская исполнила песню одного из иноагентов на шоу. Что Милявская говорит об Украине Артистка давно живет и работает в России, в 2022 году она заявила, что Украина ее, как Родина, предала. К тому моменту Киев запретил Милявской въезд — та дала несколько концертов в Крыму. Однако на личном уровне певица переживает разрыв достаточно тяжело. В одном интервью она неожиданно призналась, что хотела бы после смерти вернуться на родную землю «хотя бы прахом». Лолита завещала развеять часть ее праха в Киеве, где прошли ее детские годы. Хвалила Милявская и украинский язык. Его она сравнивала с итальянским, посчитав его таким же «красивым и мелодичным». Молчит или поддерживает? Позиция Милявской по СВО Артистка публично поддержала воссоединение Крыма в 2014 году, она выступала не только на полуострове, но и давала концерты в Донецке и Луганске.

Я одна из первых, кто давал концерты в Донецке и Луганске. Я пела, а взрослые мужики плакали. После концерта они рассказывали мне про боевые действия и про тот ужас, который они пережили, их семьи тоже. Лолита Милявская

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, артистка планировала восстановить храм на одной из новых территорий России. Сама она уверяет, что просто не любит афишировать свои поступки. Некоторые активисты обвиняли Милявскую в равнодушии. Общественник Бородин хотел убрать певицу со сцены. По его словам, та якобы поддержала осудивших СВО артистов. Тот же активист уверял, что связался с певицей лично: по его словам, Лолита жаловалась ему на отмены концертов, а он в ответ предложил ей материально помочь раненому бойцу СВО. Милявская, как рассказал Бородин, отказалась, сославшись на отсутствие возможности. «Голая вечеринка» и Лолита Милявская Сильнее всего Милявская подставилась со скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой с фривольным дресс-кодом. Среди приглашенных гостей были звезды: Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Милявская и другие. Певица, которой на тот момент исполнилось 60 лет, появилась там в весьма смелом образе. Все участники празднества поплатились и поплатились сурово. Активисты требовали полностью запретить Милявской выступать, а та отказалась публично извиняться. Концерты артистке не давали семь месяцев. «Я семь месяцев отсидела… Поползала, вышла, и, честно, было ощущение, что я с браслетом провела это время. А когда вышла, думаю: „Что мне делать? Может, мне в шансон перейти?“», — позднее рассказывала певица. Врачи запретили ей сало и наркотики В ноябре 2025 года Милявская призналась, что врачи запретили ей есть сало. Оказалось, дело в здоровье и красоте. Лолита откровенно рассказала, что обожала сало и ела его килограммами, пока стоматолог не забил тревогу, продукт застревал в винирах. К тому же диетологи предупредили: свиной жир дает сильную нагрузку на поджелудочную железу, что артистке также ни к чему.

Фото: РИА «Новости»

Чуть раньше Милявская призналась, что год сидела на стимуляторах. В эфире одного интервью певица откровенно рассказала, что в начале 2000-х, во время съемок шоу «Без комплексов», она не справлялась с нагрузкой и стала употреблять запрещенные вещества. «Этот год я запомнила на всю жизнь. Я слезла, потому что поняла, что еще немножко — и я сдохну», — рассказывала артистка. Избавиться от вредной привычки Лолита смогла самостоятельно. Она рассказывала, что перечитала горы литературы о наркотиках и зареклась даже близко не подходить к этой теме. Зачем Милявской 50 молодых самцов Историю с 50-ю «накачанными самцами» Милявская рассказала прессе сама. Она раскрыла, что нарочно вписывает в технический райдер необычные требования, чтобы проверить организаторов на внимательность.

Фото: РИА «Новости»

Однажды этот пункт невольно едва не выполнили активисты из «Русской общины». Они едва не сорвали концерт Милявской в Ярославле — та вышла из машины и обнаружила перед собой «50 лбов». «Полиции огромное спасибо, что мое тело было вне зоны доступа этих 50 лбов», — пожаловалась она. Зачем Милявская легла в гроб Годы ничуть не мешают Милявской хвастаться фигурой. Еще пару лет назад соцсети обсуждали ее танцы со шваброй — артистка выложила ролик в боди под песню Лободы. Уже в 2024 году Лолита в прямом смысле легла в гроб. Этого требовал формат юмористической передачи, где участники в шуточной форме произносят поминальную речь о герое выпуска. В конце она выступила с неожиданным признанием.

Послушав сегодня все, что вы говорили обо мне, поняла, что бездарно прожила 50% своей жизни. Даю вам слово, что первым делом я все наверстаю. Лолита Милявская