Тайная дочь, бандит-любовник и призрак Украины. О чем молчит Лолита Милявская
Лолита Милявская не сходит со страниц скандальных новостей, даром что уже разменяла шестой десяток. Голая вечеринка, танцы со шваброй, тайна о дочери — что еще скрыла артистка, которая любит полежать в гробу и зовет к себе в гримерку «50 накачанных самцов»?
Милая украинка
Родилась Лолита Милявская на Украине. Семья не оставила девочке выбора в профессии — отец прославился как актер и режиссер, мать выступала в джаз-бэнде.
Детство Лолиты прошло во Львове и Киеве. Затем отец будущей звезды эмигрировал в Израиль, девочку начали воспитывать бабушки, поскольку маме пришлось продолжать гастролировать и зарабатывать.
Затем к гастролям привлекли и девочку. Путь в жизнь подарила Милявской Ирина Понаровская: она взяла 16-летнюю артистку к себе в ВИА. После школы та решила поступать на режиссерский в Тамбов, откуда вернулась в Одессу только в 1984 году — уже с первым мужем.
Бандитская любовь и фиктивный брак
Каждый из пяти браков Милявской интересен по-своему. Первый союз с Беляевым привел ее к Цекало. Некоторое время вся компания жила вместе.
«У Пугачевой они исполнили песню и проснулись популярными. Пока были неизвестные, мы жили втроем. А потом я ушел», — вспоминал Беляев.
Эти отношения не помешали певице заключить брак с Виталием Милявским, просто ради московской прописки. Лишь после него певица вышла за Цекало.
У меня было очень много комплексов. Я всегда считала себя некрасивой — спасибо моему бывшему партнеру, он сделал для этого все возможное.
Лолита Милявская
Однако чувства между супругами охладели. Певица призналась, что изменила Цекало с мужчиной из криминального мира. На свидания артистка бегала с собакой, делала вид, что просто гуляет.
Новый возлюбленный помогал ей по жизни и поддерживал карьеру, в то время как Цекало, по словам Лолиты, цинично твердил, что она «тысяча первая певица, никому не нужная».
Счастье оказалось недолгим. Бандита застрелили.
Четвертым супругом звезды был бизнесмен, пятым — фитнес-тренер, младше нее на 11 лет.
Последний развод получился самым скандальным: Милявская обнаружила, что муж угодил в секту под видом курсов личностного роста.
«Мой муж в цветастых женских колготках ходил по городу, это ему дали задание, чтобы не реагировать на мнение социума», — возмущалась певица.
Более того, всплыла и измена.
В 50 лет думала, все закончено. Потом понимаешь, что только начинается. Секс становится отрывней, осознанней и качественней.
Лолита Милявская
Какую тайну Милявская скрыла о дочери
Единственная дочь Лолиты родилась, когда брак с Цекало уже трещал по швам. Лишь недавно певица призналась, что дочь зачала от другого мужчины.
По одной из версий, речь идет о том самом любовнике-бандите. Сама Милявская уверяла, что дочь «родилась при загадочных обстоятельствах», на 40-й день после смерти «человека, которого я любила».
Вторым большим секретом стала болезнь Евы. Девочка родилась недоношенной.
Певица, желая оградить дочь от лишнего внимания, скрывала детали. Лишь когда Еве исполнилось 22 года, Милявская открыто рассказала, что у девушки синдром Аспергера.
Карьера и скандальные песни Лолиты Милявской
Кабаре-дуэт «Академия» в свое время поднял Милявскую очень высоко, наполненные фарсом номера и песни многие слушатели помнят до сих пор.
Лолиту и Цекало сравнивали с легендарной парой Сонни и Шер, по телевизору миллионы зрителей смотрели программы с их участием, от молодежной «TV-пиццы» до утреннего шоу «Доброе утро, страна!».
После распада дуэта в конце 90-х певица не потерялась, но блестяще начала сольную карьеру. Ее первый же альбом разошелся крупным тиражом, хит «Ориентация Север» вывел артистку в топы.
В 2004 году певица эпатировала общество альбомом «Фетиш» с откровенными текстами и образами. К тому моменту Милявская уже успела сняться для Playboy и заняться театральной карьерой.
Певица не боялась пробовать себя и в кино, сыграла эксцентричных дам в фильмах «Попса» и «Кровавая Мэри», участвовала в телеспектаклях. Эпатаж и талант принесли свои плоды: по оценке Forbes, в 2013 году Милявская вошла в двадцатку самых богатых музыкантов России.
К 60 годам артистка не сбавляет оборотов. Она продолжает выпускать альбомы и даже экспериментирует с современными жанрами — недавно Милявская исполнила песню одного из иноагентов на шоу.
Что Милявская говорит об Украине
Артистка давно живет и работает в России, в 2022 году она заявила, что Украина ее, как Родина, предала. К тому моменту Киев запретил Милявской въезд — та дала несколько концертов в Крыму.
Однако на личном уровне певица переживает разрыв достаточно тяжело. В одном интервью она неожиданно призналась, что хотела бы после смерти вернуться на родную землю «хотя бы прахом». Лолита завещала развеять часть ее праха в Киеве, где прошли ее детские годы.
Хвалила Милявская и украинский язык. Его она сравнивала с итальянским, посчитав его таким же «красивым и мелодичным».
Молчит или поддерживает? Позиция Милявской по СВО
Артистка публично поддержала воссоединение Крыма в 2014 году, она выступала не только на полуострове, но и давала концерты в Донецке и Луганске.
Я одна из первых, кто давал концерты в Донецке и Луганске. Я пела, а взрослые мужики плакали. После концерта они рассказывали мне про боевые действия и про тот ужас, который они пережили, их семьи тоже.
Лолита Милявская
Кроме того, артистка планировала восстановить храм на одной из новых территорий России. Сама она уверяет, что просто не любит афишировать свои поступки.
Некоторые активисты обвиняли Милявскую в равнодушии. Общественник Бородин хотел убрать певицу со сцены. По его словам, та якобы поддержала осудивших СВО артистов.
Тот же активист уверял, что связался с певицей лично: по его словам, Лолита жаловалась ему на отмены концертов, а он в ответ предложил ей материально помочь раненому бойцу СВО. Милявская, как рассказал Бородин, отказалась, сославшись на отсутствие возможности.
«Голая вечеринка» и Лолита Милявская
Сильнее всего Милявская подставилась со скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой с фривольным дресс-кодом.
Среди приглашенных гостей были звезды: Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Милявская и другие. Певица, которой на тот момент исполнилось 60 лет, появилась там в весьма смелом образе.
Все участники празднества поплатились и поплатились сурово. Активисты требовали полностью запретить Милявской выступать, а та отказалась публично извиняться. Концерты артистке не давали семь месяцев.
«Я семь месяцев отсидела… Поползала, вышла, и, честно, было ощущение, что я с браслетом провела это время. А когда вышла, думаю: „Что мне делать? Может, мне в шансон перейти?“», — позднее рассказывала певица.
Врачи запретили ей сало и наркотики
В ноябре 2025 года Милявская призналась, что врачи запретили ей есть сало. Оказалось, дело в здоровье и красоте. Лолита откровенно рассказала, что обожала сало и ела его килограммами, пока стоматолог не забил тревогу, продукт застревал в винирах.
К тому же диетологи предупредили: свиной жир дает сильную нагрузку на поджелудочную железу, что артистке также ни к чему.
Чуть раньше Милявская призналась, что год сидела на стимуляторах. В эфире одного интервью певица откровенно рассказала, что в начале 2000-х, во время съемок шоу «Без комплексов», она не справлялась с нагрузкой и стала употреблять запрещенные вещества.
«Этот год я запомнила на всю жизнь. Я слезла, потому что поняла, что еще немножко — и я сдохну», — рассказывала артистка.
Избавиться от вредной привычки Лолита смогла самостоятельно. Она рассказывала, что перечитала горы литературы о наркотиках и зареклась даже близко не подходить к этой теме.
Зачем Милявской 50 молодых самцов
Историю с 50-ю «накачанными самцами» Милявская рассказала прессе сама. Она раскрыла, что нарочно вписывает в технический райдер необычные требования, чтобы проверить организаторов на внимательность.
Однажды этот пункт невольно едва не выполнили активисты из «Русской общины». Они едва не сорвали концерт Милявской в Ярославле — та вышла из машины и обнаружила перед собой «50 лбов».
«Полиции огромное спасибо, что мое тело было вне зоны доступа этих 50 лбов», — пожаловалась она.
Зачем Милявская легла в гроб
Годы ничуть не мешают Милявской хвастаться фигурой. Еще пару лет назад соцсети обсуждали ее танцы со шваброй — артистка выложила ролик в боди под песню Лободы.
Уже в 2024 году Лолита в прямом смысле легла в гроб. Этого требовал формат юмористической передачи, где участники в шуточной форме произносят поминальную речь о герое выпуска. В конце она выступила с неожиданным признанием.
Послушав сегодня все, что вы говорили обо мне, поняла, что бездарно прожила 50% своей жизни. Даю вам слово, что первым делом я все наверстаю.
Лолита Милявская