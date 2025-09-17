Лолита объяснила, почему в ее райдер всегда входит скорая помощь

Лолита заявила, что скорая спасла жизнь женщины на ее концерте в Геленджике

Популярная певица Лолита Милявская рассказала в Telegram-канале о ЧП, которое произошло на ее концерте в Геленджике. По словам артистки, во время выступления одной из зрительниц стало плохо — позже врачи диагностировали у женщины инсульт.

«Вчера во время концерта одной женщине стало плохо, а мы всегда в райдер включаем скорую», — сказала она.

Милявская отметила, что врачи оперативно вмешались и спасли жизнь пострадавшей. Она поблагодарила бригаду медиков за профессионализм и обратилась к законодателям с предложением закрепить обязательное присутствие скорой помощи на всех концертных и театральных мероприятиях, подчеркнув, что помощь может понадобиться не только артистам, но и зрителям.

В подписи к видео певица добавила, что ее команда всегда оплачивает присутствие врачей на концертах за свой счет, и это не раз спасало жизни людям в зале.

Ранее Лолита сообщила, что не вернется в проект «Суперстар» в роли ведущей. Она объяснила, что хочет сосредоточиться на музыке, а место уступила Наташе Королевой, отметив, что проекты должны обновляться.