«Нужно, чтобы Путин разрешил». О чем солист Coldplay спел для фаната из России

Концерт Coldplay в Сеуле стал по-настоящему незабываемым для одного из поклонников группы, который ради выступления приехал в столицу Южной Кореи из России. Солист коллектива Крис Мартин со сцены обратился к фанату и посвятил ему импровизированную песню. Подробности — в материале 360.ru.

Музыкант заметил парня в многотысячной толпе, когда его осветил луч прожектора. Мартин поинтересовался у поклонника с яркими розовыми волосами, откуда он. Взволнованный молодой человек написал на экране мобильного телефона, что он из России, и показал надпись камере. Зал тут же взорвался от восторга.

Судя по поддерживающим крикам, в зале в тот момент было довольно много россиян. Другие присутствующие на концерте стали скандировать «Россия!» и «Наши!», а сам солист Coldplay после этого спел небольшую импровизированную песню. Услышав ее строчки, парень не смог сдержать слез радости.

«Добро пожаловать, мой прекрасный брат! Я знаю, добраться сюда было тяжело. Однажды мы сыграем в России, хоть она и далеко. Нам нужно только чтобы Путин разрешил», — пропел артист.

Попавший на видео трогательный момент разлетелся по соцсетям. Увидев эти кадры, многие интернет-пользователи предположили, что Крис Мартин, который в начале спецоперации поддерживал Украину, теперь сменил позицию. Не исключено, что в гастрольный график Coldplay в скором будущем действительно войдет Россия.