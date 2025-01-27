Знаменитый американский рэпер выступит в России

Американский рэпер DaBaby (настоящее имя — Джонатан Кирк) выступит в России в феврале 2025 года. Об этом заявил Telegram-канал Mash.

По данным источника, переговоры с 33-летним артистом вели около месяца. Рэпер сам проявил инициативу о том, чтобы посетить Россию с концертом в рамках евротура.

За выступление DaBaby получит около 500 тысяч долларов. На разогреве у него выступит один из российских артистов. Концерт состоится 28 февраля. В Сети появилась информация о том, что он пройдет в московском клубе VK Stadium, вместимость которого — около семи тысяч человек.

«По плану, после него в Россию приедут еще несколько иностранных знаменитостей. Сейчас их имена держат в секрете», — добавил Mash.

DaBaby — один из популярных американских рэперов. Общее количество его прослушиваний составляет более миллиарда человек. Он станет вторым зарубежным артистом, который выступит в России после начала СВО. До этого в Москву с концертом приезжал 6ix9ine.

В прошлом году перед российской аудиторией планировал выступить рэпер Канье Уэст. За концерт в Москве он запросил пять миллионов долларов, но в итоге мероприятие не состоялось.